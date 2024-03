Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Por fin reacciona el SNTE… Y a las quinientas, pero los que finalmente están dando señales de vida, son los cabecillas del magisterio sonorense, o al menos el de la Sección 54 del SNTE, Jesús Javier Ceballos, en torno al trágico ataque armado del que fueran blanco seis profesores la madrugada del pasado sábado, a la entrada de Sonoyta, con un saldo de un muerto y cinco heridos, por no pararse en un retén falso. ¡Palos!

Porque hasta ahora que a sus miembros sindicalizados les tocara ser objeto de ese fatídico atentado a balazos por parte del crimen organizado, al ser rafagueados cuando regresaban de un evento político al que asistieron a Puerto Peñasco, es que Ceballos Corral está reconociendo que se necesita reforzar la seguridad en el Estado, para garantizar la protección de los docentes y de la sociedad en general. ¡De ese pelo!

Así que no hay como que “les llegara el fuego a los aparejos”, para entonces sí poner el grito en el cielo, como lo está haciendo Jesús Javier, aun y cuando aclarara que los maestros baleados son federalizados, por lo que pertenecen a la Sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que es donde está el fantasmal de César Adalberto Salazar López, tan es así que no había dicho está boca es mía. ¡Tómala!

Si se toma en cuenta que ya antes se habían registrado algunos enfrentamientos armados en los alrededores de varios planteles escolares de diferentes ciudades, pero Ceballos y Salazar López, simplemente se habían quedado callados, como lo sigue haciendo este último, a pesar de que los mentores atacados son integrantes de su organización sindical, pero ni así se ha dignado a abogar por ellos, o al menos públicamente. ¡Vóitelas!

Es por lo que el “representante” de los educadores estatales manifestara, como es el caso de Javier, que independientemente de la sección sindical a la que pertenezcan los más de 17 mil agremiados que hay en la Entidad, deben sentirse seguros al transitar por la región, y que es lo que están demandando a raíz de ese hecho letal, por ser algo que ya no puede hacerse, por como los sicarios los detienen en algunas zonas. ¡Zaz!

Por ya no ser un secreto el que hay ciertos territorios sonorenses en la que los grupos criminales ya les paran el alto a los ciudadanos en esos filtros hechizos que colocan, porque de no hacerlo puede pasarles lo que ya le ocurrió a esa media docena de catedráticos, de los cuales uno no vivió para contarlo, en tanto que una maestra todavía lucha por su vida en un hospital de Mexicali, a donde la trasladaron de emergencia. ¡Así el dato!

Con todo y que la cabeza de los “Profes” estatales dijera que: “Esto nos da un aviso de alerta, pero como gremio tenemos una Mesa de Seguridad instalada, exclusivamente en la Secretaría de Educación, que replica la Mesa de Seguridad a nivel estatal. Esto es porque en los centros escolares ha habido problemas de inseguridad en las afueras de las escuelas, donde ha habido algunos incidentes con armas de fuego”.

Luego entonces sólo así finalmente se están dando por aludidos, una vez que “los tocaran” fatalmente, porque antes de eso de alguna manera habían estado siendo comparsa del secretario de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamante, por lo que a ver si ahora también se animan a presionar a la Fiscalía Estatal, para que aclaren si los cinco detenidos como sospechosos de ese ataque, realmente son parte de los agresores.

“Le llueve” a Lola del Río…La que dio muestras de tener más salidas que un cerco viejo, por para todo tener respuesta, aunque nadie se las crea, es la hoy de nuevo candidata a la alcaldía de Hermosillo, pero ahora por Morena, la ex panista y ex emecista, María Dolores del Río Sánchez, tal como ayer lo evidenciara en su comparecencia ante los periodistas de la Mesa Cancún, donde por algo “le llovió”. ¡De ese vuelo!

Ya que por más justificaciones que La Lola del Río se saque de la manga, y sobre la marcha, pero de acuerdo a la percepción generalizada que hay, con nada podrá borrar la carga negativa que arrastra, a lo largo de lo que ha sido su trayectoria como funcionaria pública, y que es la que muy seguramente que le estarán echando en cara, en el actual proceso electoral, que para esos cargos locales arranca el próximo 20 de abril. ¡Mínimo!

Y es que aunque confesó que no le gusta que la apoden La Lola Tandeos, porque se le hace un término ofensivo, pero lo cierto es que así la identifica un gran sector de los hermosillenses, porque como durante su trienio, que abarcara del 2003 al 2006, con una tachada de nula insensibilidad implementara una política de racionamiento del agua, hasta de nomás dos horas diarias, y es por lo que la gente hasta calles bloqueara.

Pues ahora a casi 20 años de distancia, y cuando de nuevo anda en campaña, dice que es algo que hizo con responsabilidad, pero que a la fecha no se ha olvidado, y que es una falla que tal vez muchos querrán cobrarle en las urnas de votación el venidero 2 de junio; como el que también se haya aventado como “El Borras” para ocupar la Secretaría de Seguridad Estatal, de la que acaba de salir, cuando no tenía experiencia para eso.

