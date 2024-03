Tumban puerta de Palacio Nacional; Normalistas de Ayotzinapa

Utilizaron un pick up de la CFE en demanda de diálogo con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obredor

Normalistas de Ayotzinapa intentaron ingresar a Palacio Nacional luego de tumbar una de las puertas de acceso; esto como parte de las acciones de protesta que han realizado en los últimos días incluyendo el uso de petardos.

Fue alrededor de las 9:00 horas cuando varios jóvenes con los rostros cubiertos arribaron hasta la puerta 1 que se ubica en la calle de Moneda, la cual es el acceso a los periodistas de La Mañanera; mientras se desarrollaba la conferencia de López Obrador los protestantes intentaron ingresar al recinto, siendo cerrado el acceso por personal militar mientras repelían con gases la turba iracunda.

Los encapuchados se apoderaron de una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) utilizándola para derribar la puerta de madera del inmueble. Ante dicha situación el personal de seguridad volvió a repeler los ataques del contingente para evitar su ingreso.

No conforme con el derribo de la puerta los manifestantes dañaron varios cristales de las ventanas de Palacio Nacional donde intentaron prender fuego a un objeto. Tras la continua lluvia de gases por persona de seguridad, los jóvenes protestantes se replegaron afuera de Palacio Nacional, donde se mantienen hasta el momento.

Los normalistas también realizaron pintas con aerosol en las paredes del inmueble y en el vehículo de la CFE que usaron para derribar la puerta de Palacio Nacional. «Faltan 43», «Sólo queremos un diálogo» y «43» fueron algunas de las pintas que realizaron en el lugar.

AMLO señala provocación ante “portazo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que los normalistas de Ayotzinapa tumbaran una de las puertas de Palacio Nacional, asegurando que solo buscan provocar, descartando la posibilidad de que él los atendiera personalmente, designando al subsecretario de Gobernación quien los atenderá.

“Los va atender el subsecretario de Gobernación, yo estoy analizando y conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya la actitud, no de los padres, de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos Humanos es una actitud, en el mejor de los casos política, muy de confrontación en contra nuestra, de provocación y nosotros no queremos para nada la confrontación”, comentó.

Así mismo López Obrador afirmó a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que ha habido un gran avance en la investigación y están comprometidos a ello; aún así también señaló que están siendo manipulados por el grupo que, dijo, encabeza Emilio Álvarez Icaza y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Indicó que la puerta derribada será reparada y sostiene que este tipo de protestas solo buscan la provocación y la confrontación.

