Sin medias tintas

¿Fraude en Súper del Norte?

“Renuncian” a Subdirectora

Al fin exhiben a agente cafre

“No le ayudan” a Sheinbaum

Por Martín Romo (El Verdugo)

¿Fraude en Súper del Norte? Y se terminó de confirmar lo que era mucha belleza para ser verdad, como es la supuesta historia de éxito de la que siempre presumió, Servando Carbajal, el propietario de los supermercados Súper del Norte, Santo Valle, y últimamente llamados Gallo León, por como finalmente cerró esa cadena de tiendas, que dizque solamente eran parte de un simulación comercial. ¡De ese pelo!

Con lo que se comprobó aquello de que ¡El que mucho abarca, poco aprieta!, por de a cómo a raíz de la crisis financiera que aflorara que enfrentaba desde hace rato esa cadena de comercios que regenteaba Carbajal Ruiz, es por lo que al final prácticamente dejó tirados esos improvisados changarros, al grado de que se reporta el incumplimiento del pago a los proveedores y arrendatarios de las instalaciones en las que operaban. ¡Palos!

Así manejan que Servando casi casi salió por piernas, y tal vez huyendo, y no es para menos, después de que el año pasado hasta fuera demandado por fraude, al punto de que se vio en la urgencia de solicitar un amparo para no ser arrestado, que trascendió que tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia Oral Judicial Uno, ubicado en Sonora, en aras de protegerse por ese delito que le imputan mediante un juicio. ¡Pácatelas!

Más menos así está ese triste final del “empresario y directivo” de ese giro de los mercados, al grado de que hasta temía ser detenido, y es por lo que el 27 de junio del 2023 recurriera a esa amparítis en los tribunales federales, con lo que una vez más se está confirmando que no todo lo que brilla es oro, por el vertiginoso crecimiento que de la noche a la mañana tuviera Carbajal, y que a todo mundo hiciera sospechar. ¡Zaz!

Pero como todo termina de caer por su propio peso, o en este caso pesos, es por lo que filtran que el hoy enjuiciado operador de los Súper del Norte sólo usaba y engañaba a la gente, como en el tiempo reciente en el que dicen que encandiló a algunos verdaderos empresarios de ese ramo, para transformarlos en Gallos León, pero una vez más nomás no le funcionó, y aseguran que los “dejó colgados de la brocha”. ¡Tómala!

Casi por nada, y de acuerdo con el expediente número 924/2023, radicado en el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Hermosillo, el “quemado” de Carbajal Ruiz requirió la protección federal contra una posible orden de arresto emitida por el Juez de Primera Instancia Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno, a lo que no descartan que se le pudieran sumaran más demandas, por como estilan que “dejara la víbora chillando”.

No en balde es por lo que dicho personaje, que nunca fuera muy bien aceptado por el empresariado, por siempre haber sido visto con reservas, esté yendo de lo “sublime” a lo penal, al por años aparentar lo que no era, y es por lo que se le están cayendo esos castillos en el aire que hiciera, o más bien su teatrito, por no explicarse de otra forma el que perdiera lo “ganado”, y hasta con el riesgo de terminar encarcelado.

“Renuncian” a Subdirectora…El que vaya que tiene un tufillo a influencias es el caso de la “renuncia” de la ahora ex Subdirectora de Alcoholes en Guaymas, Paola Marcela Leyva Chávez, luego de que junto con una subalterna dejara el cargo a los días de que clausurara el Bar Maukaa, en San Carlos, el pasado 30 de marzo, por operar fuera del horario permitido y haber menores de edad consumiendo alcohol. ¡Vóitelas!

Y es que Paola Marcela no sólo salió de esa dependencia, por a todas luces haberle “echado a perder la fiesta” de cumpleaños al mal afamado cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, quien ese día hasta presumió en las redes sociales que estaba festejando en horas de la madrugada en ese “antro”, sino que además por cumplir con su deber ahora está enfrentando persecución y agresiones, como ya lo denunciara formalmente.

Al ser un hecho que ya confirmara el mismísimo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Gustavo Salas, al revelar que en efecto hay un proceso legal por amenazas contra Leyva Chávez, pero sin dar información al respecto, al salir con el cuento de que: “Es una investigación en curso, la estamos revisando, yo me reservaría en este momento cualquier pronunciamiento”. ¡De ese vuelo!

Sin embargo, y tocante a ese exceso, ya se filtró un audio en el que se escucha al presunto dueño del Bar Maukaa, amagándola con que perdería la chamba, según esto porque su socio, un tal Tadeo León, tenía muy buenas relaciones, y que hubiera sido mejor que aceptara los $200 mil pesos que le ofrecieron de “mochada”, y otra prebendas, porque ahora “te chin…”, se escucha que le dice, porque pedirían que la corrieran.

