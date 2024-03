Estudiantes de la Unidep Hermosillo exigen campos clínicos y docentes capacitados

Ivanova de los Reyes

Estudiantes de Enfermería de la Universidad del Desarrollo Profesional Norte (Unidep) en Hermosillo, se manifestaron este lunes por fuera de las instalaciones ubicadas sobre el bulevar Paseo de las Quintas y Río Sonora, para denunciar el cobro de materias no impartidas y la falta de campos clínicos.

Arleth Canseco, vocera de los alumnos, dijo que ya interpusieron las quejas ante las autoridades del plantel, pero no han tenido respuesta alguna.

Señaló que no se les están impartiendo varias materias porla falta de maestros capacitados, sin embargo, se les están aplicando el cobro de las mismas.

“No estamos llevando a cabo nuestras prácticas y estamos pagando materias que nos nos están impartiendo”, manifestó Arleth Canseco

Asimismo, mencionó que los docentes que les imparten materias no están calificados para impartir clases, ya que no cuentan con certificados para ello.

“Los docentes no están certificados, no tienen maestrías ni doctorado y otro tipo de especialidad, y les dan una educación muy pobre”, expuso la estudiante.

Por otro lado, refirió que el director del plantel, Rafael Cota Rivas argumento que estaban actuando de manera ilegal y amenazó con tomar medidas si no paraban las manifestaciones.

Desde aproximadamente las ocho de la mañana se manifestaron los estudiantes y aseguraron que no se retirarían hasta ser atendidas sus demandas por parte de las autoridades, entre ellas, la contratación de docentes capacitados, el cumplimiento de los horarios establecidos para las prácticas clínicas, la no aplicación de cobros por materias no impartidas, y mejores instalaciones.

