Sin medias tintas

¿Justicia pa´ mujer policía?

En duda Instituto Electoral

Apoya Manlio a buscadoras

Otro acierto del “Presimun”

Por Martín Romo (El Verdugo)

¿Justicia pa´ mujer policía?…Quien vaya que sí que ha hecho como que la virgen le habla es el Fiscal Estatal, Gustavo Salas, por como nomás no ha dicho ni media palabra, con relación a las reiteradas manifestaciones que ya han hecho los familiares de la mujer policía, Nayella Quintero, quien el pasado 11 de marzo del presente 2024 se suicidara de un balazo dentro de la Comandancia de Obregón. ¡De ese pelo!

Casi por nada es por lo que una vez más evidenciaran que aún no obtienen respuestas por parte de las autoridades encabezadas por Salas Chávez, a raíz de que la indagación no lleva avances, en lo que es su demanda de justicia, a partir de que en distintas ocasiones ya han realizado protestas para denunciar que Nayella sufría acoso y hostigamiento laboral, y es lo que la pudo haberla llevado a tomar esa fatal decisión.

Pues por medio de Elsa Irene Córdova Gastélum, hermana de la agente fallecida, ventilan que están recabando todas las pruebas para poner una denuncia formal contra el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, y el comisario de Seguridad, Claudio Cruz Hernández, y quienes resulten responsables por haber muerto de esa forma, y es por lo que ya solicitaron copias de la carpeta de investigación, para poder ver qué se ha hecho.

No en balde es por lo que Elsa Irene señalara con dedo de fuego que: “Nosotros estamos esperando respuestas, me muestran un video incompleto, se ve que mi hermana está con el arma y luego ya cuando cometió el acto, pero hay mucho en medio que queda en el aire, queremos ver los videos que son con audio y todo, no a medias”, por lo que así está el hermetismo que hay alrededor de ese deceso. ¡Ni más ni menos!

En lo que cabe aclarar que extrañamente no es el único suicidio que se ha presentado en esa corporación en los años recientes, por ya sumar tres, y también en condiciones muy raras, y sin que se especificaran las causas, aunque en el de Quintero consideran que sí hay un motivo más visible, como es el que Lamarque Cano y compañía “le hubieran hecho la vida imposible” por haber pedido aumento de sueldo para todos.

En duda Instituto Electoral…Para que vean la codicia y grilla que despierta la “feria del hue$o”, o los procesos electorales como el actual, para prueba está el que esta semana integrantes de la tribu Yoreme vinieron desde el Sur del Estado para cerrar la sede del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y exigir que se respeten sus derechos indígenas para elegir candidatos. ¡Pácatelas!

Porque a partir de lo denunciado por una tal Teo Ayala, que se ostenta como vocero de esa etnia de la región navojoense, ventiló que se sienten discriminados y violentados, derivado de que sin tomarlos en cuenta los diferentes partidos políticos les impusieron a contendientes para las regidurías y diputaciones locales étnicas, cuando es su comunidad la que debe elegir a sus representantes mediante una asamblea. ¡Ajá!

De ahí que es por lo que Teo expresara a los cuatro vientos que: “Nosotros no tenemos ninguna relación con los partidos políticos, los respetamos, pero ellos deben respetarnos a nosotros, lo dicen los tribunales, que las comunidades indígenas son las que eligen”, por lo que de esa forma es que están protestando, por como a la hora de la hora “se los están brincando”, al momento de definir ese tipo de candidaturas ignorándolos. ¡Zaz!

Toda vez que en base a las reformas de ley que ya se hicieran, ahora esos núcleos poblacionales tienen derecho a esa clase de representación electoral, pero lo que son los organismos políticos ya se dieron “maña de magaña” para hacer aparecer a sus postulados a esos cargos de elección como integrantes de esos grupos, y para el caso les han conseguido cartas con los gobernadores de esas tribus que los “avalan” como autóctonos.

Lo peor del caso es que el encargado de ese changarro electorero, como es Nery Ruiz Arvizu, se las ha dado por buenas esas cartitas, y es lo que acudieron a reprocharle, al extremo de tomarle sus aposentos, para exhibirlo por estarles coartando su participación ciudadana, a pesar que es parte del nombre de ese Instituto Estatal Electoral, y es por eso de la ventaneada que le pegaran, y con sobrada razón. ¡De ese vuelo!

