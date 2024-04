Emite Cruz Roja Hermosillo recomendaciones por quemaduras de aguamala

Ivanova de los Reyes

Ante el incremento de quemaduras de aguamala en este periodo vacacional de Pascua en las playas de Bahía de Kino, se recomienda a los vacacionistas verter sobre la lesión o el animal, en caso de que este siga adherido a la piel, vinagre con jabón, para neutralizar el efecto doloroso de las púas y acudir a recibir atención médica, señaló Andrés Holguín García.

El Coordinador Local de Cruz Roja Hermosillo, explicó que en esta temporada aumenta la presencia de medusas por las condiciones climáticas que agitan el mar, las cuales se concentran principalmente donde rompen las olas, por lo que es recomendable mantenerse alejado de esas zonas.

“En caso de quemadura de aguamala se recomienda no tocar la zona afectada ni rociar con agua para no esparcir la toxina, y en caso de que aún esté pegado el animal, no intentar quitarlo, y acudir al punto mas cercano más cercano de atención”, dijo.

Holguín García mencionó que se instalarán dos puntos de atención de Cruz Roja en Bahía de Kino, uno en el área de palapas y en la base de Kino Pueblo, para brindar atenciones por quemaduras de aguamala u otros servicios, que se puedan presentar durante este periodo vacacional del viernes cinco al domingo siete de abril, así como en el área rural oriente en El Tronconal.

Recordó de que 255 atenciones que se brindaron en Semana Santa, 147 fueron por quemaduras de aguamala, por lo que, esta Semana Diabla o de Pascua, tiende a bajar los servicios, por lo que participarán 25 elementos en el operativo, y se contará con cuatro unidades y una cuatrimoto.

“En este periodo de Semana de Pascua espera una disminución del 30 por ciento en las atenciones, es decir, entre 150 y 200, y con 25 personas creemos que vamos a poder solventar cualquier emergencia que se suscite en Kino”, aseveró.

