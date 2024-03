Sin medias tintas

+ Exhiben a jefes policíacos

+ Es suicidio una mala señal

+ En duda delegado de FGR

+ Manda mensaje arzobispo

Por Martín Romo (El Verdugo)

Exhiben a jefes policíacos…Los que es más que evidente que han estado fallando, son los mandos policíales de las policías estatales, y para prueba está el que a unas semanas de que encarcelaran a tres agentes de la AMIC, por intercambiar y liberar a un dizque capo detenido, ahora arrestaron a cinco polizontes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), por exceso en el ejercicio de legítima defensa. ¡De ese pelo!

O séase que en esta ocasión pusieron tras las rejas a esa quinteta de elementos de la PESP, después de que el pasado 25 de octubre del 2023 mataron a balazos a un hombre, luego de que le quitó el arma de cargo a uno de ellos y les apuntó con ella, en hechos ocurridos en la colonia Real del Carmen de Hermosillo, como lo destapara el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Gustavo Rómulo Salas Chávez.

Es decir, primero quedaron en evidencia y al descubierto los encharolados de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), dependientes de la Fiscalía Estatal, después de que fueran sacados a flote por los marines federales; y esta vez los que están bajo la jurisdicción de la Secretaría de Seguridad, donde despacha, Víctor Hugo Enríquez García, por lo que así está la “quemada” para ambas instancias. ¡Pácatelas!

Eso luego de que a los ahora ex integrantes de las filas de la PESP, el fin de semana les ejecutaran las órdenes de aprehensión, y a raíz de lo cual es que Salas Chávez apuntara que: “Es por el caso del robo de un arma a un comandante, lo manifestado en sus declaraciones no correspondió a lo que pericialmente se acreditó y por lo tanto se ejecutó acción penal en su contra y bueno ya se encuentran detenidos”. ¡Ni más ni menos!

Aunado a que Gustavo agregara, que también hay una sexta persona involucrada que ha evadido la acción de la justicia, y por lo cual la AMIC ya la rastrea, al señalar que: “Se encuentra abocada a su localización para ser capturado y ser puesto a disposición del Juez correspondiente, es un exceso en la legítima defensa y además delitos cometidos por servidores públicos”, respecto al manejo de la escena del crimen. ¡Zaz!

De tal forma que así están poniendo en evidencia a las cabezas operativas de la AMIC y PESP, como son Roberto Leyva Lerma, y Carlos Alberto Flores, respectivamente, por como sus subalternos los están haciendo quedar mal, al “salirseles del huacal”, por la forma en que han pasado por encima de la ley, cuando en teoría están para hacerla cumplir, pero en la práctica en esos dos casos han hecho todo lo contrario. ¡Palos!

Y en lo que son unos excesos que todavía seguirán dando de que hablar, después de que quedaran en prisión preventiva justificada, en lo que se resuelve su situación legal, como lo exhibe el que Salas se reservara información sobre ese último comentado asunto, por ser una investigación que todavía está en curso, y con el cual también se denotó la deficiente preparación que tienen para evitar riesgos, y además para enfrentarlos.

Es suicidio una mala señal…Por si algo le faltara al creciente ambiente de inseguridad que priva en Obregón, ahora se le sumó el hecho de alto impactó que protagonizó una mujer policía, identificada como Nayela, de 34 años de edad, quien minutos antes de iniciar su turno en la Comandancia de Policía Municipal, en el área de Barandilla, se suicidó al dispararse en la cabeza con el arma de cargo la tarde del pasado lunes.

Así es como esa oficial policiaca atentara fatídicamente contra su vida, y quien era madre de familia y de tres hijos, además de que tenía 13 años laborando en esa corporación, en la que incluso llegó a desempeñarse como la responsable de la Unidad de Atención a Víctimas, por lo que se desconocen los motivos que la orillaron a tomar esa fatal decisión que a todo mundo consternó, por su trágico deceso. ¡De ese vuelo!

Si se toma en cuenta que Nayela ya tenía una antigüedad importante en esa institución de seguridad, y hasta había ocupando puestos de cierto nivel, como para de repente querer acabar con su existencia de esa manera tan trágica, y en público, al provocarse esa herida fatal en las instalaciones policíacas en las que trabajaba, localizadas en la calle 300 y Jalisco, y es por eso que la duda quedara. ¡Así la interrogante!

Razón por la cual es que una vez que llegaron los paramédicos de la Cruz Roja, y determinaran que la fémina ya no contaba con signos vitales, es por lo que resguardaron el lugar de los hechos, e iniciaron las indagatorias correspondientes; en tanto que el alcalde obregonense, Javier Lamarque Cano, ni las condolencias le había expresado a la familia; como tampoco el fantasmal jefe policíaco, Claudio Cruz Hernández. ¿Cómo ven?