Es por eso que, a parte de renunciar, Leyva ya que presentó una querella ante la Fiscalía Estatal, como lo corroborara Salas Chávez, y con sobrada razón, al temer por su vida y la de su familia, y es por lo que urge una explicación oficial por parte de las autoridades en esa materia, como es la Directora de Alcoholes en el Estado, Cristina Caballero Rosas, para que deje en claro el por qué de esos “repentinos” cambios. ¡Mínimo!

Al fin exhiben a agente cafre…Al que consideran que hay que creerle la mitad, o menos, es al Comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Alberto Flores, de que no habrá un trato especial para el agente que el pasado sábado borracho y en un auto oficial provocará un choque en Hermosillo, con un saldo de un par de heridos, entre ellos un motociclista que perdió una pierna. ¡Ñácas!

Ya que, para empezar y acabar pronto, y por encima de lo que diga el jefe de jefes de esa corporación, dependiente de la Fiscalía del Estado, lo único cierto es que de entrada ni revelaron la identidad de ese irresponsable polizonte, como sí lo hacen con cualquier simple mortal, o ciudadano común y corriente, porque hasta la foto publican de su detención, pero en esta ocasión simplemente lo encubrieron en ese sentido.

Ante lo cual a Flores sí que no le queda el decir, que tocante a ese cafre con charola no hay favoritismo, cuando apenas hasta ayer en la tarde hicieron público su nombre, y que es un tal Carlos “N”, al que ya le dictaron prisión preventiva, por dejar dos personas lesionadas, una de ellas en riesgo de perder la vida, así como daños materiales diversos, por conducir a alta velocidad en Periférico Sur, y bulevar De los Ganaderos.

En lo que es “accidente” de tránsito que tuviera lugar alrededor de las 22:00 horas, en ese sector de la colonia Parque Industrial, en las inmediaciones de Plaza Sendero, cuando el alcoholizado de Carlos perdió el control del automóvil y se subió al camellón central, impactando una motocicleta y otros autos, y es donde Joan Osvaldo “N”, el conductor de la motocicleta, se le cercenó una de sus extremidades inferiores. ¡Ouch!

Razón por la que sobraron los que nomás “pararon una ceja”, al escuchar que Carlos Alberto dijera que: “Nosotros somos muy enérgicos e intolerantes ante cualquier tipo de situación en el cual se haga mal uso de los bienes de la institución e independientemente de la parte penal, obviamente también la visitaduría está iniciando una investigación de carácter administrativo”. ¡Ajá!

En esos términos está la incongruencia, o la diferencia entre el decir y el hacer de algunos funcionarios, como se evidenciara con la postura encubridora asumida por el encargado de la AMIC. ¿Qué no?

“No le ayudan” a Sheinbaum…Sí que alrededor del actual proceso electoral están ocurriendo cosas muy raras, o inexplicables, como esa de que ahora nombraran a María Dolores del Río como coordinadora en Hermosillo de la campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, cuando no le ven ni posibilidades de triunfar como abanderada de los morenistas a la alcaldía hermosillense. ¡Así la sorpresa!

No obstante, lo que es Fernando Rojo de la Vega, el delegado estatal de Sheinbaum Pardo en Sonora, ya destapó a del Río Sánchez para esa función de hacerle labor proselitista, cuando es de sobra conocido que ni por los mismos miembros de ese instituto político guinda ha sido bien recibida, y es por lo que no vislumbran el cómo vaya ayudar a la causa claudista, cuando es ella la que más necesita que la respalden. ¡Qué tal!

Lo que viene a explicar el por qué los verdaderos morenos se quedaran con cara de ¿what? -¿Qué?- cuando Rojo de la Vega dijera que “Estamos seguros que con el liderazgo de María Dolores del Río Sánchez se alcanzará el éxito de la campaña de Claudia Sheinbaum y el fortalecimiento de su camino hacia la presidencia de México”, cuando el sentir general que hay, es de que ya no representa nada, ni a nadie. ¡De ese tamaño!

Es por lo anterior que se diga que así está esa ocurrencia que se “sacaron de la manga”, y con la cual suponen que no apoyarán mucho a Claudia, sino todo lo contrario; a lo que se le agrega que la tachada de “Lola Tandeos” lo que muy seguramente quiere es tiempo para dedicárselo a su promoción política, por no tener muchos aliados, después de que ha muchos les ha fallado, por antes haber navegado por el PAN y MC.

Con todo y que la lectura que deja esa designación, es de que Fernando y compañía deben de estar muy confiados, como para que le estén otorgando esa misión a alguien que ya no tiene ninguna representación entre los hermosillenses, y mucho menos arrastre, por como en sus tiempos de alcaldesa, nomás no pudo con ese paquete, y muchos menos se espera que vaya a poder ahora, o en la presente época. ¡Eso se dice!

