Insta Beltrones a elegir representantes preparados

Para que puedan gestionar beneficios a sonorenses; Quienes aspiran a llegar al Congreso federal no deben prometer a los sonorenses lo que no pueden cumplir, dijo el candidato y ejemplificó el caso de quien prometió traer un nuevo hospital del IMSS a Guaymas y no cumplió

A elegir representantes populares preparados, que sepan gestionar en beneficio de los sonorenses y, sobre todo, cumplir con la palabra empeñada, pidió Manlio Fabio Beltrones durante un encuentro con la sociedad civil de Guaymas

El candidato al Senado de la coalición Fuerza y Corazón por México destacó la importancia de no prometer lo que no se puede dar y que además no se sabe gestionar.

“Creo que alguien por ahí, que creo quiere ser senador, prometió que iba a traer un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social a Guaymas, pero pues el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila. Su amigo prometió un hospital del Seguro Social a Nogales, lo gestionó y se construyó, otro hospital en Hermosillo del Seguro Social, lo gestionó y se construyó”, dijo Beltrones Rivera.

“Hay que cumplir con la palabra, si algo honra al ser humano es cumplir con la palabra dada, pues como de que andan ofreciendo lo que no pueden dar ni saben gestionar. Creo también que cuando fue secretario de Infraestructura no vieron ustedes aquí en Guaymas una obra que haya traído”, añadió.

Criticó que la aspiración de algunos que buscan llegar al Congreso federal sea la de no cambiarle una coma al presupuesto, no cambiarle una coma a una ley que no ayuda y no cambiarle una coma a la ingrata actitud del gobierno de no proporcionarle a los mexicanos salud y medicinas a tiempo.

Beltrones Rivera cuestionó también la incapacidad de las autoridades ante la inseguridad que azota los municipios de Guaymas y Empalme, así como a Ciudad Obregón, que ocupa el segundo lugar como la ciudad más peligrosa en el mundo.

Sobre estos problemas que aquejan al país, mencionó que el actual proceso electoral es una gran oportunidad para cambiar las cosas que no funcionan.

“Las cosas que no funcionan se cambian, y lo van a saber quienes van a ejercer por primera vez su derecho a votar, con ese poder, el poder de ir a votar y cambiar las cosas que no te gustan y castigar las acciones que no le están redituando beneficio al país”, puntualizó.

