Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Van por todo candidatos!…Ahora sí que se demostró aquello, de que en este caso cuando los candidatos al Senado son bravos, hasta a los aspirantes aliados están mordiendo, como consideran que es el caso de los contendientes a ese cargo por el Partido del Trabajo (PT), Célida López, y Froylán Gámez, de acuerdo a la impresión que ayer dejaran en su comparecencia ante los periodistas de la Mesa Cancún.

Porque sí bien que para nadie es desconocido que son parte de un Plan C del Gobierno Federal de la 4T, para en el presente proceso elctoral lograr una mayoría en la Cámara senatorial y así tener la votación suficiente para aprobar la serie de reformas que ya enviara el “Presi”, Manuel López Obrador, pero lo que es en la actual campaña proselitista le están dando la batalla a sus colegas morenistas, Lorenia Valle y Heriberto Aguilar.

No por nada es que la siempre arrebatada de Célida dejara en claro que le están entrando con todo hasta donde tope, con la intención de rebasar la misión que les han encomendado, como es la de ser una fórmula que haga las veces de tercera en discordia, para tratar de quedar en segundo lugar, eso a costa de restarle votos a los abanderados del Frente Amplio por México, conformado por el PRI, PAN y PRD. ¡De ese pelo!

Lo anterior como parte de una estrategia política que ha implementado Morena en varios Estados, entre ellos Sonora, en una intentona por no sólo ganar esa elección del próximo 2 de junio, sino además para también quedarse con lo que sería la posición dos como el mejor perdedor, con lo que en el Estado ya tendrían tres senadores, en lugar de sólo un par, y es por eso que cada quien está haciendo su luchita por su lado. ¡Palos!

Por esa razón los morenos están yendo en dos frentes, y sí que de muchos contrastes, ya que por un lado están López Cárdenas y Gámez Gamboa, con un proselitismo de rompe y rasga, y hasta echándole de mentadas a los de la oposición; a diferencia de Valles Sampedro y Aguilar Castillo, que simplemente “no han prendido”, a casi un mes de andar encampañados, y es por lo que hasta podrían dejarlos atrás en los dos meses que faltan.

Y es que a Lorenia y Heriberto sólo los está sosteniendo la marca que representa Morena, pero no lo que son sus perfiles, por ser de esos que nomás “no venden” entre el electorado, y es por lo que le están apostando al sufragio cautivo, contrario al que están buscando Célida y Froylán, y que es por lo que en un descuido, y hasta podrían “comerles el mandado”, mandándolos para abajo, por esa ser una real posibilidad. ¡Qué tal!

Aunque el gran reto de López y Gámez será el explicarles a los militantes del Pertido guinda, que si votan por ellos también lo estarán haciendo por López Obrador, por igualmente ser parte de la Cuarta Transformación, como lo dice la “pegajosa” publicidad que están manejando, y que es un trabajo de convencimiento que han venido haciendo, el cual habrá que ver hasta donde les alcanza, como para dar la sorpresa. ¿Será?

Ya que lo que es hasta ahora, y tal como se esperaba, son los que le han estado “poniendo sabor al caldo”, o a esa disputa por esos escaños en el Senado, a partir de hacer el trabajo sucio, como se los han calificado, por ser los que se han encargado de hacer los ataques contra sus opositores, y que por cierto en ese encuentro, de pleno miércoles, fueron muy pocos, por como se les viera más mesurados, que hasta ni parecían ellos.

Tan es así que en ese foro la misma Célida, y en su calidad de ex alcaldesa de Hermosillo, le reconoció al actual alcalde, Antonio Astiazarán, la madurez política que ha mostrado, por en la elección que le ganara en el 2021, haber tenido la fortuna de ya conocer la victoria y la derrota, por ser de ésta última de la que más se aprende, por lo que así está el acierto del “Toño”, de ya no voltear para atrás, y sólo ponerse a chambear.

¿Sin música en las playas?…Y como de ver dan ganas, habrá que ver si no llegan hasta las playas sonorenses las restricciones que ya aplicaran en zonas turísticas de Mazatlán, donde ahora se prohíbe la presencia de bandas musicales en los balnearios, bajo el argumento de que el ruido afecta la convivencia de los turistas extranjeros, quienes se quejan de no poder disfrutar de unas vacaciones tranquilas. ¿Cómo ven?

En lo que es una medida que ha provocado mucha controversia, porque por un lado están los hoteleros que expresan su preocupación por la imagen de ese punto turístico, al manejar que el puerto mazatleco no merece ser considerado un destino de segunda categoría, y hasta exigen medidas legislativas para controlar el ruido generado por las tamboras, la música en general, e incluso las de las “pulmonías” -transporte público-.

Pues en contraparte están los habitantes de esa ciudad porteña, que por medio de las redes sociales han manifestado que es un exceso el prohibir la música en la playa, según esto porque eso atenta contra la herencia folclórica y cultural de ese lugar, famoso por su escena musical, especialmente de la banda, no obstante, y que hoy en día el horno no está para bollos, o para ese tipo de fiesta, por la tanta violencia que hay.

