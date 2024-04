Sin medias tintas

Sacan pasado a “candidato”

¡Sigue en la picota Rectora!

¿Van por el de los Ceresos?

Cristaliza obras el “Gober”

Por Martín Romo (El Verdugo)

Sacan pasado a “candidato”…Con todo y que de “chapulín” no lo van a bajar en el presente proceso electoral, pero al que no le podrán regatear que es visto como un buen perfil, es al hoy virtual candidato a diputado local de Morena por el distrito 6 de Hermosillo, David Figueroa, por antes haber estado en el PAN, y en la última elección en Movimiento Ciudadano (MC), y es por eso de los peros que le están poniendo. ¡Zaz!

Porque con todo y que en su comparecencia de ayer ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, dijera que ha sido muy bien recibido en el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), donde ahora está, lo cierto es que hacia el interior ya se han escuchado voces de inconformidad, por parte de quienes se consideran desplazados, por quienes han llegado de otros institutos políticos como él. ¡De ese pelo!

Pero ante esa crítica partidista que ya ha aflorado, Figueroa Ortega argumenta en su defensa que el político que no evoluciona se extingue, y es por lo que en su caso ha optado por no quedarse estancado para no morir, hablando en sentido figurado y político, aunque a la par reconoció que es un costo que tendrá que asumir, al aceptar que son cambios que tienen algo de incongruencia. ¡Ni más ni menos!

Aunque ahora sí que de los males el menos “píor” en ese ámbito polaco, porque de cuadros como el David, a legisadores como los que hoy hay en el Congreso del Estado, que no tienen el más mínimo conocimiento de lo que es el servicio público, por su nula experiencia, de ahí que ni los conozcan, por como han pasado de noche en la actual legislatura, es preferible alguien que llegue de esa forma, pero a aportar. ¿Qué no?

Y ese es el caso del también ex Cónsul en Los Ángeles, California, y hasta hace poco más de un mes representante del Gobierno del Estado en la Comisión Sonora-Arizona, después de la invitación que le hiciera el gobernador, Alfonso Durazo, cuando fungía como regidor de MC en el actual trienio del Ayuntamiento hermosillense, aun y cuando también se le cuestionara, en torno a los resultados que ha dado en esos cargos.

No obstante, el igualmente alcalde de su natal Agua Prieta, dejó en claro que viene a sumar a la causa guinda, como antes lo hiciera en la azul panista, y naranja emecista, por encima de que no se salvara que los Cancunes le echaran en cara que su trayectoria ha sido de sobrevivencia, más que de transcendencia, y es ante lo que sí “se calentó”, cuando debió contestar que deja esa evaluación a los sectores de las áreas en que ha servido.

Casi por nada es por lo que Figueroa puntualizara, que a un político no se le debe juzgar por donde ha estado, sino por lo que ha hecho, sin dejar de lado que cae en el rango de los invertebrados políticos, por aquello de que reconociera que nunca ha estado registrado ni en Acción Nacional, como tampoco en MC, ni en Morena, por lo que así estuvo la controversia a su alrededor, pero al final con un saldo a favor. ¡Qué tal!

¡Sigue en la picota Rectora!…Y por si algo le faltara a la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte Martínez, resulta y resalta que a los bloqueos de calles que ya le están haciendo los sindicatos por su falta de voluntad para negociar, de cara al emplazamiento a huelga que hay para el 16 de éste abril, ahora afloró que en el Campus de Navojoa un profesor golpeó a un alumno. ¡Tómala!

En lo que es una agresión que ha sido calificada como de un exceso por parte del maestro, y la cual no pudieron ocultar, por como el pasado martes se exhibiera un video que se hiciera viral en las redes sociales, en el que se observa como lo jalonea en la planta alta de uno de los edificios de esa extensión universitaria, lo que refleja una falta de autoridad, y un obvio vacío de poder de Plancarte Martínez y sus malas. ¡Vóitelas!

Eso al manejarse que es inaúdito y público altercado entre el catedrático y el estudiante pudo haberse evitado, porque ya había diferencias previas entre ellos, pero que no se habían atendido como lo demandaban esas ríspidas circunstancias, y es por lo que finalmente llegaran a los golpes, después de que el joven colocara una cartulina en el plantel para acusarlo de acoso sexual hacia sus compañeras. ¡Pácatelas!

Así de grave está esa evidente ingobernabilidad que ya también hay en la Unison, como lo evidencía el que doña María Rita y sus operadores, como el Director Administrativo de esa sede en el Mayo, un tal Jesús Rosas Rodríguez, hasta ahora no hayan tenido la capacidad de resolver ese conflcito que ya pasó a mayores, y que los puso en entredicho, de ahí que al segundo le hayan ordenado dar una explicación al respecto. ¡Palos!

