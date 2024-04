Pide Beltrones hacer consulta pública sobre tren “fantasma” en Nogales

Redacción Entorno Informativo

Al reunirse con vecinos de esa frontera, el candidato al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México se comprometió a hacer una defensa jurídica, política y social del caso

“Para que esta obra deje de ser un tren fantasma es necesario una consulta pública para saber quién la realiza, cuánto va a costar y por donde va a pasar”, planteó Manlio Fabio Beltrones en una reunión con vecinos de las colonias Buenos Aires, Serena, Benito Juárez y el Embarcadero de la ciudad fronteriza de Nogales.

El candidato al Senado, hizo un alto en su campaña para viajar a Nogales y atender la invitación de los vecinos del lugar, con quienes Beltrones Rivera se comprometió a realizar una defensa jurídica, política y social del caso, “porque los vecinos de estos sectores no están solos”, puntualizó

“Esta es una visita solidaria, permítanme sumarme a su lucha” les expresó el candidato al Senado Manlio Fabio Beltrones, al señalar que se hace responsable al gobierno, de lo que les pueda suceder a los vecinos valientes que se atrevieron a levantar la voz y exigir su derecho a la información y a ser tomados en cuenta.

“Hay quienes nos han querido abordar para pedirnos que no hablemos de esto, pero desde aquí les quiero decir, vamos a seguir hablando de esta obra publica opaca, no transparente que puede perjudicar más que ayudar y mientras no haya información hay que darles un No rotundo”.

En su visita a la Buenos Aires, se constató que quienes realizan la obra, obstruyeron al máximo el acceso a las viviendas, que el ruido día y noche representa una agresión emocional para las familias, mismo que padecen desde hace varios meses; pero, sobre todo, la indignación de las familias por la forma en que les están obligando a vender su patrimonio a precios ínfimos de 176 mil pesos por casa habitación.

Vecinos piden ayuda e información

Omar Amarilla vecino afectado del sector Buenos Aires denunció que nunca fueron consultados de esta obra

“Nunca nos dijeron nada, todos los que estamos aquí corremos graves riesgos y estamos en una incertidumbre donde no sabemos nada”, señaló.

Gustavo Moreno, otro de los vecinos afectados por esta obra, dijo que no es justo que este gobierno esté pasando por encima y atropellando y encima no nos den información de esta obra y su impacto en especialmente en vivienda y seguridad.

“Queremos saber que nos va a pasar, no queremos la caja pandora para mañana para cuando nos la abran nos peguen en la torre a todos”, dijo en tono preocupado.

