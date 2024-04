Tiene Sonora poderoso cierre en Halterofilia en el Macro Regional

Lucieron con primeros lugares los seleccionados nacionales y medallistas internacionales Karla Ortiz, Noemí Rodríguez, Naomi Montes y Christian Grijalva

Redacción Entorno Informativo

Los seleccionados nacionales y medallistas internacionales, Karla Ortiz, Noemí Rodríguez, Naomi Montes y Christian Grijalva, aseguraron primeros lugares para encabezar el desempeño de los pesistas sonorenses en la jornada final de la etapa Macro Regional de Halterofilia que tuvo lugar este domingo en Monterrey, Nuevo León.

En el cierre de competencias en el Gimnasio de Pesas del CAR en la “Sultana del Norte”, la delegación de halterofilia de Sonora, además de esos cuatro sitios de honor, agarró tres de segundo y otros cuatro terceros puestos.

En los 64 kilogramos Sub 23, en donde Karla Ortiz fue la mejor con 213 totales (91 en arranque y 122 en envión), también destacó otra seleccionada nacional sonorense y ganadora de preseas en torneos de corte internacional, Daphne Guillén, quien se ubicó tercera tras izar 175 (80 y 95).

Por su parte, Noemí Rodríguez resultó la mejor en más de 87 kilogramos Sub 23, después de que marcó 107 en arranque y 130 en la modalidad de envión para 237, mientras que Naomi Montes lideró la división de los 49, luego de acumular 155 (70 y 85), ambas en la categoría Sub 23, y en la Sub 20, Christian Grijalva dominó la división de más de 109 kilos tras acumular 320 (150 y 170).

Los segundos lugares de la selección sonorense los obtuvieron Paulina Salazar (en los 59 kilogramos con 165 totales por 72 en arranque y 93 en envión), José Eduardo Rubio (en los 96 con 307 al izar 136 y 171) y Ana Paola Valenzuela (en los 81 con 227 ya que levantó 107 y 120). Tomando en cuenta que los tres lo hicieron en la Sub 23.

Además, en la misma categoría Sub 23, los otros terceros puestos se los llevaron: Andrés Ripalda (en los 102 kilogramos con 135 en arranque y 155 en envión para un total de 290), Jesús Antonio Celaya (en los 81 con 115 y 148 para 263) y Andrea Danahí Corral (en los 76 con 75 y 95 para 170).

Comparte esto: Facebook

X