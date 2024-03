Arremeten Celida López y Froylán Gámez contra contrincantes en Ciudad Obregón

Los candidatos del PT al Senado, cuestionaron las aseveraciones de la coalición PRI-PAN-PRD

Redacción Entorno Informativo

La fórmula del PT rumbo al Senado, Celida López y Froylán Gámez, fue contundente contra las aseveraciones en materia de seguridad y otros señalamientos en contra de la Cuarta Transformación que Lilly Téllez y Manlio Fabio Beltrones hicieron en su arranque de campaña, a quienes les llamaron sinvergüenza y traicionemos.

En su segundo día de campaña los abanderados del Partido del Trabajo (PT) a la Cámara Alta, continuaron su ruta con un mensaje que confrontó de manera directa los señalamientos de los abanderados del Prian.

Celida López recordó que Lilly Téllez traicionó al Presidente López Obrador y está dedicada a atacarlo con mentiras, como afirmar que tiene un pacto con el Chapo, cuando actualmente este y su hijo se encuentran en prisión en Estados Unidos.

“Eres una traidora y una mentirosa que quiere sus privilegios y que cree que hoy puede venir a burlarse de los sonorenses contando mentiras”, afirmó la abanderada del PT.

La candidata afirmó que no podían retirarse de Cajeme sin abordar un tema tan sentido para la comunidad, la seguridad. “Los hoy criminales de este país no se organizaron solos, no permanecieron ocultos sin tener relación con muchos hombres de poder, Manlio Fabio Beltrones es uno de ellos, por eso es tan importante impedir que llegue la Senado de la República”, aseveró.

Recordó que el gobierno del presidente López Obrador no se hace de la “vista gorda” frente a la situación que se vive el país. “Es el primer gobierno mexicano que se atreve a demandar a los Estados Unidos por no detener el tráfico y la venta de armas. Díganme ustedes ¿qué otro gobierno había tenido el valor de enfrentar al gran gigante norteamericano?”, cuestionó.

Por su parte, Froylán Gámez afirmó que el enojo del PRIAN con la Cuarta Transformación es debido a que tuvieron la oportunidad de hacer algo por el país, un buen gobierno y la desaprovecharon. “Porque sus intereses particulares estaban primero que la gente y ahora quieren oponerse”, agregó.

El candidato pidió a los cajemenses no olvidar a quienes gobernaron mal para que no regresen. “Que regresen los dinosaurios. No los queremos ver más acá. Ahora tenemos una mujer fuerte, valiente y preparada que nos representará, la Dra. Claudia Sheinbaum, la mejor candidata a la presidencia de la República”, concluyó.

Por último, los abanderados del PT hicieron un enérgico llamado a los hombres y mujeres de bien a no darle un solo voto al Prian y lograr la gran hazaña, mantener el legado del presidente y lograr la encomienda de Sheinbaum, hacer realidad el Plan C, bloquear el paso del PRIAN al Senado y lograr que Sonora tenga tres senadores del movimiento en la Cámara Alta.

