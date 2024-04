Sin medias tintas

¡Le abonan a Sheinbaum!

Persiste veto en Congreso

Aclara el punto el “Gober”

¿No sirvió Ley de Unison?

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Le abonan a Sheinbaum!…Y al que vaya que le queda aquello de que ¡hay que cuidarse de las aguas mansas! Es al serio coordinador de campaña de la candidata presidencial morenista, Claudia Sheinbaum en Sonora, Fernando Rojo de la Vega, por la buena mano izquierda que ha demostrado tener, como ayer se pusiera en evidencia en su comparecencia ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún. ¡Órale!

Porque Rojo de la Vega no sólo se mantuvo ecuánime en todo momento, a la hora de enfrentar los cuestionamientos que le hicieran, sino que además para todo tuvo respuesta para defender a su representada, o a Sheinbaum Pardo, en cuanto al posicionamiento que ha logrado en el Estado, por encima de que hay quienes le han pusto peros, como en el marco de la gira que hiciera por estos lares el pasado fin de semana. ¡Qué tal!

Sin embargo, y al margen de los asegunes que ha habido, consideran que hasta ahora el saldo de Fernando ha sido positivo, a partir de las estrategias que han instrumentado para promover la figura de Sheinbaum, con todo y que no sea un derroche de simpatía, ni nada que se le parezca, y es por eso del acierto que ha tenido como operador político del claudismo, por como ha sido mímima la crítica en ese sentido. ¡De ese pelo!

En esos términos está la opinión, en torno a la labor proselitista desarrollada por Rojo, para que las cosas “no se pongan al rojo vivo”, políticamente hablando, sino todo lo contrario, o más bien guinda, cual es el color del partido de Morena, derivado de que ha tenido el tacto para no conflictuarse con los diferentes grupos que hay al interior, a pesar de ser un perfil muy joven, y de esos que se perciben como que no están maleados.

Aunque es un resultado en pro del fortalecimiento de la imagen de Claudia que de alguna manera era de esperarse, por ser un cuadro que rompe con el clásico polaco de los morenos, que generalmente son improvisados, impreparados, cerrados y adoctrinados en la fisolofía absolutista del movimiento de la 4T, porque en su caso es pragmático, abierto al diálogo, y con un actitud a reconocer lo que pueda no estar bien.

A la par de que dejara en claro que no lo mueve ningún interés personal, sino el sólo trabajar en equipo para que siga la transformación, descartando el competir por alguna candidatura, por lo que ya una vez ganando, como casi lo asegurara, igualmente le abonará a Morena desde la posición que pudieran asignarle, pero con la condición de que lo dejen tomar decisiones, en vez de únicamente estar recibiendo “línea”. ¡Ajá!

Tan es así que por eso puntualizara, que es el motivo por el que convocaran a la hoy “candidota” a la alcaldía de Hermosillo, la ex panista y ex emecista de María Dolores del Río, para que sea la que le sume adeptos a Sheinbaum en la Capital, pasado por alto que no cuenta propiamente con un liderazgo, y sí una carga negativa, por los tandedos de agua que pusiera en práctica, cuando fuera alcaldesa del 2003, al 2006.

Más menos esa es la buena impresión que causara Fernando, al que ahora se le notaron “más tablas políticas”, en comparación con la primera ocasión en la que acudiera a ese foro de comunicadores, pero prevaleciendo siempre la buena voluntad que denota tener, por ese ser el estilo de su personalidad.

Persiste veto en Congreso…Ahora sí que por donde quiera que se le vea, pero sigue habiendo un bloqueo y “una mala leche” por parte del Congreso del Estado contra la diputada suplente de la ex priísta y ahora emecista, Natalia Rivera, cual es el caso de Karmen “Kike” Díaz Brown, por como no le han querido tomar protesta, después de que la primera dejara el cargo para contender por la alcaldía hermosillense. ¡Zaz!

Casi por nada es por lo que Díaz Brown Ojeda ya tuviera que acudir al Tribunal Estatal Electoral (TEE), para ver si así atienden la denuncia que ya presentara ante esa sectaria Cámara de Diputados, por no ser llamada para asumir esa posición de suplencia, aun y cuando previamente ya había hecho pública su queja por violación a sus derechos políticos, además de haber señalado con todas sus letras actos de violencia de género.

Para el caso es que la “prillísta” de a buenas, no como la tachada de chaquetera de Rivera Grijalva, apuntillara que se presentó ante el TEE con la intención de que le ofrezcan una respuesta, del por qué no se le ha convocado para garantizarle su acceso legítimo a esa silla, como parte de esa 63 Legislatura estatal, después de que, a Natalia, desde el pasado 25 de marzo le aprobaran la licencia para separarse de esa representación.

De ahí que se lamentara, de que en el lugar donde se hacen las leyes, es en el que las están violentando, ante lo cual aseverara que: “Creo que es importante alzar la voz en nombre de todas. No se trata solo de mí, sino de todas nosotras. Esto es violencia de género, una forma de violencia política donde no se están respetando mis derechos para ocupar una curul en el Congreso”, y sí que le sobra la razón. ¿Qué no?

