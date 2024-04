No registran ausentismo escuelas de nivel básico por eclipse solar

Ivanova de los Reyes

Los planteles de educación basica de Sonora no registraron ausentismo de alumnos durante este regreso a clases, por el eclipse solar que se registró este lunes.

El titular de la Secretaría de Educación y Cultura en el Estado (SEC), Aarón Grageda Bustamante, señaló que fueron más de 563 mil alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria, así como 24 mil 605 trabajadores, entre maestros, personal de apoyo y administrativos, retornaron a sus actividades tras culminar el periodo vacacional de Semana Santa.

Indicó que no reportaron baja afluencia de alumnos en las escuelas, y se aplicó un enfoque preventivo, para que durante el receso los menores no salieran al aire libre y tuvieran una visualización directa del eclipse, para no dañar su visión.

“Todas las instituciones de educación están en su normalidad, estamos muy contentos, hubo un enfoque particularmente preventivo, más que educativo, se solicitó a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), que el personal educativo vigilará a los niños durante el receso, porque particularmente a las 11:13 tuvimos el punto más alto del eclipse, para que no hubiera una visualización directa con este fenómeno”, expresó.

Grageda Bustamante agregó que durante la mañana de este lunes se registró una asistencia superior a los 450 mil alumnos rn todos los planteles de educación básica del estado.

