Sin medias tintas

Impacta “Narco” a polacos… Y por encima del registro de candidatos, la notas de alto impacto del fin de semana las dio el “Narco”, primero con el atentado contra seis profesores que viajaban en una camioneta, después de asistir a un evento del Partido Movimiento Ciudadano, con un saldo de un muerto; y después con el arresto en Nogales de Gilberto “N”, alias “El 50”, el operador de Ismael “El Mayo” Zambada en Sonora.

Así estuvieron esos comentados sucesos, como el ocurrido la madrugada del pasado sábado, cuando la media docena de maestros se trasladaba de Puerto Peñasco a Sonoyta, y a la entrada de esa localidad, en una especie de retén, unos sujetos les ordenaron detener la marcha del vehículo, pero al no hacerlo por miedo abrieron fuego contra ellos, matando a uno en el lugar de los hechos, y los otros cinco quedaron heridos. ¡Zaz!

A ese grado estuvo ese fatal ataque, en el que muriera el docente, Gustavo Adolfo Morales, y aunque se decía que la Síndica Municipal, Raquel López Celaya, también había resultado lesionada, después se aclaró que más bien es quien les prestó la unidad motriz en la que iban, una Highlander, Toyota, aun y cuando el candidato al Senado por MC, Ernesto De Lucas, manejó que era de la regidora, Guadalupe Barragán. ¿Será?

O séase que así tuvo lugar esa agresión armada, que viene a meterle ruido a las campañas políticas que están en marcha, porque las víctimas regresaban de un acto celebrado en Peñasco, y que fuera encabezado por “El Pato” De Lucas, y es por eso que las exigencias de justicia no se hicieran esperar, porque para empezar en solidaridad canceló las actividades proselitistas que todavía tenía programadas por esa insegura región.

Y es que una de las tres catedráticas baleadas todavía estaba con pronóstico reservado de salud, derivado de la la gravedad de las heridas, por lo que era atendida en un hospital de Mexicali, en lo que es un acontecimiento que impactara al mundo de la polaca de por estos lares, al recordarse que en el pasado proceso electoral igual asesinaron al candidato a la alcaldía de Cajeme por MC, Abel Murrieta, y es por eso del resquemor que hay.

Con todo y que el Vicefiscal de Investigación de la Fiscalía General de Justicia estatal, Jesús Francisco Moreno, ya ayer salió a decir que esa rafagueada pudo tratarse de una confusión, a raíz de que les hicieron la parada y no quisieron detenerse, y es cuando empiezan a dispararles, y aunque según esto ya han detenido a cinco presuntos responsables, no han hecho públicas sus declaraciones, tocante al posible móvil. ¡Ajá!

En esos términos está ese violento y fatídico evento, que hizo que a todos los políticos se les pararan los pelos, y no es para menos; al sumarse a la sorpresiva detención de Gilberto Martínez Rentería, a quien atraparon en la frontera nogalense, mediante un operativo en el que participaron cerca de 200 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, e incluso apoyados hasta con un helicóptero artillado. ¡De ese pelo!

Ya que al también apodado “El 50”, se le identifica como el jefe del grupo criminal de “Los Demonios”, que opera para “El Mayo” Zambada, de ahí que sea señalado como el principal generador de violencia en la citada ciudad fronteriza, al ser autor de varios delitos como homicidio, extorsión y secuestro, y es por lo que fuera trasladado a la Ciudad de México en un vehículo blindado, tipo Huracán, fuertemente escoltado. ¡Palos!

En lo que es una captura que refleja que el Estado no tarda en estar como los del Sur del País, por como por aquí ya están empezando a operar esa clase de “peces gordos” del narcotráfico, lo que lleva a explicar el porque atentados como el de los mentores ya se están volviendo comunes en esa zona, al pelarse por la plaza.

Amagan a líder de usuarios…Quien sí que habló fuerte es el dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado, al denunciar en lugar de perseguir a los delincuentes, ahora actúan contra quienes exigen que se cumplan las demandas ciudadanas, luego de que en el marco de la multitudinaria marcha que realizaran el sábado contra la CFE, revelara que ha recibido amenazas. ¡Pácatelas!

Pues así estuvo lo destapado por Peinado Luna, en la caravana de protesta que iniciaran en el Jardín Juárez, en pleno Centro de Hermosillo, hasta llegar a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), localizadas en las calles Matamoros y San Luis Potosí, donde escenificaron un mitin para reiterar la exigencia, de que se cumpla con la promesa de aumentar los meses de subsidio a la tarifa en Sonora.

Toda vez que arropado por el apoyo de más de 10 mil hermosillenses, a cuyo contingente se unieron personas de municipios cercanos, “El Nacho” Peinado lamentó que el actual gobierno federal proceda contra quienes levantan la voz para exigir sus derechos, al advertir que sólo persiguen a quien se atreve a revelarse, al señalar que pese a la andanada de denuncias en su contra no lo amedrantarán ni lo doblarán. ¿Cómo ven?

