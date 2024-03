Sin medias tintas

¡Un “Travieso” con causa!

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Un “Travieso” con causa!… Ahora sí que caras vemos, candidatos bien enfocados no sabemos, por la grata impresión que ayer dejara el ex campeón mundial de box, Jorge “El Travieso” Arce, en lo que fuera su comparecencia ante los periodistas de la Mesa Cancún, porque contraria a la fama de rebelde que tiene, dio muestras de que ahora es con causa, por como está buscando la forma de ayudar a través de la polaca. ¡Zaz!

Porque si bien Arce Armenta también es alguien que viene desde abajo, o de la cultura del esfuerzo, como sucede con la mayoría de los boxeadores, que ven en boxeo la única forma para salir de pobre, lo que es el ahora candidato a diputado federal por el distrito 3 de Hermosillo, sí que mostró tener un perfil humano, espiritual y con sensibilidad social, y es por eso que desde siempre ha hecho clic con las mayorías. ¡Órale!

Y es por lo que con la historia y visión de vida que expusiera, es que “El Travieso” Arce convenciera a los presentes, del por qué quiere ser legislador por la Capital hermosillense, a pesar de ser de Los Mochis, Sinaloa, pero desde hace años que ya vive en la Ciudad del Sol, y que es para en esta etapa de su existencia trascender ayudando y sirviendo a la gente, porque eso recordarle la infancia de necesidades que viviera.

Con todo y que está consciente de que en caso de ganar no le será fácil, porque ya en el Congreso de la Unión sería uno más, que se enfrentaría a la burocracia y los intereses partidistas, pero aclarando que buscará la forma de que las cosas sucedan, para llevarle soluciones a las problemáticas de sus representados, así sea haciendo alianzas con el empresariado, o en su caso está dispuesto a renunciar si no lo dejan trabajar.

Así está la buena intención que se trae Jorge Arce en su nueva faceta de político, por la alianza conformada por el PAN, PRI y PRD, y en la que el ser famoso le da un plus extra con respecto a los otros dos candidatos, que son Rogelio Cota de Movimiento Ciudadano; y Diana Karina Barreras de Morena, quien a pesar de que acaba de ser congresista local, es muy poco conocida, y que es la ventaja que él está teniendo. ¡Mínimo!

Por encima de que ahora en las actuales elecciones estará peleando contra el sistema, y donde como lo reconociera, los “golpes bajos” y en la nunca sí se valen, vía las llamadas campañas negras, además de que los réferis electorales siempre están en tela de duda, o a favor de los adversarios que están en el poder gubernamental, y que es contra lo que además tendrá que luchar, al estar en busca del voto. ¡De ese pelo!

En esos términos está dando a conocer una nueva faceta que no se le conocía, porque partiendo del antecedente que de él había, desde sus tiempos de gloria como peleador, es por lo que se creía que sería quien le “daría sabor al caldo”, o a los presentes comicios, pero lejos de ofrecer show, se le está viendo muy centrado, por lo que hasta pareciera que se le quitó lo “Travieso” al lanzarse al mundo político. ¡Qué tal!

Tan es así que aclarara que no viene a pelear, sino a proponer, y que por eso no se dedicará a descalificar a sus rivales, y mucho menos se subirá al ring de la grilla, sino que su labor proselitista será propositiva, porque la pretensión es hacer el bien, en lo que es una estrategia de estar a puro jab, cuando sí que tendrá que noquear para poder triunfar, por ser un estilo con el que los votantes no lo identifican, sino el de un guerrero entrón.

Arreciarán lucha usuarios…Y aunque será como “tirarle pedradas al sol”, por la decisión que ya tomó el “Presi” de la Nación, Manuel López Obrador, de mantener el subsidio de las tarifas eléctricas del 1 de mayo, al 31 de octubre, porque en caso de hacerse un cambio sería hasta después de las elecciones, lo que es la reacción de la Unión de Usuarios de Hermosillo no se hizo esperar, al confirmarse una nueva protesta.

Eso luego que López Obrador les saliera con la misma cantaleta y promesa con la que han traído a los de esa organización ciudadana, liderada por Ignacio Peinado, como es la de que “luego” les darán una respuesta positiva, en lo que es una manera de “patear el bote”, porque sí realmente quisiera resolverles, lo hubiera hecho antes de que llegaran los tiempos electorales, por lo que es obvio que sólo se trata de un pretexto más.

Aunado a que consideran que a AMLO no le queda el escudarse en que hoy en día ya no puede hacerse esa ampliación de los meses subsidiados, para que ahora sean de abril a noviembre, es decir, ocho en lugar de seis, si se analiza que para criticar a la oposición no le ha temblado la voz, y mucho menos se ha detenido, así como para echarle porras a su candidata presidencial, y es por lo que ya nadie le crea ese argumento. ¡Palos!

Casi por nada ante ese invento que Andrés Manuel se “sacara de la manga”, lo que es Peinado anunciara que está más firme que nunca la nueva manifestación que harán mañana, a las 07:30 horas de la madrugada, frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en Matamoros y San Luis Potosí, en la colonia Centro, para demandar que les cumplan con esa ampliada que ya les habían prometido. ¡Ajá!