Casi por nada es que en ese encuentro también le dijeran que es corrupción el aceptar un puesto sin tener el conocimiento para ello, y todo para hacer valedero el que, ¡Es un error vivir fuera del presupuesto!, Del que desde sus tiempos de “Presimun” ha vivido, aunque ante la falta de defensa apeló a su condición de mujer, al decir que siempre se había preferido a un masculino para ese cargo. ¿Cómo ven?

O séase que a del Río sí que le quedó corto un pescado enjabonado, porque igual “se barrió” a la hora en que le sacaron a flote que ha cambiado de partido político, como cambiar de zapatillas, por del PAN haberse brincado a Movimiento Ciudadano, y de ahí ahora a Morena, ante lo que pretextó que ella es un cuadro de causas, y que no se contrata con fines partidistas, aunque sus antecedentes políticos dicen todo lo contrario.

Muestra cerrazón Rector…Al que vaya que le queda aquello, de que ¡No es lo mismo ser borracho que cantinero! Es al aprendiz de rector de la Universidad Estatal de Sonora (UES), Armando Moreno, por como afloró que los del Sindicato Único de Trabajadores de esa institución (Sutues), cuyo dirigente es Martín Terán Gastélum, rompieron negociaciones ante su postura de cerrazón. ¡Pácatelas!

Derivado de que a partir de lo ventilado por Terán Gastélum, sostiene que hasta ahora no ha habido ningún avance en las mesas de trabajo que han realizado con las autoridades de la UES, en lo que es la revisión contractual y salarial del 2024, de ahí que ante esa falta de voluntad para evaluar el pliego petitorio que les presentaran, es por lo que mejor optaron por retirarse, hasta que haya condiciones para poder negociar.

Para el caso es que el líder del Sutues señalara con dedo de fuego que: “Rectoría se ha negado completamente, sus respuestas han sido “no, lo vamos a ver, lo vamos a analizar”, entonces estimamos que es un ejercicio ocioso el permanecer negociando entre comillas algo que va en una sola vía, y hay negativa total a lo que nosotros estamos solicitando”, y que es por lo que terminaran entrampados. ¡A ese grado!

En lo que es un escenario de “jalonellos” con el que ventilan que se está confirmando el perfil cerrado que se le conoce a Moreno Soto, desde sus tiempos de grillo de la Universidad de Sonora (Unison), pero con la diferencia que ahora está del otro lado de la mesa, y sus acciones sí están perjudicando a esa comunidad universitaria, porque de estallar esa huelga sería la primera en la historia de la UES. ¡Así el daño!

No en balde es por lo que están pidiendo la mediación del gobernador, Alfonso Durazo, para que haga entrar en razón a Armando, al apuntillar que: “Somos la segunda universidad más importante en el Estado de Sonora, no somos cualquier institución, y por lo tanto nosotros exigimos que el gobierno intervenga, que le dé seriedad y que las negociaciones se lleven con el respeto que demandan los trabajadores de la institución”.

“Hace olas” muelle de Kino…Quien sí que dio a conocer una buena y una mala, como se dice popularmente, es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, y que en primer lugar es la de que el muelle de Bahía de Kino siempre no quedará listo para la ya inminente Semana Santa, como se había anunciado, pero sí estarán terminados los sanitarios públicos y la terraza, que serán puestos operación. ¡Así “hizo olas”!

Aun y cuando Astiazarán Gutiérrez aclarara que todavía van en el tiempo proyectado, porque según lo pactado con la empresa constructora a cargo de esos trabajos, para hacer de nuevo ese pasadizo marítimo, la fecha límite para culminarla es a mediados del próximo mes abril, pero la idea era laborar a marchas forzadas, “metiéndole el turbo”, para que estuviera concluida en la última semana de marzo. ¡Ese era el plan!

Razón por la cual es que “El Toño” Astiazarán precisara que: “Con una obra de este tipo, también depende mucho de las condiciones del clima; hay veces que la marea te permite trabajar, hay veces que no te permite trabajar”, y exactamente son las condiciones climáticas las que no ayudaron a su terminación, y es por lo que ahora proyectan su conclusión para el 15 de abril, que es el “plazo fatal” que hay para ello. ¡Órale!

Tan lo climático ha dificultado los trabajos, que ahora sí que contra viento y marea se han llevado a cabo, que el pasado sábado a la compañía se le cayó una retroexcavadora al mar, como consecuencia del fuerte oleaje que se ha presentado, el cual derribó una base flotante sobre la que estaba colocada esa maquinaria, que es con la instalan los postes en los que estará asentada la estructura, pero sin responsabilidad para la Comuna.

Al respecto el alcalde mencionó que: “Afortunadamente, no hubo daños a ninguna persona, y a pesar de esta situación, continuamos con los tiempos de ejecución del muelle y esperamos tenerlo concluido en los tiempos propuestos en el contrato, que es el 15 de abril”, pero en el ínter se está asegurando el que haya baños, que son tan necesarios, y una terraza que de alguna manera servirá para contemplar el paisaje. ¿Qué no?