En tanto que lo más incongruente del caso, es que en estos momentos en lo que está teniendo lugar ese evidente veto contra La “Kike” Díaz Brown, una mujer es la que ocupa la presidencia de ese Poder Legislativo, como es la desconocida legisladora del Partido Nueva Alianza (Panal), una tal Beatriz Cota Ponce, como para que la cuña apriete, y es por eso que se diga, que entre las mismas féminas se hacen daño.

No obstante que la afectada ya recibió la atención por parte del Secretario General por Ministro de Ley de esa instancia electoral, quien le adelantó que ya notificaron al Congreso para que no sigan “haciendo patos”, por no decir más feo, incluso creando un folio, en aras de que no le continúen dando largas con el pretexto de que hicieron mal el proceso, cuando es un procedimiento “de Primaría”, y que debería de ser hasta automático.

Aclara el punto el “Gober”…Quien está dando muestras de para nada ser un dejado es el gobernador del Estado, Alfonso Durazo, al responder a los ataques de los opositores por la obra para reubicar las vías del ferrocarril en Nogales, revirando que entiende que en época electoral “aparecen los zopilotes de la oposición” contra las obras del gobierno, aunque son unos trabajos que fueron un compromiso de campaña. ¡Pácatelas!

Luego entonces, y para terminar de una vez por todas con los dimes y diretes que se han generado al respecto, es que Durazo Montaño hiciera público el manifiesto de impacto ambiental que hay para la ejecución de ese plan reubicador tan anhelado por los nogalenses, por la denuncia radicar en que presuntamente provocará una afectación al ambiente, tanto en áreas verdes, como en las aguas, y es que manejaban que no existía. ¡Palos!

Aun así el Ejecutivo está demostrando que dicho documento consta de poco más de 800 hojas, y que contempla todos los aspectos de esa proyección ferroviaría que ya está en marcha, y que se lleva a cabo bajo la revisión permanente de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para cumplir a cabalidad con la normatividad.

No en balde es por lo que les mandara a decir a los que están criticando, que no se vale estar regateando ese proyecto solo por cuestiones políticas, cuando es en atención a una demanda histórica de los ciudadanos, ante lo que ponderara que: “Conmigo y sin mi se van a tener que sacar las vías, sin reubicación de las vías, entonces para qué estamos modernizando el puerto de Guaymas. Para que salga mineral a granel por ahí”.

Al destacar la importancia de esa reubicada, que es para la modernización de Guaymas, ya que pretenden agilizar y eficientar el intercambio comercial entre México y EU, sin dejar de lado el que toda acción que genera desarrollo, tiene cierto grado de impacto, pero lo importante es la remediación que se haga; además de que eso permitirá recuperar más de 17 hectáreas en el Centro de esa frontera, que podrán urbanizarse.

¿No sirvió Ley de Unison?…La que se está demostrando que no era la gran panacea para evitar las huelgas en la Universidad de Sonora (Unison), como “la vendían” sus promotores, es la recién creada nueva ley con la que hoy se rige esa institución educativa, y que es con la que reemplazaran a la llamada Ley 4, que era la que regía desde la época del ex gobernador, y hoy candidado a senador, Manlio Fabio Beltrones. ¡Tómala! Pues nomás lo que es el actual fallido rectorado de María Rita Plancarte ya ha enfrentado dos de esos movimientos huelguísticos en menos de un año, el último apenas estallado el pasado lunes por el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus); mientras que el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) la tiene emplazada para el 30 del presente abril. ¡Ñácas!Aun y cuando en lo que se refiere a Plancarte Martínez, dan cuenta que ha influido la incapacidad que exhibido para las negociaciones en esa materia, por no ser lo que se dice “una lumbrera”, sino más bien lenta, y es por lo que una y otra vez le han echado en cara lo cerrada que es, además de no tener la mejor voluntad, y es por lo que ya en una par de ocasiones le han colocado las banderas rojinegras, paralizando las actividades. Y es que con todo y el fiasco que ha resultado ser María Rita como rectora de la Unison, se creía que con esa, dizque novedosa legislación universitaria, ya se iban a evitar esos paros, pero a la hora de la hora, o de las revisiones salariales anuales de los sindicatos, está resultando todo lo contrario, como ya lo han puesto en evidencia los del Staus dos veces, y ahora los del Steus, por aquello de que de ver dan ganas. ¡Vóitelas! Ante lo que vaticinan que esas huelguitas seguirán en las mismas, y tal vez al alza, porque en base al historial que hay desde 1976 a la fecha, ya habido 27, con las que se han perdido 520 días por este motivo, siendo la más prolongada la de ese año, con una duración de 92 días, en el periodo de Alfonso Castellanos; y la más corta de 24 horas en el 2006, durante la gestión de Pedro Ortega Romero. ¡De ese vuelo!

