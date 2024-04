Con Toño Astiazarán construirán clínica veterinaria pública

Afirman agrupaciones animaleras; Miguel Fonseca de COAT, refirió que en días anteriores sostuvieron un encuentro con el Presidente Municipal, quien les confirmó detalles sobre la citada clínica veterinaria

Eduardo Gutiérrez

Integrantes de asociaciones animaleras, como Salvando Patitas y Coat, resaltaron por separado su emoción porque ya tienen los detalles de la clínica veterinaria pública municipal, cuya construcción iniciará en corto plazo el Presidente Municipal, Antonio Astiazarán.

Miguel Fonseca, de la Comunidad Animalera Trabajando (COAT), comentó que se reunieron en semanas pasadas con Toño Astiazarán y les confirmó los detalles de una noticia que ya había revelado hace un par de meses sobre el centro municipal de salud animal.

La comunidad animalera de Hermosillo está emocionada, subrayó, “porque si hubieran preguntado hace cinco años por un proyecto así, no se hubiera creído”.

Dijo que en esta clínica se prevé se presten varios servicios como cirugías para esterilización, consultas, laboratorios, rayos X y ultrasonido.

“Los servicios son para la parte de la ciudadanía que, por sus circunstancias socioeconómicas, no los tienen al alcance, a lo mejor no tienen un vehículo propio en el cual trasladarse una veterinaria particular a pagar un par de miles de pesos por una consulta, una radiografía y unos medicamentos”, explicó.

Dijo que también será para apoyar a los rescatistas independientes a la labor de las agrupaciones de protección animal que son los que están principalmente involucrados en las acciones de protección a las mascotas.

La clínica, que estará ubicada en el bulevar Las Quintas y Lázaro Cárdenas, al sur de la ciudad, se empezará a construir a finales de este año.

Por su parte, la comunidad animalera Salvando Patitas manifestó en sus redes sociales el reconocimiento al presidente Toño Astiazarán por impulsar la construcción de la clínica veterinaria pública municipal lo cual, postearon, es un sueño por el que han luchado muchos animaleros desde hace tiempo.

