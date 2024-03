Sin medias tintas

¡Detienen a “narcofamilia”!

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Detienen a “narcofamilia”!…Para que vean a que grado ya está llegando el “Narco”, que ahora está involucrando a familias completas en el tráfico de drogas, como lo revelara el delegado de la FGR, Francisco Sergio Méndez, al ventilar que se detuvo a una que viajaba por la carretera Hermosillo-Querobabi, con destino a San Luis R. C., que usó a los niños y hasta a la abuela para transportar 13 kilos de heroína. ¡Zaz!

A ese punto está ese aseguramiento y arresto que tuvo lugar el pasado domingo, por portación de la mencionada droga pegada al cuerpo, para lo cual los papás utilizaron a cuatro menores de edad, de 2, 4, 6 y 11 años, como lo destapara el representante de la Fiscalía General de la República (FGR), o Sergio Méndez, y quienes eran originarios de Sinaloa, y pretendían llegar a la frontera de Tijuana, Baja California. ¡Tómala!

Al Francisco Sergio detallar que: “La Policía en Querobabi, o un poco más delante de la caseta de cobro de Hermosillo, la Policía Federal aseguró un vehículo en donde iba toda una familia, la abuela, la esposa, el esposo y los niños, Ese es el gran problema, están utilizando a los niños para hacer esas fechorías, niños de 2 años, otro de 4, otro de 6, otro de 11, todos llevaban bultos aquí –cintura- de heroína”. ¡De ese pelo!

De tal forma que tras esa incautación, e inusual arresto, los infantes fueron puestos bajo el resguardo del Sistema DIF Estatal, mientras que a los adultos se les inició un proceso legal por narcotráfico, al punto de que ya se les decretó prisión preventiva, vía la FGR de por estos lares, y lo más probable que con una penalidad extra, por haber inmiscuido a los pequeños, por eso ya ser algo que cae en la corrupción de menores. ¡Órale!

O séase que como consecuencia del descubrimiento de esa narcofamilia, es por lo que se da por descontado que de aquí pa´l real ya ni las familias de bien se van a salvar de que llegado el momento las vayan a ver sopechosamente al cruzar por los retenes antidrogas que hay, por como se ha estado desvirtuando el núcleo familiar, cuando en el pasado no muy lejano era de lo más sagrado, pero a ese punto la han degradado.

Una amenaza motociclistas…Los que sí que están convertidos en una constante amenaza, y que para desgracia han ido al alza, son los motociclistas, a pesar de que siempre les toca la “píor” parte, por la forma en que terminan perdiendo la vida en muchos de los accidentes en que participan, como lo refleja que en Hermosillo murieran cuatro en una quincena, y en Huatabampo ¡¡7!! En una semana. ¡Pácatelas!

En lo que es una problemática que tenderá a agravarse, según se deduce de lo recientemente ventilado por el vocero de Tránsito de Hermosillo, César Quintero Pérez, de que ha aumentado en un 30% el trámite de licencias para circular en moto, de lo que se deduce que andarán transitando más de esas unidades en las calles, por ser un requisito que se necesita para gestionar las placas, y de esa forma andar en regla. ¿Será?

Con todo y que la principal causa de los percances en esos vehículos ligeros, es la irresponsabilidad de la mayoría de quienes los conducen, por no respetar las más elementales normas de seguridad y tránsito, porque para empezar y acabar pronto no existe la cultura de portar el casco de protección, sobre todo en otras ciudades que no sean la Ciudad del Sol, aunque aquí tampoco “se hacen malos quesos” al respecto. ¡Mínimo!

Es por eso que las fatídicas cifras por ese motivo en el último tiempo han ido en incremento, por como se les ha permitido el andar a como Dios les da a entender, al no aplicarse el reglamento de Tránsito, en lo que tiene que ver con las motocicletas, a pesar de que es la unidad de transporte más peligrosa, incluso más que las bicicletas, por las velocidades que alcanzan, y el como imprudentemente se meten entre los carros. ¡Glúp!

Aun así, y a partir de que finalmente están implementando operativos de vigilancia, derivado de los decesos que ha habido en las últimas semanas, es lo que ha orillado a quienes poseen una motito de esas, a ponerse en regla, aunado a que por otro lado ya también se ha vuelto reiterado el que son usadas para delinquir, incluso hasta por los sicarios del crimen organizado, y es por lo que ahora sí las están teniendo en el radar. ¡Ups!