Razón por la cual es que así está esa polémica, y de la que nadie está como para “tirar la primera piedra”, si se toma en cuenta que en Sonora las regiones playeras también son invadidas por los conjuntos de música, pero de los llamados “taca-taca”, o norteños, que recorren las orillas ofreciendo su repertorio, para alegrarles el momento a los vacacionistas, pero pasando por alto que a otros que están enseguida podría alterárselos.

No obstante, y en lo que toca a esos centros de recreo marítimos de por estos lares, el único cambio que habrá en esta ocasión, y a propuesta de la Comuna de Hermosillo, es que no permitirán el consumo de bebidas en envases de vidrio, para evitar cualquier afectación, en lo que es una iniciativa muy positiva que ya retomó la directora de Alcoholes estatal, Cristina Caballero, para extenderla a todos esos lugares del Estado. ¡Órale!

Por cierto, ayer el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán Gutiérrez, le dio el banderazo de salida al Operativo de Semana Santa 2024, y en el que participarán 350 policías municipales, así como otras autoridades locales, con la mira puesta en lograr un saldo blanco, al reforzar la vigilancia en las diferentes playas, como Bahía de Kino, San Nicolás, Tastiota, El Colorado y El Choyudo, así como en la zona rural.

Ya no provocarán lluvias…Con todo y que suene a una ironía, pero resulta y resalta que ahora que está más grave la sequía que enfrenta la Entidad, han de saber por falta de recursos del Gobierno Federal en el 2024 ya no llevarán a cabo el programa de inducción de lluvias en la región sonorense, como lo acaba de ventilar la titular de la Sagarhpa estatal, Fátima Rodríguez, por lo que así está la incongruencia. ¡Tómala!

Sin embargo, y como buena burócrata que es la de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (Sagarhpa), o Fátima Yolanda, ya salió con la justificación de que esa cancelación no les afectará, según ella porque solo se trabajaba en un polígono que cubría entre 10 y 12 municipios, por lo que no se tenían resultados tan favorables en las precipitaciones que se registraban.

En pocas palabras, y una vez que los dejaran sin esa alternativa, de que pudieran tenerse aguaceros provocados, Rodríguez Mendoza está señalando algo que antes se callara, cuando lo cierto es que no hay “píor” lucha que la que no se hace, y más hoy en día en que los llovidones del pasado ya no se han presentado, y con un desalentador pronóstico que hace augurar que la cosa seguirá igual de seca. ¡Vóitelas!

De tal forma que a ese desolador panorama se le sumará esa suspensión, después de que en años anteriores el Gobierno estatal nomás aportaba el personal y la operación del avión, ya que la Federación ponía la tecnología para que al nuberío se le inyectara yoduro de plata, con la finalidad de propiciar aguas extraordinarias del cielo, pero en esta ocasión ni esa posibilidad se explotará por la carencia de “lana”.

Pero lo que es Rodríguez Mendoza a todas luces desde ya está buscando la manera del como pretextar que no tenía razón de ser “el echar mano” de esa viabilidad extra para que lloviera, supuestamente porque en los dos años anteriores se enfrentaban hasta con problemas en la operación de los aviones, ya que tenían que hacer inversiones adicionales para realizar trabajos de reparación, cuando es lo único en que invertían. ¡Pácatelas!

Perciben menos corrupción…Vaya que hay un importante dato con el que no se hizo mucha alharaca, pero que es de los que normalmente se resaltan, como es el de que Sonora se ubica entre los tres Estados del País con la mayor reducción en la percepción de corrupción, junto a Tamaulipas y Chiapas, como lo reflejara la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2023. ¡De ese vuelo!

Toda vez que, en base a los resultados arrojados por ese sondeo, dan cuenta que en el 2021 el 45.3% de los sonorenses consideraban que había corruptelas en el Gobierno estatal; en tanto que para el año pasado esa cifra disminuyó en un 13.6%, quedando en 32.7%, lo que a querer y no, pero representa un acierto para la administración del gobernador, Alfonso Durazo Montaño. ¡Esa es la impresión!

Si se toma en cuenta que según esas estadísticas que recientemente se hicieran públicas, en ese estudio se hace hincapié en que la Entidad contuvo la tendencia creciente en materia de corrupción, como lo denota el que a nivel nacional pasó de la posición 26, en la que estaba en el 2021, a un nuevo mínimo histórico en el lugar 13, en el 2023, eso con relación a la opinión ciudadana, con respecto a esa clase de irregularidades.

O séase que esos nuevos números significan que más de la mitad de los sonorenses mayores de 18 años manifestaron confiar en el Gobierno, con lo cual se colocó por encima de lo que se percibe en la República Mexicana, con un 53.2%; además de que se redujeron en un 4.5% las víctimas por actos de corrupción; y es que a nivel México bajó del 43.4%, al 38.4%, logrando una disminución del 5%, con respecto al 2021.

Luego entonces eso habla de que así ha estado mejorando la gestión de Durazo Montaño en ese apartado, como lo revelara esa numerología que ventilaran, vía ese ejercicio encuestador realizado por Encig, y que deja entrever que las cosas van bien, y con tendencia a mejorar en ese ámbito, que es uno en los que más se fija la gente, como es el referente al de la honestidad gubernamental. ¡Ni más ni menos!