Apoya Manlio a buscadoras…Por encima de lo que digan, pero la que dan cuenta que es una muestra de sensibilidad es la iniciativa de Ley para que las Madres Buscadoras sean incorporadas como auxiliares en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, a fin de que cuenten con recursos, seguridad social y protección, como la está proponiendo el candidato a senador, Manlio Fabio Beltrones. ¡Órale!

Eso aunado a que el contendiente del frente Fuerza y Corazón por México está planteando que el Estado mexicano brinde el pago de honorarios por jornada de búsqueda, en la que podrán participar hasta tres integrantes de una familia de desaparecidos, además de brindarles seguro de vida; así mismo la creación de un banco de datos de ADN que agilice la identificación de los cuerpos encontrados en las fosas clandestinas.

Derivado de que es una propuesta que hiciera durante una reunión que sostuviera con integrantes del colectivo Rastreadoras de Obregón, que encabeza la activista, Nora Lira Muñoz, al Beltrones Rivera señalar que: “En vez de recibir palas, picos y baldes, tengan honorarios por su trabajo, protección federal, acompañamiento, seguros de vida y acceso a herramientas tecnológicas para hacer su labor”. ¡Cuando menos!

Y es que a su juicio: “Es buscar corregir lo que el Estado no está haciendo, y además es su obligación”, y es por lo que adelantara que sería de las primeras acciones que promovería desde el Senado, en caso de salir ganador en la próxima elección del 2 de junio, para crear la figura de auxiliares de gobierno, y que les permitan tener apoyos oficiales, y que sean reconocidas en la Ley por la actividad que realizan. ¡Es la idea!

Razón por la que Manlio Fabio apuntillara que la apatía y desinterés de los servidores públicos hacia esas colectividades ciudadanas, a las que no atienden ni las entienden, es un problema de orden y operación que el Ejecutivo Federal deberá atender, pero dejando en claro que: “La parte de legislar es donde asumimos el compromiso de promover los cambios que sean necesarios para facilitar su labor”. ¡Qué tal!

Otro acierto del “Presimun”…El que sigue haciendo valedero aquello de que ¡Obras son amores, y no buenas intenciones! Es el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, y para prueba está el que ahora Hermosillo obtuviera el segundo lugar nacional en satisfacción por el servicio de recolección de basura, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 del INEGI. ¡De ese tamaño!

Por lo que así está ese nuevo acierto en el trienio que encabeza Astiazarán Gutiérrez, y que avala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en base a los resultados de ese estudio que se publicara en febrero pasado, ya que la prestación de esa actividad obtuvo una calificación aprobatoria del 91.1% entre los hermosillenses, por debajo de Durango, que superó a la Capital sonorense por apenas 4 décimas. ¡Apenitas!

Y para que vean la relevancia de ese logro obtenido por “El Toño” Astiazarán, es que debajo de la Ciudad del Sol quedaron Monterrey, Nuevo León; León, Guanajuato; y Tepic, Nayarit; con los que se completa el top 5 de los municipios mejor calificados por sus ciudadanos, en lo que a querer y no, pero es algo que le abona a su intentona de reelección a la alcaldía, y para lo cual hasta ya se registró el pasado jueves. ¿Qué no?

Si se toma en cuenta que ese mejoramiento no es producto de la casualidad, sino de que en lo que va de la actual administración municipal, que preside Astiazarán, se han entregado 27 carros recolectores de basura nuevos a Servicios Públicos Municipales, con lo que se acabó la crisis en esa área que se presentó en la administración anterior, que incluso hasta llegó a solicitar donaciones a particulares para poder operar.

Luego entonces así está el cambio, y esa positiva diferencia, que hasta ya está siendo reconocida y premiada a nivel México, y no es para menos, porque actualmente ya se cuenta con 84 de esos camiones, con lo que ya se regularizaron y ampliaron las rutas, como lo muestra el que a la fecha ya haya 361 al interior de las colonias, así como en el poblado Miguel Alemán y Bahía de Kino, con 117 diarias dos veces por semana. ¡Mínimo!

