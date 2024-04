Sin medias tintas

¡Sospechas de sarampión!

$acarán algo a ganadero$

Va a la baja regularizada

Piensa en grande “Gober”

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Sospechas de sarampión!…Con todo y que es algo que se lo habían mantenido muy callado, pero lo que sí que está como para alarmar “al más pintado” es que haya aflorado que en Sonora en lo que va del año ya se han detectado 21 casos sospechosos de la contagiosa enfermedad del sarampión, la mayoría registrados durante la última semana, sin que el secretario de Salud, José Luis Alomía, haya dicho ni media palabra.

A ese punto está el riesgo epidemiológico por ese grave mal en la Entidad, y sin que Alomía Zegarra y sus huestes hayan alertado, como lo exhibe el que de esos posibles enfermos por estos lares, 10 son hombres, y 11 mujeres; mientras que nivel nacional han identificado a 649 pacientes con un cuadro similar al que produce ese padecimiento, que contrastan con los 371 del año pasado en la misma fecha. ¡De ese pelo el peligro!

Así de delicada está esa situación en la región sonorense, tras el aviso sobre contagios de sarampión en el continente americano, a raíz de lo cual el pasado 27 de marzo la Secretaría de Salud federal confirmara el primer caso importado en México, en un niño que venía en un vuelo de Londres, por lo que se le aisló a él y sus familiares, pero sin que volviera a saberse nada, hasta ahora que al parecer ha venido cundiendo. ¡Zaz!

Derivado de lo anterior es por lo que el mismo sector Salud de la Federación, entre otras medidas de prevención ha exhortado a mantener precauciones, y tener un especial cuidado en las ciudades que son consideradas como “corredores de población migrante”, y en los que son los municipios fronterizos, y que son de las característas con las que cuentan estas tierras, y es por lo que el peligro aumenta. ¡Ni más ni menos!

Aun así lo que es José Luis ni siquiera le ha hecho una llamado a la población para prevenirse, y mucho menos para vacunarse, a pesar de estarse en una zona de riesgo, por los tantos migrantes que pasan a diario por el Estado, y que se albergan en las fronteras, a lo que se le agrega el periodo vacacional de Semana Santa, del cual todavía falta está semana de Pascua, lo que es propicio para que se disparen esos “sospechosísmos”.

No obstante, y como invariablemente ha sucedido, tardíamente, y de la noche a la mañana, por medio de la titular del Programa Estatal de Vacunación de la Secretaría de Salud estatal, una tal Concepción Félix Lares, acaban de anunciar una campaña de vacunación extraordinaria contra esa infección viral, que también incluirá la protección para las paperas y rubéola, en menores recién nacidos, y hasta los 17 años; y de 18 a 39 años.

De ahí que vale más tarde que nunca, pero así estarán protegiendo a los sonorenses de esas edades, con la aplicación de más de 79 mil dosis, en lo que serán los meses de abril y el próximo mayo, y no es para menos, después de que en México el último caso confirmado de sarampión se registró en 1995, razón por la cual es que sea mejor prevenir, en lugar de tener que lamentar, antes de que pudiera resurgir. ¿Qué no?

$acarán algo a ganadero$…A los que por fin “les van a cortar una madura”, a partir de lo que será la inducción de lluvias para el presente 2024, es con los de la Unión Ganadera en Sonora (UGRS), cuyo cabecilla es Juan Ochoa Velenzuela, despúes de que el gobierno federal ya no quisiera entrarle a esa estrategia por medio de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), por lo que ahora tendrán que apoquinar.

Pues según lo adelantado por el tachado de “marro” de Juan, ante la sequía que hay hoy en día no les quedará “díotra”, más que el por su cuenta concretar ese sistema de hacer llover mediante el bombaredo de nubes con yoduro de plata, en lo que son las cuencas del Río Sonora, Mayo y Yaqui, con una inversión estimada en unos $12 millones de pesos, después de que la Federación determinará que ya no hay “lana” para hacer eso. ¡Palos!

Aun y cuando es algo que no les costará “al cien”, por de a cómo el de la UGRS aclarara que: “Este programa, que hasta el año pasado era financiado por Sader, este año ya no participa, y está siendo retomado por la Unión Ganadera en conjunto con el Gobierno del Estado. También invitamos a los Estados vecinos de las dos Bajas California, Sinaloa, Durango y Chihuahua para realizar una acción conjunta en este tema”.

Sin embargo, y aunque no especificó cuándo iniciarán las primeras intervenciones contra las nubosidades que se presenten en las mencionadas zonas, no dejó de precisar que cuentan con todo el apoyo del gobierno estatal, que prestará parte de la flotilla aérea para realizar ese procedimiento, en lo que se interpretó como una reiteración para que llegada la horas no los vayan a dejar solos con todos los gastos extras. ¡Pácatelas!