“Saca lana” Patrulla Verde…Con todo y que no parece, pero vaya que la Patrulla Verde sí que genera una muy buena “lana”, a la hora de combatir a los contaminadores ambientales, o llamados “cochinones”, mediante la aplicación de las sanciones económicas que se les hacen, como lo ventilara el titular de Servicios Públicos Municipales, Sergio Pavlovich Escalante. ¡Ni más ni menos!

Pues de acuerdo al “corte de caja” que hiciera “El Pichón” Pavlovich, como también se le conoce al mencionado funcionario, desde la entrada en operación de esas patrullas ecológicas han recaudado más de $4 millones de pesos por multas por diversos conceptos, como son predios sucios, casas abandonadas y vehículos chatarra, luego de las denuncias ciudadanas que les hacen, y que son en las que en gran medida se basan.

No obstante y que Pavlovich puntualizara que: “El objetivo no es multar, sino lograr que se limpien los espacios, es por eso que nosotros entregamos las notificaciones y le damos oportunidad al dueño del predio particular a que se acerquen con nosotros si necesitan una extensión, o ayuda para limpiar el terreno”, con la finalidad de que no se conviertan en basureros clandestinos que dañan la salud y la imagen de la ciudad.

Además de que explicara que cuando se trata de una propiedad privada se hace primero la notificación, luego de recibido el reporte, y se le otorga un período de tiempo al propietario para hacer la limpieza del mismo, en caso contrario se aplica una sanción que va de uno a 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA’S), como lo establece el Reglamento de Sanidad y Limpia Municipal, por lo que sobre aviso no hay engaño.

Para el caso hizo hincapié que lo mismo aplica para los autos en desuso que están en la vía pública, y las viviendas que están solas y deshabitadas, ya que tras recibir la queja del ciudadano se genera un folio, y desde ahí empiezan con el procedimiento “por las buenas”, pero al no obtener una respuesta positiva, es que ya se van por las malas, o lo económico, y qué según lo recaudado, son muchos los que no hacen caso. ¿Qué no?

Siguen choques de camiones…A los que es más evidente que siguen sin meterles freno, es a los choferes del transporte urbano de Hermosillo, por la forma en que han continuado chocando entre ellos, lo que es catalogado como inadmisible, por ya rayar en el colmo, y para prueba está el enésimo percance por alcance entre dos camiones, ahora en la colonia Piedra Bola, con un saldo de 15 lesionados. ¡Palos!

Por ser una inexplicable colisión que está vez se registró sobre el bulevar Vildósola y calle San Pedro de la Conquista, donde existe una parada para ascenso y descenso de pasajeros, en el citado asentamiento habitacional, ubicado al Sur de la ciudad, cuando el operador de la unidad UNE de la línea 11, que cubre la ruta Altares, impactó por la parte trasera al vehículo de la Ruta Cuatro, que estaba bajando pasaje. ¡Ñácas!

Luego entonces como resultado de ese encontronazo doce abordantes del primer ruletero resultaron con diversos golpes, y dos más del segundo, por lo que fueron trasladados a recibir atención médica en varias unidades de Cruz Roja, y todo porque según testigos el chafirete de la Línea 1 estaba usando el teléfono celular al momento del “accidente”, aunque a la clásica después salió con que le habían fallado los frenos.

Sin embargo, el punto es que ya son unos choques que se han vuelto recurrentes y muy normales, poniendo en un constante riesgo y predicamento a los usuarios, por a todas luces no estarse contratando a los operadores más aptos, y ante lo cual no se ha visto una regulación, y mucho menos intervención del titular del Instituto de Movilidad y Transporte estatal, Carlos Sosa, para irle a la mano a los concesionarios. ¡De ese tamaño!

Si se toma en cuenta que se ha llegado al extremo del como se han estado impactando entre sus mismos conductores, sin que hasta ahora se haya sabido que procedieran contra las empresas concesionarias, Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, por lo que así ha estado ese vacío de poder que ha habido en esa actividad transporteril, por le nulo actuar de Sosa Castañeda. ¡Vóitelas!

