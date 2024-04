Sin medias tintas

¡Que es cómplice el Staus!

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Que es cómplice el Staus!…Los que sí que han guardado un cómplice y encubridor silencio son los del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus), cuyo líder es Cuauhtémoc González Valdez, en torno al caso que aflorara del profesor golpeador y señalado de acosador de la extensión de la Unison de Navojoa, por como no se han pronunciado al respecto, al igual como nunca lo han hecho.

Si se analiza que González Valdez y su camarilla sindical han hecho como que la virgen les habla, ante el video que recién circulara, donde se observa al presunto docente indecente forcejear con un alumno en el segundo piso de uno de los edificios de ese plantel, porque le colocó un cartel en el que lo exhibió por acosar a sus compañeras, con lo que están haciendo valedero aquello de que ¡Los que callan otorgan!

Por no explicarse de otra forma el solapador actuar del “Temo” González, si se parte de que no es la primera vez que el evidenciado maestro ha sido señalado por acosador, por como ha sido denunciado en repetidas ocosiones, pero sin que las “autoridades” le hagan nada, como tampoco los del Staus, y es por lo que ventilan que así está la protección que les dan, por supuestos acuerdos sindicales, por lo que así estaría ese maridaje.

Ya que hacen saber que hasta la misma rectora, María Rita Plancarte, está al tanto de ese riesgoso y bochornoso exceso de índole sexual, pero que hasta hoy se ha hecho la occisa, de ahí que en lugar de dar la cara, o cuando menos una explicación sobre esa “quemada” que les están dando, es que mandara por delante al Director Administrativo de esa Unidad del Alma Mater, un tal Jesús Alfredo Rosas Rodríguez. ¡Tómala!

En lo que es un aparente contubernio de Cuauhtémoc, que sí que es de extrañar, por el perfil abierto y neutral que se le había conocido, pero al parecer el poder sindicaloide ya lo ha cambiado, al no estar respondiendo como lo demandan las cirscunstancias, al nomás no proceder contra un mentor acusado de lo “píor”, y a quien le heredara la plaza su papá, lo que habla de que en el Staus sí hay intocables. ¡De ese pelo!

Y ciertamente que ni para donde se hagan, por como después de esa enésima ventaneada, a través de las redes sociales han exhibido a los involucrados en esa leperada, por ser un conflicto que ya tiene rato, sin que las diferentes instancias hayan dictado una resolución tocante a eso, entre ellas la Comisión de Honor y Justicia del Departamento de Ciencias Sociales, y la Defensoría de los Derechos Universitarios. ¡Pácatelas!

Porque a lo más que se llegó en esta ocasión, es a que la por algo tachada de lenta de Plancarte Martínez, reconociera la veracidad de esa videograbación filtrada, y asegurando que el caso sí ha sido atendido, cuando la cruda realidad sigue demostrando todo lo contrario, como lo denota ese nuevo zizipape entre mentor y estudiante, que ahora sí se hiciera público, lo que deja entrever que miente con todos sus dientes. ¡Zaz!

Mientras que el cabecilla del Staus ahorita tiene como pretexto el andar a todo lo que da, en lo que es el emplazamiento a huelga que tienen para mañana a las 17:00 horas -5 de la tarde-, tan es así que el pasado viernes ya entregaran las banderas rojinegras y cadenas para el resguardo de puertas de esa “Uni”, en caso de que voten por el paro, porque sólo les continúan ofreciendo un 4% de alza salarial, y ellos demandan un 10%.

Ahora emplazan a la UES…Y vaya que podría ser un mes de estallamiento de huelgas universitarias, luego de que igual trascendiera que los que también ya emplazaron a la Universidad Estatal de Sonora (UES), para el 30 de abril en curso, son los del sindicato del Sutues, ante la cerrazón que ha exhibido el rector, Armando Moreno Soto, quien aseguran que simplemente “se ha montado en su macho”. ¡Palos!

Pues de acuerdo a lo ventilado por el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Estatal de Sonora (Sutues), Martín Terán, el pasado “juebebes” ya tuvieron que presentar esa emplazada ante el Tribunal Laboral, derivado de que el cerrado de Moreno Soto no les dejó “díotra”, al por las buena nomás no abrirse al diálogo, y por el contrario ha implementado una política de: ¡Y háganle como quieran!

Es por eso que Terán Gastélum apuntillara, que recurrieron a esa medida legal y de presión amparada en el voto de los afiliados, a raíz de que hasta el momento no han llegado a un entendimiento satisfactorio con Armando, como consecuencia de que no solamente no ha respetado los derechos de los trabajadores, sino que incluso ha incumplido con acuerdos previos. ¡Increíble, pero cierto!