En lo que es una muerte que muy seguramente que nunca llegará a esclarecerse, y que a todas luces fuera propiciada porque a la víctima algo la preocupaba, o atormentaba, como para terminar saliendo por la puerta falsa. ¡Esa es la percepción que quedara!

En duda delegado de FGR…Quien ahora sí que ¡Ni él se la cree! es el rebasado delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez, referente a sus volados dichos de que las carreteras de Sonora se encuentran vigiladas y serán seguras para los viajeros que transiten por la región durante el ya próximo periodo vacacional de Semana Santa, que será a finales del presente mes de marzo.

Con lo que se demuestra que Francisco Sergio ha insistido en “querer tapar el sol con un dedo”, en torno a los reiterados hechos de violencia que se han registrado en algunas zonas del Estado por parte de grupos del crimen organizado, sobre todo en el desierto y Norte, donde se sabe que hasta a los alcaldes de algunas de esas latitudes les paran el alto, contímas a los simples mortales, y es por eso del temor que hay. ¡Qué tal!

Sin embargo, qué credibilidad pueda tener Méndez, cuando sale con que esa presunta vigilancia está a cargo de la Guardia Nacional, sí ha quedado más que demostrado que es un ente que ha “brillado”, pero por su ausencia, o falta de presencia, ante lo que se deduce que los vacacionistas estarían a la buena de Dios en la Semana Mayor, y es por lo que a la sierra y ciertas playas, como las de Santa Clara, ya no van los paseantes.

Pero con todo y eso el “desrepresentante” de la FGR todavía se pone a decir que: “Hay que andar con confianza y no hay que andar ‘paniqueados’, hay que andar con confianza, si no se anda en menesteres ilícitos no tienen ningún problema, los que corren problema son los que andan en cuestiones de delincuencia y se topan entre ellos”, cuando ya han rafagueado a paisanos por no pararse en los retenes hechizos de la “maña”.

Aun así lo que es el gobernador, Alfonso Durazo, y como se hace cada año, ya ayer anunció que reforzarán la seguridad en los puntos de mayor atractivo turístico, con el Operativo de Semana Santa 2024, para que sean lo más tranquilas posibles, y con un “saldo blanco”, o sin desgracias que lamentar, y para lo cual contemplan suspender vacaciones y permisos en varias dependencias para contar con el mayor estado de fuerza. ¡Órale!

Manda mensaje arzobispo… Sí por la víspera se saca el día, a la que vaya que le debieron haber “chillado los oídos” es a Célida López Cárdenas!, en su “calidad” de contendiente al Senado por el Partido del Trabajo (PT), ante el llamado que acaba de hacer el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, de que deben ser unos comicios propositivos, y no de ataques. ¡Vóitelas!

Toda vez que así está la postura ventilada por el prelado católico, al señalar que: “Ante todo, ofrezcan buenas propuestas, a mí me llama la atención que lo que comparten nuestros candidatos es descalificar a los adversarios. Pues, ahí, ya se está ejerciendo una violencia de palabra, creo que lo más importante para un buen político, es compartir algo positivo, propuestas que realmente traigan beneficios a la población”. ¡Ups!

Y como para que a algunos les quedara más clara la visión manifestada por Rendón Leal, es que apuntillara que hay muchas personas a las que no les gustan las tildadas de campañas “negras”, y por el contrario están al pendiente de los compromisos proselitistas que asuman los abanderados de los diferentes partidos políticos, y es en lo que considera que deben de centrarse, más que en andarse descalificando. ¡De ese tamaño!

Con lo que el representante eclesiástico a querer y no, pero con eso dio a entender que con un ambiente electoral más sano, y menos contaminado por esos “tira tira”, la ciudadanía estaría más puesta y dispuesta para acudir a votar por el candidato de su preferencia, de manera libre, consciente y reflexionada el venidero 2 de junio, más que sentirse desmotivada por los arrebatos y el “lodo” que algunitos se tiran. ¡Mínimo!

Por Ruy ser de la idea de que: “En ese sentido, todos los ciudadanos estamos llamados a participar en las campañas y de manera especial, el día de las elecciones”, por lo que así está la “pedrada directa y a la cabeza”, para quienes ya le han declarado la guerra a sus contrincantes, tratando de convertir el escenario electoral en una campo de batalla, como si ya no fuera suficiente con las guerras que causan los delincuentes.

