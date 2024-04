Llama AEPAF a no permitir salida de niños al recreo en escuelas este lunes por eclipse solar

Ivanova de los Reyes

Un llamado a los padres de familia a exhortar a las y los profesores en las escuelas a no dejar salir a los niños al recreo este lunes para evitar daños a su visión por el eclipse de sol que registrará durante la mañana, hizo Cecilio Luna Salazar.

El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPAF), señaló que este lunes ocho de abril que se reanudan las clases en las escuelas de educación básica, se registrará un eclipse solar a alrededor de las 10 de la mañana, por lo que recomienda mantener a los niños al interior de las aulas para evitar la exposición a este fenómeno, ya que puede causar daños a su visión.

“Invitamos a los padres de familia a que este lunes ocho de abril, que se presentará un eclipse y que los niños regresaran de manera habitual a clases, le hagan la indicación de manera voluntario a las y los maestros a que, de preferencia no dejen salir a los recreo o que sea al interior del aula u otros espacios donde no estén al aire libre, para no lasrimar su vista”, dijo.

Luna Salazar resaltó que esto es algo que los

padres de familia pueden solicitar a los maestros pqra tener el cuidado suficiente.

Además, de que las autoridades educativas puedan tener alguna estrategia para prevenir este tipo de situaciones, finalizó.

Se prevé que el eclipse de sol de inicio a las 10 de la mañana, dure aproximadamente dos horas y media, logrando una totalidad máxima de cobertura del 78.1 por ciento, por lo que el observarlo sin la protección adecuada o a través de telescopio especiales, puede ocasionar daños a la visión.

