Sin medias tintas

¡Quedan mal diputados!

+ Muestra nivel Beltrones

+ Ronda huelga en Unison

+ Abona al empleo Alcalde

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Quedan mal diputados!…Y aunque ya no es ninguna novedad, pero el que se está confirmando lo politizado y engrillado que está es el Congreso del Estado, y una prueba de ello es que ahora le están poniendo peros a la priísta, Karmen Díaz Brown Ojeda, para que tome protesta como diputada suplente de Natalia Rivera, después de que ésta pidiera licencia para contender por la alcaldía de Hermosillo. ¡Zaz!

Eso al aflorar el como “se la han estado haciendo de cansada”, como dicen los chavos, a la famosa Kike Díaz Brown, y es por lo que ya tuviera que intervenir y abogar por ella el presidente del PRI Sonora, Rogelio Díaz Brown, para exhortar a ese Poder Legislativo estatal, que por cierto ha dejado mucho que desear, a que se conduzca en legalidad, y se le respeten los derechos político-electorales. ¡De ese pelo!

Porque de acuerdo a lo denunciado por “El Roger” Díaz Brown, se estaría incurriendo en violencia política de género contra la afectada y bloqueada, al ser la propietaria de la suplencia de Rivera Grijalva, a quien se le autorizó separarse de esa curul, y es por lo que apuntillara que: “Es lamentable esta omisión por parte del Congreso del Estado y del Tribunal Estatal Electoral para favorecer a Morena”. ¡Ni más ni menos!

Toda vez que lo que es Díaz Brown Ojeda, en su calidad de legisladora suplente, ya presentó ante esa cámara legislativa la respectiva solicitud para integrarse como congresista, pero hasta la fecha no ha sido notificada para ocupar esa silla que le corresponde, y es por lo que el pasado “miércoles de calentamiento” ya se hiciera presente ante ese recinto, para exhibir a quienes le han estado dando largas. ¡Pácatelas!

Casi por nada es por lo Karmen señalara con todas sus letras que: “He estado mandando avisos al Congreso de que estoy notificada y enterada de que Natalia Rivera Grijalva, la diputada titular, o propietaria de mi suplencia, pidió licencia para separarse del cargo. Estuve muy atenta desde el día 25 de marzo, señalando que estoy atenta y hasta el día de hoy no he tenido respuesta”. ¡De ese tamaño!

O séase que así la han “estado bateando” los diputados morenistas, que son los que hacen mayoría en esa Legislatura, en lo que es una postura negativa que hasta resulta incongruente, si se analiza que la ex “prillísta” de Rivera, quien chaqueteó para irse a Movimiento Ciudadano, pero sin renunciar a ese escaño tricolor, como debió hacerlo, pero no quiso $oltar ese “hue$o”, ha sido de un perfil más combativo. ¡Esa es la impresión!

Aun así Kiki dijo que: “Y no soy yo, somos todas, es violencia de género, una violencia política en donde no se me están respetando mis derechos de ocupar una curul en el Congreso y creo que es lamentable, que tenemos hoy una Legislatura en la que podemos presumir que hay más mujeres, una presidenta mujer también y hemos trabajado tanto las mujeres para que esto suceda, Creo que es importante que venga a alzar la voz”.

Pero por toda respuesta, y por medio del levantadedos del Partido Encuentro Solidario (PES), Ernesto Munro López, quien por cierto es otro “chapulín” que se brincó del PAN a ese partidito “palero”, están saliendo con que eso está sucediendo, dizque porque se hizo el proceso mal, pero que según esto no se le está negando esa posición, y mucho menos violentando como mujer, pero la realidad es que siguen sin levantarle la mano.

Muestra nivel Beltrones…El que quedó demostrado que es de los que se “cuecen aparte” es el candidato al Senado del frente Fuerza y Corazón por México, Manlio Fabio Beltrones, ya que por su nivel de político con gran experiencia en las grandes decisiones de la Nación, es que fuera invitado como conferencista por el Centro de Estudios México-Estados Unidos en la Universidad de San Diego, California. ¿Cómo ven?

En lo que es una distinción por parte de ese organismo internacional, con reconocimiento a nivel mundial, que puso de manifiesto la estatura que le ven a Beltrones Rivera, ya que entre los asistentes hubo personajes destacados, como un Jeffrey Davidow, ex embajador en México, y un conocedor de la política internacional, que fue quien le hizo la pregunta sobre el conflicto que hoy en día se tiene con Ecuador. ¡De ese vuelo!

Ante lo que Manlio reviró que: “No puede haber más que condena para una violación a nuestra Embajada en Ecuador, eso sin duda alguna”, pero a la par lamentó que día a día se deteriore cada vez más la relación con países y pueblos hermanos, debido a una imprudente y ocurrente política exterior del gobierno mexicano, tan es así que en poco tiempo tres embajadores ya han sido declarados non gratos, lo que nunca había pasado.

De ahí que enfatizara en que: “Necesitamos un Senado más activo en política internacional que impida los excesos y las políticas unipersonales. Recordemos que el Senado es corresponsable de la política exterior de nuestro País”, haciendo hincapié en que: “Ejemplos sobran de los conflictos verbales con diversos mandatarios”, por lo que debe distinguirse muy bien sobre digna soberanía e imprudente dogmatismo político.

