Instalarán paneles fotovoltaicos en viviendas de Sonora

Eduardo Gutiérrez

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia integrada por Morena, PT y PVEM, dijo que con ello bajarán las tarifas de luz

’’El Plan Sonora tiene que ver con el ejemplo al mundo, de México entrando con todo a la transición energética, a la energía solar y eso va a ser un ejemplo al mundo de este bello estado de Sonora’’, aseguró Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) ante los hermosillenses, donde apostó a la instalación de paneles fotovoltaicos en las viviendas de todo el estado con la visión de reducir los costos de las tarifas de luz en la entidad.

“Vamos a apoyar para que los paneles fotovoltaicos también estén en las viviendas de las y los sonorenses ¿Para qué? Para bajar la tarifa de luz, para que se pague menos, porque si se genera una parte en los techos de las propias viviendas, pues por supuesto se va a pagar menos por la energía eléctrica’’, propuso.

Además de impulsar la energía solar en el estado, Claudia Sheinbaum también explicó que el apoyo a Sonora no se va a detener en su gobierno, “vamos a invertir para el abastecimiento de agua potable, vamos a apoyar en transporte público y vamos a seguir apoyando en las obras estratégicas’’, garantizó.

Por lo anterior, anunció la consolidación de la construcción de la carretera Guaymas-Chihuahua, así como el mejoramiento del Puerto Guaymas, el cual ya ha comenzado gracias a los gobiernos de la 4T.

Ante miles de personas que se congregaron en la Plaza Zubeldía, enlistó aquellas acciones con las que construirá el segundo piso de la Transformación, como es el caso de la implementación de un apoyo mensual a mujeres de 60 a 64 años; la creación de una beca para todos los niños y niñas de preescolar a secundaria.

Además, la igualación de los salarios para maestros, así como la construcción de nuevos campus de la Universidad de la Salud y la Rosarios Castellanos, centros de estudios universitarios que creó en su gestión como Jefa de Gobierno, por todo el territorio nacional.

También garantizó que en su gobierno se consolidará la salud en México a través de un verdadero sistema público que atienda a todos y todas con el IMSS – Bienestar.

Por otra parte, puntualizó que se continuarán abriendo las puertas a todos los derechos a través de nuevas reformas como hacer cambios al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para la construcción de más de un millón de viviendas.

“Se llama humanismo porque nosotros no dejamos a nadie atrás, nosotros le damos la mano al que se quedó atrás, nosotros no creemos que el pobre es pobre porque no trabaja, no, fue un modelo que no permitió salir adelante a millones de familia, nosotros creemos que hay que darles la mano, que el estado, que el gobierno debe estar para servir a quienes menos tienen’’, puntualizó.

Por su parte, Lorenia Valles Sampedro, candidata de Morena al Senado por el Estado de Sonora enfatizó que con Claudia Sheinbaum se podrá continuar con un modelo que apuesta al desarrollo en todos los sentidos.

’’Sonora ya decidió, porque este es tiempo de mujeres y vamos a ser parte de un momento histórico, estamos felices porque hoy la Cuarta Transformación ha demostrado que teníamos razón, que hoy hay bienestar, hay desarrollo, y vamos por el segundo piso, en este tiempo de mujeres vamos con la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo (…) Con Claudia llegamos todas las mujeres’’, celebró.

