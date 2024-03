Llama a cerrar puertas a la “alianza de la transa”: Jacobo Mendoza

En el arranque de campaña a puestos federales en la plaza Emiliana de Zubeldía, el aspirante a diputado federal pidió avanzar en el fortalecimiento de la cuarta transformación

El candidato a diputado federal por el distrito V, Jacobo Mendoza hizo un llamado a los ciudadanos de Sonora a cerrarle las puertas a quienes representan al bloque opositor PRI-PAN-PRD, a quienes denominó como “la alianza de la transa”.

Durante el arranque de campaña a puestos federales que se realizó en la plaza Emiliana de Zubeldía, Jacobo Mendoza habló a nombre de los 7 candidatos a las diputaciones donde reiteró el compromiso de avanzar en el fortalecimiento de la cuarta transformación en nuestro país.

Ante los candidatos al Senado por Morena, Lorenia Valles y Heriberto Aguilar, el Candidato por el V Distrito, Hermosillo Sur dijo que es necesario garantizar que el “Plan C” avance, pues la oposición ha demostrado que no quiere trabajar a favor de los mexicanos al cerrar el paso a las reformas que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Los presidentes del PRI y el PAN hicieron que aumentara la pobreza, que nos pegaran los gasolinazos, la inflación, el desempleo, la fuga de capitales, devaluaciones, aumentos de impuestos y de deuda”, acotó.

“Nuestro país marcha por buen rumbo, ya no hay gasolinazos o devaluación y salimos adelante, con el proyecto de la cuarta transformación, yo vengo a comprometerme públicamente con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, también vamos a defender el proyecto de la cuarta transformación y las propuestas que promueva la Doctora Claudia Sheinbaum”, dijo.

Jacobo Mendoza, señaló que algunos de los que se han presentado como candidatos en la “Alianza de la Transa” vienen del periodo neoliberal, “no vamos a dar un voto al PRIAN, no los queremos y si ya los habíamos corrido ¿para qué los regresamos?”, subrayó.

“Ellos ya fueron gobernantes y legisladores y durante todo ese periodo de 36 años no aprobaron ni una sola reforma a favor del pueblo”, recalcó.

Nosotros —agregó— vamos a aprobar las 20 reformas que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador y las que promueva la doctora Claudia Sheinbaum, porque vamos por la consolidación de la transformación y a favor de construir el segundo piso de la 4T.