Razón por la cual es que ante el grito de la multitud de ¡“No estás solo”!, Peinado aseverara que: “Nosotros en la línea nos quedamos y si por defender estos derechos sociales, la vida nos cobran, la vida entregamos”, y agregó “si creen que tengo miedo, no tengo miedo… son más fuertes mis convicciones, es más fuerte el coraje que tengo”, adelantando que seguirá luchando para que se respete la dignidad de las personas. ¡Ups!

Eso al aclarar que el gobernador, Alfonso Durazo, ya se comunicó con él el pasado jueves y le aseguró que era un hecho la ampliación, aunque aún así dijo: “Pero hasta no ver, no creer”, el que les cumplan ese acuerdo pactado en septiembre del 2023, cuando igual marcharon para que también modificaran los rangos de cobro, así que, de no tener respuesta, para el próximo viernes están citando a otra manifestación ante la “Comisión”.

Anduvo movido el “Gober”…El que vaya que tuvo una semana muy movida es el “Gober”, Alfonso Durazo, porque primero recibió la visita del “Prejidente”, Manuel López Obrador, quien vino a supervisar la transferencia del sistema de salud en el Estado, para pasarlo al IMSS-Bienestar; y la cerró “chicoteado” acudiendo la octava reunión para la Coordinación de Seguridad de la Región del Mar de Cortés en Tepic.

Al ser una cumbre regional a la que igualmente asistieron los mandatarios estatales de Baja California Sur, Baja California, Sinaloa y el anfitrión de Nayarit, en la que se mostraron y evaluaron los resultados obtenidos en materia de prevención y seguridad, así como la proyección y definición de las acciones y programas que sean de beneficio directo para quienes conforman ese bloque de cooperación. ¡Ni más ni menos!

Ante lo que se deduce que Durazo Montaño sí que anduvo del tingo al tango en los últimos días, aun y cuando muy seguramente que aprovechó el reciente “puente largo” que concluyó ayer, para “cargar la pila”, y tal vez hoy estará dando detalle de esos encuentros, en su posible conferencia semanal, que generalmente es los martes, salvo cuando algo extraordinario se le atraviesa en su agenda, y no le permite llevarla a cabo.

Sobre todo, en cuanto a la relevancia que significara la gira que de entrada por salida hiciera López Obrador, para lo que es el traspaso en materia de infraestructura hospitalaria y de prestación de servicios a la ciudadanía, al prometer que dejará un sistema de salud “al 100”, aunque sin volver a repetir que mejor que el de Dinamarca, por ser algo que hasta ahora no ha concretado, y ni por asomo se ve que lo vaya hacer.

Sin embargo, lo que es el Ejecutivo sonorense está tratando de aprovechar al máximo esa buena disposición presidencial que ha habido, tan es así que ya se concluyó el 100% de la transferencia de nómina de 2 mil 402 empleados de origen federal, de un total de 4 mil 420 trabajadores que se contemplan para ese proceso; a la par de que se firmó un convenio para la posesión compartida de bienes muebles e inmuebles. ¡Qué tal!

¡Sienta precedente Alcalde!…Ahora sí que los que ya serán una realidad, son los libramientos del Surponiente y Norponiente que se construirán en Hermosillo, luego de que el Ayuntamiento encabezado por el alcalde, Antonio Astiazarán, y la empresa Desarrollo de Infraestructura de Hermosillo (DIH), que preside Carlos Alberto Rojo, firmaran el respectivo título de concesión para poner manos a la obra. ¡Órale!

Casi por nada es por lo que Rojo Macedo hiciera hincapié, en que Astiazarán Gutiérrez nuevamente está haciendo historia por su visión vanguardista, y no solamente en el Estado, sino en la Nación, al otorgar la primera concesión carretera municipal en los anales de la infraestructura mexicana, y con lo que se desfogará un millón y medio de vehículos en tránsito, principalmente pesados, que dejarán de circular por la ciudad.

No en balde es que dijera que: “Celebramos no sólo el progreso y el desarrollo de la infraestructura vial, sino también reconocemos el esfuerzo y la dedicación de todos los involucrados en el Gobierno Municipal y de sus asesores en este tan innovador proyecto”, con una inversión de unos mil 500 millones de pesos, y privada para que no sea deuda para el municipio, y con el tiempo pasara a formar parte de la Comuna. ¡Así el dato!

Para el caso especifican que el libramiento Norponiente conectará la carretera Estatal número 100, que va hacia Bahía de Kino, con la rúa federal No 15, en una longitud de 29.7 kilómetros; y el del Surponiente enlazará el bulevar Quiroga con la misma vía de la Federación, hacia Guaymas, con una longitud de 8.8 kilómetros, lo que le reducirá el tiempo de traslado a quienes los utilicen en lugar de cruzar por la Capital.

A ese punto “El Toño” Astiazarán está abriendo camino en ese sentido, y es por lo que, en su momento, o cuando se aprobaron por el Cabildo, resaltara que la Ciudad del Sol se convertirá en la primer municipalidad de México que otorga una anuncia de esa naturaleza, lo que permitirá desviar el tráfico, y con ello conservar las calles en buen estado, y mejorará la calidad del aire, por lo que se estará ganando por todos lados.

