Continuará huelga en Unison; Autoridades mantienen la misma postura

Ivanova de los Reyes

La autoridad universitaria mantiene la misma postura, no hay ofrecimientos nuevos al Sindicato de Trabajadores y Empleados (Steus), para levantar la huelga en la Universidad de Sonora, señaló Lourdes Esperanza Rojas Armenta.

Tras sostener una reunión este jueves con autoridades de universitarias y del gobierno del estado en la Secretaría del Trabajo, la dirigente del Steus, dijo que no hubo avances en esta mesa de negociación.

Señaló que las administración mantiene la misma postura de “no hay dinero”, para mejorar la propuesta y poner fin a la huelga.

“Llegamos y con la misma postura de no hay dinero, entonces no se cuál fue la intención de hacer el llamado, el que recapacitaramos nosotros yo creo. No hubo ningún ofrecimiento por parte de la administración”, manifestó Rojas Armenta.

Indicó que no se estableció una nueva fecha para la próxima reunión con las autoridades a fin de buscar los acuerdos para reanudar las actividades en la institución.

La líder sindical, hizo un llamado al gobernador Alfonso Durazo Montaño a voltear a ver la problemática en la máxima casa de estudios y se sume a las mesas de diálogo con la administración para lograr acuerdos satisfactorios.

“Lo invitamos a que se siente en éstas mesa de negociación y que vea realmente a lo que equivaldría en pesos nuestra revisión, porque él dio una declaración de que (atender el rezago salarial de 11 años del Steus) representaría una aportación de 700 millones de pesos, bueno que nos de la mitad y nos levantamos rápido”, expresó.

