Dogueros de la Unison reportan caída del 70 por ciento en ventas

Ivanova de los Reyes

Una disminución del 70 por ciento en las ventas, reportaron los vendedores de hot dogs instalados en la plaza Emiliana de Zubeldía, frente a la Universidad de Sonora, tras el estallamiento de huelga por parte del Steus el pasado lunes 15 de abril.

Alonso Picos Sainz, señaló que tras el paro de actividades en la máxima casa de estudios está semana, los expendedores han bajado considerablemente las ventas de hot dogs, toda vez que se reduce la movilidad en ese sector.

Refirió que el paro de labores en la Universidad de Sonora paraliza la ciudad, ya que baja la afluencia de personas, sobretodo, foráneos que vienen a degustar los llamados “perros calientes”.

“Creo que un 70 por ciento si afecta, fácil, si consumen, pero de todas maneras por fuera también es la misma, afecta por fuera, no nada más aquí adentro de la Uni, también se paraliza, no fluye gente, no hay movimiento”, expresó.

El expendedor de “dogos”, mencionó que son 12 carretas las que operan en la Plaza Emiliana de Zubeldía desde hace muchos años, a la espera de que se resuelva el conflicto en la Universidad, y con ello, mejoren las ventas de comida rápida.

