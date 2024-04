No hay decomisos de vehículos extranjeros; afirma Odepafa

Ivanova de los Reyes

Las organizaciones de vehículos de afiliación en Sonora, aseguraron que no se están realizando decomidos de carros que transitan por carreteras estatales durante estos días de asueto.

Gamaliel Cañedo Maciel, presidente de la Organización de Defensa del Patrimonio Familiar Sonorense (Odepafa), dijo que no hay ningún operativo implementado por la Coordinación Efectiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce), únicamente se está invitando a la gente a regularizar sus vehículos.

“En este momento no hay decomisos por parte de Cevce, ellos están en los puntos carreteros y casetas, pero no hay ningún operativo para decomisar los vehículos, lo que se está haciendo es invitar a la gente que tiene un vehículo americano a que lo legalice antes de septiembre próximo para no tener problemas”, explicó.

Cañedo Maciel indicó que las personas que aún no han hecho el trámite por algún problema con su documentación, pueden acudir a las oficinas de Odepafa Sonora, ubicadas en calle Juan José Aguirre número 23 entre General Piña y Reyes, donde se les apoyará en las gestiones para poder legalizar su unidad, o bien, comunicarse al teléfono 6621 811701 para cualquier duda.

El presidente de Odepafa Sonora, pidió a los ciudadanos estar tranquilos ya que no hay decomisos de estos vehículos por parte de ninguna autoridad ni estatal, municipal o federal.