Aun así, y a la clásica, una vez más Plancarte “se lavó las manos”, asegurando que es un caso que ya también habían canalizado a las instancias correspondientes, como la Comisión de Honor y Justicia del Departamento de Ciencias Sociales, y la Defensoría de los Derechos Universitarios, cuya última según esto emitió medidas de protección, y hasta recomendó realizar una investigación, pero que todo hace indicar que hasta ahí quedó.

¿Van por el de los Ceresos?…Al que habrá que ver si ahora sí le hacen algo, después de que recapturaran al asesino fugado el pasado sábado de la cárcel de Nogales, es al Coordinador Estatal del Sistema Penitenciario, Nicollino Giuseppe Mariano Cangiamilla Enríquez, en base a la advertencia que ya hiciera el de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), Gustavo Salas Chávez. ¿Será?

Pues Salas ya adelantó que se investiga a las instancias carcelarias, en torno al sospechoso escape de Kevin Jorge Jesús Romero Corvera, de 29 años de edad, y quien cumplía una sentencia de 20 años de presión por homicidio, de la cual apenas llevaba 3 años cumplidos, y que el pasado martes fuera atrapado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en un domicilio de la colonia El Crucero de Ímuris. ¡Órale!

Y como para que quedara más claro es que Gustavo Rómulo apuntillara que: “Estamos investigando a las autoridades penitenciarias para establecer de quién fue la responsabilidad de esta evasión que se presentó el fin de semana”, después de que presuntamente detectaran que se les había “pelado”, y no precisamente volando, durante el pase de lista matutino en el mencionado día, y es lo que están indagando. ¡Ñácas!

Ante lo que está de más el señalar con dedo de fuego, que así tienen “en capilla” hoy en día a Mariano Cangiamilla Enríquez, por no ser la primera escapatoria que se registra en ese penal nogalense, lo que no deja de estar por demás extraño, pero sin que ni siquiera hubiera ofrecido una versión, como tampoco ahora lo hiciera, con lo que a todas luces ha guardado un cómplice silencio, por ser lo menos que se dice. ¡Glúp!

Es por eso que está vez habrá que ver hasta dónde llegan las pesquisas de la Fiscalía Estatal, para que cuando menos citen a declarar a Nicollino, por ser la cabeza, ¿o el cabecilla? De ese rubro carcelario, porque lo que es hasta ahora, simplemente todas esas fallas se las han “perdonado”, al grado de que a estas alturas ya se estén escapando hasta homicidas, como Romero Corvera, quien mató a la pareja sentimental de su abuela.

Cristaliza obras el “Gober”…El que vaya que no se regresó con las manos vacías, después de que el pasado martes asistiera a la conferencia mañanera del “Prejidente”, Manuel López Obrador, es el gobernador Alfonso Durazo Montaño, al traerse la promesa presidencial de que el Hospital Comunitario de Vícam Switch ya está programado para quedar terminado en septiembre del presente año. ¡Así el dato!

Al ser uno de los positivos anuncios que se hicieran alrededor de ese ejercicio de prensa que todos los días encabeza AMLO, y al que ahora acudieran los gobernadores de extracción morenista, y que es donde a Durazo Montaño le dieran esa buena nueva, que forma parte del Plan de Justicia Yaqui que ha instrumentado la Federación, por ser un nosocomio que tiene contemplado concluir al término del sexenio en curso.

En esos términos estuvo esa saludable confirmación que le hicieran al Mandatario Estatal, de lo que será ese centro hospitalario que contará con una capacidad de atención de 28 camas, así como un quirófano que brindará todos los servicios de salud del sistema IMSS Bienestar, en lo que es un logro con el que se le garantizará una cobertura médica a los habitantes de los ocho pueblos yaquis que se localizan en esa zona.

Lo anterior porque se trató de un encuentro para evaluar los avances que ha habido en ese sector, como resultado de las acciones que se han implementado en materia de infraestructura, por lo que también se puso como ejemplo al Hospital General de Especialidades de Hermosillo, que tiene la posibilidad de albergar hasta 170 encamados, y el cual inició operaciones en septiembre del 2022. ¡De ese tamaño!

Por cierto, que ya con la aviada, y apenas llegando, ayer el “Gober” realizó un recorrido para supervisar la construcción de lo que será el nuevo Tribunal Laboral, que estará en la confluencia de los bulevares Camino del Seri y Paseo Las Quintas, y cuya primera etapa de construcción registra un avance del 85%, para lo cual contemplan un edificio de cinco niveles que albergará a las oficinas, y además a 12 salas de oralidad.

Más menos así está fase de edificación inicial que consta de trabajos como sótano, terracerías, cimentación y estructura; y en una segunda ya se llevará a cabo la obra civil en elevadores, instalación hidrosanitaria y pluvial, aunado a la infraestructura, desde el sótano hasta el quinto nivel; y una tercera ya incluiría lo que es la albañilería, instalaciones eléctricas, acabados, colocación de aire acondicionado, y demás. ¡De ese nivel!