No en balde es por lo que Beltrones considerara que hay que rechazar el autoritarismo, pero también proponiendo que ese ente senatorial recupere su papel en ese terreno, a fin de impedir que las ocurrencias sigan minando el liderazgo continental que se tenía antes, en aras de reconstruir la buena relación que había con América, para fortalecer la presencia en la Asociación Latinoamericana de Integración. ¡Mínimo!

A ese punto Manlio Fabio se dio tiempo para acudir a ese foro de primer mundo, para debatir sobre la situación política y social mexicana, en el marco de la segunda vuelta de campaña que lleva a cabo, después de que ya recorriera las principales ciudades del Estado para recoger las peticiones ciudadanas, por lo que dan cuenta que ahora está regresando para llevarles propuestas de solución a sus planteamientos. ¡Qué tal!

Ronda huelga en Unison…Donde ahora sí que cada vez más “huele huelga” es en la Universidad de Sonora (Unison), por como los dos sindicatos univeristarios, el Staus y Steus, se están quejando del mismo mal, como es de la falta de voluntad para negociar de la rectora, María Rita Plancarte, al ambos calificar de insuficientes los ofrecimientos que les han hecho en la revisión salarial y contractual. ¡Vóitelas!

Por eso a Plancarte casi le estén diciendo que sobre aviso no habrá engaño, en caso de llegarse al estallamiento de ese movimiento huelguístico, como ya se lo han advertido los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), Cuauhtémoc González; y la del de los Trabajadores y Empleados (Steus), Lourdes Rojas, por el emplazamiento estar para el 16 del presente abril.

Derivado de que a partir de hoy ya sólo faltarán cuatro días para que la tachada de cerrada de doña María Rita y compañía, les lleguen al precio, porque de lo contrario el próximo martes estarían colocando las banderas rojinegras a las 17:00 horas, o cinco de la tarde, y es por lo que, para exhibirla y meterle presión, ya le clausuraron parcialmente la Rectoría, y también bloquearon la calle Rosales y el bulevar Colosio. ¡Tómala!

Sin embargo, lo que es Plancarte Martínez hasta limitó las reuniones de negociación a una por semana, y es lo que aseguran que ha influido para que no haya avances, porque a González Valdez y sus huestes nomás les ha ofrecido un alza salarial del 4%, cuando exigen un 10%; y por el estilo a Rojas Armenta, que demandan un 100% de aumento de sueldo, además de un 20% por zona de vida cara, reestructuración tabular, y demás.

Es por lo que se concluye que así están de distantes, entre lo que se les ofrece, y lo que piden esas organizaciones sindicales, aunque dicen que el punto clave ha sido la ausencia de disposición de Placarte, y es por eso del sentir general que ya hay, de que en esa “Máxima” Casa de Estudio ya ronda el fantasma de la paralización de actividades, con la que llegado el momento se afectaría a alrededor de 40 mil estudiantes.

Abona al empleo Alcalde…Quien vaya que le ha seguido abonando para que Hermosillo se mantenga como la segunda ciudad Capital más dinámica en empleo en el País es el alcalde, Antonio Astiazarán, como lo refleja el último reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que revela que ahora se generaron 7 mil 856 nuevas plazas laborales formales durante el primer trimestre del 2024. ¡Órale!

Pues en ese lapso la Ciudad del Sol creció un 3.0% en ese ámbito, cuyos positivos resultados la ubican nuevamente en la lista de las diez capitales con mejor avance en esa materia, ya que en los últimos dos años ha presentado un repunte sostenido, a partir de que el Ayuntamiento hermosillense ha impulsado acciones de inversión en obra pública con recursos municipales, seguridad y programas para el desarrollo económico.

Y para quien dude de lo anterior, hay un dato muy revelador, como es el de que Astiazarán Gutiérrez en julio del 2023, igualmente publicó en sus redes sociales los saldos del IMSS en el primer semestre, en el que se especifica que la “Capirucha” generó 13 mil 784 chambas, que es la cifra más alta en los últimos 25 años, en lo que es una muestra de que así ha estado ese dinamismo laboral sostenido, que no ha sido una casualidad.

Con lo que a querer y no, pero de esa forma es que han funcionando las estrategias que ha promovido la administración encabezada por “El Toño” Astiazarán para atraer inversiones al municipio, siendo los sectores de la manufactura, construcción, servicios sociales, agropecuario, transporte y comunicaciones, los que principalmente les han brindado las oportunidades de empleo a los hermosillenses. ¡Así el progreso!

En esos términos ha estado el acierto en ese rubro de Antonio Francisco, después de que entrara en funciones en septiembre del 2021, por un trienio que abarcará hasta el 15 del mismo mes patrio, pero del 2024, aunque como resultado de ese éxito obtenido, es que ya se registrara como candidato para un segundo período, con lo que será el abanderado de la coalición política Fuerza y Corazón por México. ¡Ese es el reto!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X