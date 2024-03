Empieza a bajar afluencia de camiones en la ciudad señalan usuarios

Ivanova de los Reyes

Pese a que aún no ha iniciado el periodo vacacional de Semana Santa, los hermosillenses ya empiezan a sentir que está bajando la afluencia de camiones del transporte público en la ciudad, y van en aumento los tiempos de espera.

No solo en horas pico, sino en diferentes horarios, es frecuente la larga espera de unidades, en todas las rutas que prestan el servicio, donde persisten la espera de hasta una hora para tomar el transporte.

Este problema se acrecienta en las rutas donde hay pocas unidades, como la 01, 03, 05, 16 y 15, entre otras, y donde en ocasiones los operadores no hacen alto en las paradas establecidas al momento de hacer la solicitud el usuario, y se detienen más adelante, cuando van demorados en los tiempos.

O bien, no se detienen para levantar pasaje, pese a tener mucho tiempo él o los usuarios esperando para tomar la ruta, por lo que tienen que esperar al siguiente o utilizar otro medio para llegar a su destino, como las diferentes plataformas o taxis.

Si bien, algunos usuarios manifestación que prefieren moverse en aplicaciones por ser más rápidos, para otros, sobre todo, los adultos mayores, prefieren esperar para agarrar el transporte público, por estar muy acostumbrados a este medio.

“Siempre agarro camión para moverme para todos lados, no le entiendo a eso de los teléfonos, prefiero esperar aquí (parada) a que pase”, comentó Agustín López.

“Yo creo que el servicio de transporte en Hermosillo es el peor del estado, tenemos que esperar hasta una hora o a veces más para agarrar el camión porque muchos no se paran, porque ven mucha gente o porque van retrasados, no sé, y tenemos que esperar al siguiente o agarrar un taxi o aplicación porque si no, llegan tarde los niños a la escuela o al trabajo”, expresó Guillermina.

“Algunas rutas tienen muchos camiones, a veces pasan hasta dos, tres camiones pegados, y en otras solo hay cuatro, cinco, siete camiones prestando el servicio, y en esas es donde deben meter más camiones para que la gente no tenga que esperar tanto en las paradas”, dijo otro usuario.

Durante el periodo vacacional tiende a disminuir el número de unidades prestando el servicio, ya que tiende a bajar el pasaje, pues la mayoría de los ciudadanos suelen salir a las playas u otros puntos turísticos a vacacionar, sin embargo, los usuarios señalan que han aumentado las frecuencias en el servicio.