No en balde es por lo que hicieran público, que dicho operador fallido de la UES ha violentado de manera reiterada el Contrato Colectivo de Trabajo, mediante la contratación excesiva de personal de confianza, el pago fuera de tiempo de prestaciones, y el otorgamiento de indeterminaciones y nombramientos sin observar la normatividad vigente, como resultado de las imposiciones que dan cuanta que ha promovido. ¡Vóitelas!

Casi por nada es por lo que Martín adelantara, que antes de la llegada a la “fecha fatal” que ya determinaran, tienen previstas una serie de acciones tendientes a lograr las legítimas exigencias de los empleados, en aras de que se respeten los derechos de los agremiados, aunque confían en que el Gobierno del Estado tenga un papel activo para hacer “entrar en razón” a Moreno, y no tener que llegar a la paralización. ¡Ñácas!

Sigue “rachita” de policías…Ahora sí que cuando no es Chana, es Juana, pero los que han seguido con su mala racha son los agentes policíacos de los diferentes ámbitos, y para prueba está el que ahora la madrugada del pasado sábado, el agente de Tránsito Municipal de Hermosillo, José Andrade Díaz, murió al estrellar su auto contra el puente ubicado en el cruce de los bulevares Luis Encinas y Solidaridad. ¡Ups!

A ese grado estuvo ese trágico “accidente”, ocurrido alrededor de las 2:40 horas de la madrugada, en ese transitado sector de la colonia Pimentel, localizada al Poniente de la ciudad, al chocar contra el muro de contención de ese distribuidor vial, cuando conducía de Oriente a Poniente, en un automóvil Nissan, de la línea March, color plata, en cuyo interior quedó prensado y sin vida, por la fuerza del impacto. ¡Glúp!

Sin embargo, y a la clásica, cuando se trata de policías que se ven implicados en un hecho de alto impacto, nomás no se dieron mayores detalles de las condiciones en que manejaba, José Ramón, es decir, si a exceso de velocidad, o en estado sobrio, como si lo hacen al participar un ciudadano común y corriente, o más corriente que común, y es por lo que una vez más quedaron las dudas al respecto, y no es para menos.

Aunado a que también salieron con el socorrido argumento, de que el malogrado uniformado, dizque se encontraba fuera de servicio y en período de vacaciones, obviamente que, para no comprometer a la corporación, pero a como se registró esa estrellada, todo apunta a que no iba precisamente en sus cinco sentidos, como para perder el control del vehículo, cuando a esa hora la vialidad está casi sin tráfico.

Pero cualquiera que sea el caso y las especulaciones, lo único verídico es que los gendarmes, y una vez más de la Policía Municipal hermosillense, volvieron a dar de que hablar, y ahora trágicamente, después de que semanas atrás varios de ellos fueran sacados a flote por aceptar una “mordida”, o $oborno del cantante de corridos tumbados, Natanael Cano, y sin que por cierto se volviera a saber nada de las investigaciones.

Posible licencia del “Toño”…Y muy seguramente que para no ofrecer ninguna ventaja, de cara a lo que será la búsqueda de su reelección en el actual proceso electoral, cuya elección tendrá lugar el próximo 2 de junio, es por lo que Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, ya anunció que analiza la posibilidad de pedir una licencia al cargo, cuando inicialmente había dicho que se mantendría en el mismo. ¡Qué tal!

No obstante, y muy probablemente que después de “medirles el agua a los camotes”, es que el candidato de la coalición política Fuerza y Corazón por México, está contemplando la conveniencia de mejor estar desmarcado de la alcaldía, aunque es algo que aclaró que por ahora está considerando, pero que lo decidirá una vez que se acerque el arranque de las campañas, que será el 20 del actual abril. ¡De ese vuelo!

O séase que así está “dándole vueltas” a esa opción, o nuevo escenario, Astiazarán Gutiérrez, al ser muy claro y señalar que: “Aunque he anunciado que no está en mis planes solicitar licencia en este momento, vamos a evaluar muy bien los pros y contras, especialmente en términos legales, para tomar una decisión final al respecto”, por lo que más menos de esa forma están los ajustes que estaría haciendo. ¿Cómo ven?

Eso a partir de que “El Toño” Astiazáran manifestara estar consciente de que: “La agenda de Hermosillo es tan amplia y completa, que requiere del esfuerzo de todos y ya llegará el momento de hacer campaña, hoy soy Presidente Municipal y como se podrán dar cuenta, lo estoy disfrutando mucho”, motivo por el cual es que hiciera saber, que antes del venidero sábado estará tomando una decisión final. ¡Mínimo!

Y la que igualmente está en el aire, porque no se ha confirmado, es la versión que surgiera, de que el famoso, Epifanio “El Pano” Salido, sería su coordinador de campaña, lo que consideran que de llegar a corroborarse representaría una cierto para su equipo proselitista, por las tablas que se le reconocen en esos menesteres, por ya antes también haber coordinado a los diputados priístas en el Congreso del Estado. ¡Eso se dice!

