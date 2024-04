Destacan Sonorenses en Halterofilia en macro regional

REDACCIÓN ENTORNO INFORMATIVO

En Nuevo León, dentro de la fecha dos de competencias, los sonorenses obtuvieron seis primeros lugares, once de segundo y tres de tercero

En la segunda jornada de actividades en el Macro Regional de Halterofilia, los pesistas sonorenses sumaron 19 podios, siendo seis de primer lugar, once de segundo y tres de tercero.

La actuación del equipo de nuestra entidad la lideró el medallista internacional Ihann Barreras quien resultó el mejor de la región en la categoría U20 en los 81 kilogramos con levantamientos de 130 en arranque y 165 en envión para un total de 295.

También se llevaron sitios de honor: Melissa Alejandra Plascencia (Sub 20 en los 45 kilos con 49 en arranque y 60 de envión para 109 totales), Ana Kamila Mendoza (Sub 20 en los 59 con 70 y 90 para 160), Christian Alejandro Canizález (Sub 17 en más de 102 kilos con 103 y 120 para 223), Diego Alfonso Anaya (Sub 15 en los 81 con 80 y 90 para 170) y Célida Piña (Sub 17 en los 71 con 70 y 95 para 165).

Con segundos puestos quedaron: Danna Cristina Ripalda (Sub 20 en 55 kilos con 72 y 82 para 154), Derek Ricardo Acosta (Sub 20 en los 61 con 100 y 130 para 230), Melissa Daniela Favela (Sub 20 en los 59 con 72 y 92 para 164), Estefanía Escalante (Sub 20 en los 71 con 72 y 94 para 166) y Demián Andrei Hernández (Sub 17 en más de 102 con 103 y 130 para 233).

También se ubicaron en esa posición: Kevin Martínez (Sub 15 en 73 kilos con 65 y 98 para 163), Eliel Santiago Rubio (Sub 15 en los 81 con 73 y 85 para 158), Emilio André Peralta (Sub 15 en los 89 con 81 y 95 para 176), Raúl Alejandro Medina (Sub 17 en los 61 con 96 y 131 para 227), Rocío Rodríguez (Sub 17 en los 76 con 66 y 75 para 141) y Yazmín Angélica Díaz (Sub 20 en los 76 con 68 y 90 para 158).

Mientras que en las terceras posiciones terminaron: Víctor Jesús García (Sub 20 en los 61 kilos con 90 y 121 para 211), Ayrham Arcoverde (Sub 15 en los 73 con 67 y 80 para 147) y Alan Axel Rodríguez (Sub 15 en más de 89 con 85 y 107 para 192).

Las competencias del Macro Regional de halterofilia finalizan este domingo, tomando en cuenta que los primeros lugares ya tienen el boleto directo a los Nacionales Conade 2024; en el caso de los segundos y terceros, deberán esperar el resto de los resultados de región para asegurar su clasificación.

