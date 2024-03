Hablando Franco

Judith Franco Ainza

A Carín León le ganó la emoción o el p*rico y “enseñó el cobre”

Carín León es un joven cantante que tiene muchos seguidores, en lo personal no soy adepta de ese tipo de música, pero sé que a la fecha es uno de los géneros con gran aceptación, no solo en México, sino en el extranjero.

La noche del sábado el cantante se presentó en el estadio Fernando Valenzuela, ante unos 20 mil asistentes, mientras que en el exterior del lugar también había un buen número de personas escuchándolo, y como ya lo había admitido en otras entrevistas, expresó su inclinación por el uso de drogas.

Lo peor es que encerrado en su mundo generalizó el uso de éstas, al afirmar que “como buen hermosillense, se me antoja un ´perico´”…Sé que la problemática es muy grave en Hermosillo, en México y en el mundo entero, pero de ahí a pensar que gran parte de la población local es consumidora, hay un mar de diferencia y de ser así es algo que nos debe de preocupar y ocupar.

Cuando uno tiene más de 30 años de carrera periodística, difícilmente nos sorprendemos o asustamos de conductas o declaraciones de personajes públicos, sin embargo, nos lamentamos que figuras que son ejemplos para jóvenes, como es el caso de Carín León, quien es admirado por niños y adultos, haga ese tipo de declaraciones, tal vez al calor de esos mismos estimulantes.

En esta época en la que abundan los “influencer”, y la mayoría de los jóvenes y niños tiene acceso a un teléfono celular por lo que siguen a quien admiran y peor aún se desviven por imitar en actitudes, ropa y gustos, es triste que un cantante popular y peor aún, hermosillense, esté incitando al consumo de drogas.

Por ello, los padres debemos de estar alertas hacia el comportamiento de nuestros hijos, porque no se debe de normalizar el uso de estas sustancias, ni en modo recreativo porque posteriormente no habrá forma de controlarlo… creo que aún estamos a tiempo de evitarlo.

Y ojalá que este joven valor hermosillense, reciba la ayuda necesaria para dejar las sustancias adictivas porque terminará como otro exponente de ese tipo de música que ha trascendido está internado en una clínica de rehabilitación, y tristemente ejemplos hay muchos de grandes voces que han sucumbido en ese remolino y no han logrado abandonarlo.

Inician campañas con lapsus, pactos de sangre y tiradero de estiércol

Como no hay fecha que no se llegue y plazo que no se cumpla, el pasado 1 de marzo iniciaron las campañas por posiciones federales, empezando por la presidencia de México, en donde las dos mujeres se han dado con todo y han incurrido en lapsus y actitudes que no se esperaban, pero, además, las encuestan muestran que la ventaja de una no es tan grande como se esperaba.

A estas alturas sufrir un “lapsus” como el de Claudia Sheimbaum, firmar con sangre un pacto como hizo Xóchitl, y el lenguaje “florido” que no puedo reproducir, de una candidata al Senado, han mostrado, como dirían los sicólogos lo que tienen y lo que pueden ofrecer… así que mucho ojo, porque cuando escupen para arriba, el escupitajo les cae encima

Cabe señalar que también es una muestra de lo que nos espera en estos tres largos meses de campaña y todavía falta que se incorporen los aspirantes a Ayuntamientos y diputaciones locales…

Por cierto, estos días han evidenciado que en Sonora hay un solo candidato al Senado a vencer, contra el que se han unido Morena y satélites, que es Manlio Fabio Beltrones, lo que nos indica el peso de la figura, quien ni se ha tomado la molestia de responder, porque él está enfocado en lo suyo.

Beltrones Rivera ha sido muy claro en sus mensajes y pide a la gente que no se deje engañar con el cuento de que le quitarán los apoyos en caso de no votar por Morena, porque éstos, como sabemos, están en la Constitución y perdurarán, gane quien gane, como ya ocurrió luego de que Vicente Fox inició con los mismos y Peña Nieta los mantuvo, hasta que AMLO se los adueñó.

