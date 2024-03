¡Gran remontada! Mexicano Villagómez logra sus primeros puntos en antesala de la F1

AGENCIAS

Rafael Villagómez logró su primer top 10 dentro de la antesala de la Fórmula 1, la Fórmula 2, en una gran remontada en Arabia Saudita

El piloto mexicano Rafael Villagómez logró sus primeros puntos en la FIA Fórmula 2, antesala de la Fórmula 1, al finalizar dentro del top 10 en la carrera Feature (principal) dentro del Gran Premio de Arabia Saudita realizada la tarde este sábado, donde el ganador fue el brasileño Enzo Fittipaldi.

Villagómez arrancó desde la última posición luego de que el jueves no tomó parte en la calificación tras chocar su coche en la primera y única práctica. Luego de su resultado del viernes había advertido que sentía el coche tenía el potencial para remontar en carrera.

Debido a su nulo conocimiento de uno de los circuitos más veloces del calendario con más de seis kilómetros de longitud, Villagómez, integrante del equipo VAR, adoptó una estrategia de ser más agresivo y en la partida pasó del puesto 21 al 17. A partir de ahí fue ganando posiciones con adelantamientos, pero también ayudado por los abandonos de otros rivales como el español Pepe Martí o el argentino Franco Colapinto.

Al final, el mexicano cruzó la meta en décimo, pero una sanción sobre el paraguayo Joshua Durksen de 10 segundos permitió a Villagómez tomar el noveno y con ello sus primeros dos puntos del campeonato.

“Sabíamos que teníamos un buen coche, pero empezando desde atrás no era sencillo”, dijo el mexicano en declaraciones recogidas por FOX Sports. “Empezando desde la parte trasera y siendo noveno después del accidente del jueves, es algo que si me hubieran dicho no me lo hubiera imaginado”.

“Ayer lo decía, esto se acaba hasta que se acaba. Estoy contento con el resultado. Trabajamos duro con el equipo en la noche para entender dónde faltaba y lo conseguimos”, finalizó.

En contraparte, su compañero en VAR, Fittipaldi, se llevó la victoria en una carrera que tuvo un final de fotografía en la lucha por el último puesto del podio cuando Dennis Hugher adelantó a dos rivales para saltar del quinto al tercero.