Ya que los rancheros “jineteado$” por Ochoa Velenzuela tienen fama de “agarrado$”, o de no comer plátanos para no tirar las cáscaras, pero muy seguramente que en esta ocasión están “ablandando el codo”, porque muy probablemente que serán recursos que estarán saliendo de las pingüe$ ganancias que les quedarán de la ya próxima Expo Gan 2024, que no tarda en empezar, por estar a la vuelta de la esquina. ¡Así la mala fama!

Va a la baja la legalizada…Sí que está más que claro que el que “ya no da pá má$”, como dice el dicho, es el programa federal para la regularización de autos de procedencia extranjera, mejor conocidos como “carros chuecos”, como lo reconociera el coordinador estatal del C5i, Benjamín González, al ventilar que ha bajado la afluencia de personas para realizar ese trámite, por las tantas prorrogas que se han dado.

Es por lo que González Caballero señalara que: “Ha disminuido el requerimiento de citas, estamos esperando que con esta ampliación se termine el cierre y podamos alcanzar la totalidad de vehículos que tengan la posibilidad de regularizarse y que cumplan con las características y requerimientos para poder obtener este beneficio”, por ser una posibilidad que está vigente desde marzo del 2022, y que no han aprovechado.

O séase que, en pocas palabras, y en base a lo manifestado por el operador del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), a estas “alturas del partido”, y después de tantos plazos que ya han tenido lugar en los más de dos años que van de esa legalizada que autorizaran por decreto presidencial, más bien ya es un desinterés el que hay por parte de los dueños de ese carrerío. ¡De ese vuelo!

Ante lo que se intuye que los que ya se mexicanizaron, es porque los propietarios sí tenían la intención de hacerlo, porque los que todavía circulan irregularmente, es por que ya les gustó la vaquetonada de no pagar placas ni nada, o los impuestos que implican, porque opciones ya han tenido de más, como esa de que ahora la fecha límite será hasta el final del sexenio en curso, que es por allá en septiembre. ¿Y quién sabe?

Al margen de eso, y por encima de ese desdén, González aclaró que ellos continuarán con cinco módulos fijos, y uno móvil, para ese fin, con el cual principalmente trabajarán en el Norte, en municipios como Puerto Peñasco, Caborca, Sonoyta, Moctezuma, y Santa Ana, entre otros, para tratar de elevar la cifra de automotores “enderezados, que hasta el último corte ya sumaban 190 mil, de alrededor de casi 500 mil posibles. ¡Ajá!

Piensa en grande “Gober”…Quien se sigue demostrando que es de los que piensa en grande es el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, y para prueba está el que ahora esté reviviendo la opción de traer agua de Nayarit, por medio del Plan Hídrico del Noroeste (Plhino), como parte de una estrategia para resolver el problema de la escasez que hay en Sonora, aun y cuando se vea como algo a largo plazo. ¡Órale!

Eso luego de que Durazo reconociera que es un proyecto que fuera presentado por primera vez en la década de 1970, y que tiene como objetivo el transportar las aguas de las precipitaciones que ocurren en el territorio nayarita, al explicar que: “Esto es porque Nayarit tiene la particularidad de que llueve muchísimo, tanto que se inunda hasta cuatro veces al año, y el 80% del agua va a al mar”, y es lo que se quiere aprovechar. ¡Qué tal!

Con todo y que el Mandatario Estatal externara el estar consciente de que el trasvase del vital líquido de un Estado a otro siempre ha sido un problema de carácter político, más que presupuestario, sin embargo, recalcó que el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, según esto está interesado en llevarlo a cabo, y si se analiza que el de Sinaloa también es morenista, pues las condiciones podrían estar dadas para que se haga.

Y aunque sería una mega obra hidráulica que no se construiría de la noche a la mañana, lo que es Durazo Montaño destapó que ya: “Se han invertido $8 millones de pesos para la actualización del proyecto por parte del Gobierno del Estado”, partiendo de que: “No solo sería suficiente para satisfacer el consumo de agua humano e industrial, sino para abrir nuevas tierras al cultivo”. ¡Así el impacto!

Pero en lo inmediato, y ¡Para ya!, es que el “Gober” anunciara que hoy por hoy se trabaja en lo que será la implementación de un Plan Estratégico de Protección Civil en materia hídrica, para poner en práctica acciones y reasignar los recursos necesarios para la atención del abasto en la región sonorense, aun y cuando se puntualizara que para el 2024 el abastecimiento ya está asegurado. ¡De ese tamaño!

Correo electrónico: [email protected]