Sin embargo, como “palo dado ni Dios lo quita”, es por lo que se ve como una misión imposible el que logren eso, antes de que termine el sexenio de López, que ya es en septiembre, como es también el ajuste en los rangos de cobro, y es que por otro lado ya mediados de febrero pasado la CFE solicitó un juicio de amparo, por la resolución a su favor emitida por un Juez de control federal en noviembre de 2023. ¿Cómo ven?

O séase que así están presionado a Peinado Luna por las protestas que encabezara en agosto del 2022, y muy seguramente por las que están por venir, lo que refleja la falta de buena voluntad del gobierno federal.

“Arde Troya” con incendio…Con el que sí que ya “ardió Troya”, es con el incendio que casi durara una semana, y que acaban de apagar, el cual se registró en un predio en el que reciben basura y escombros, localizado por el bulevar Paseo Río Sonora, entre Las Quintas y Carlos Quintero Arce, y no es para menos, porque hizo que los bomberos casi “parieran cuates”, para poder sofocarlo. ¡De ese tamaño!

No en balde es por lo que ya el mismísimo alcalde, Antonio Astiazarán, advirtiera que habrá consecuencias para los “engordadores” de esos terrenos que todavía los utilizan como basureros públicos, porque de aquí pa´l real a los propietarios los multarán si reciben esa clase de desperdicios, e igual si los mantienen sucios, para evitar que se susciten de esos siniestros incendiarios, que además contaminan el medio ambiente.

Para el caso es que Astiazarán Gutiérrez señalara que ya están llevando a cabo una inspección de esas propiedades quemadas, para determinar si cuentan con la anuencia de suelo necesaria para darle entrada a ese escombrerío, al detectar que son cinco dueños, a los que incluso ya se les habían aplicado dos infracciones por un monto de $80 mil pesos cada una, y que no las han pagado, por lo que con más ganas están actuando.

De ahí que como sobre aviso no hay engaño, es por lo que “El Toño” Astiazarán apuntillara que: “Aquellos que no cuenten con este permiso serán notificados, y si no lo presentan en un plazo de cinco días, recibirán una sanción correspondiente y serán clausurados por parte de Inspección y Vigilancia”; aunado a que con la Policía Municipal mantendrán una vigilancia permanente para que no violen las clausuras. ¡Pácatelas!

Tan es así que para quien dude de lo anterior, para prueba está que Francisco Antonio sentenciara que: “No vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que se provoquen incendios que afecten la salud de los habitantes de Hermosillo. Además, vamos a asegurarnos de que se respete la ley”, como dando a entender que de ahora en adelante habrá ¡cero tolerancia! Para ese tipo de cochinones, y con sobrada razón. ¡Vóitelas!

Pulen operativo vacacional…Quien vaya que está haciendo valedero aquello de que ¡Vale más prevenir que lamentar! es el gobernador Alfonso Durazo Montaño, como lo exhibe el que ya anunciara lo que será el Plan Operativo de Semana Santa 2024, que implementarán del presente 27 de marzo, al 7 de abril, en el que participarán 7 mil 500 elementos de las diferentes dependencias, distribuidos en el Estado. ¡Así el dato!

Y como ya huele a “vagaciones” cuaresmales, es por lo que el banderazo de salida será el próximo lunes en San Carlos, donde se concentrará el personal de las instituciones de seguridad que participan en la Mesa Estatal de Seguridad, como son la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Marina, Guardia Nacional, Policía Municipal, Agencia Ministerial de Investigación Criminal, y Fiscalía General de la República (FGR).

Razón por la cual es que, para dicha cruzada asistencial, en aras de atender ese periodo vacacional, estarán disponibles 890 unidades de primera respuesta, para atención de primeros auxilios, e incluso hasta accidentes mayores; con 302 ambulancias para servicio prehospitalario y traslado, así como tres vehículos aéreos, por lo que por capacidad operativa no va a quedar, para salvaguardar a los vacacionistas. ¡De ese vuelo!

En lo que es un equipamiento que estará asignado en los lugares con mayor concentración de paseantes, como es en la zona playera de Guaymas, San Carlos, Los Algodones y Miramar; así como Puerto Peñasco, Bahía de Kino, El Cóchorit de Empalme; Bahía de Lobos, en San Ignacio Río Muerto; y obviamente que los ríos de la región serrana, como en Ures, Aconchi, Arizpe, Bacoachi, Cumpas y Huásabas, entre otras poblaciones.

Aun y cuando de acuerdo al pronóstico climático que hay, la Coordinación Estatal de Protección Civil ya adelantó que será una Semana Mayor de fresca a fría, por lo del ingreso del frente frío número 41, que estaría ingresando los días domingo 24 y lunes 25 de marzo, lo que podría generar una tormenta invernal con un descenso brusco en las temperaturas, y rachas de viento, lo que tal vez ahuyente a quienes vacacionarán.

