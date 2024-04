Deja Jonathan dos Santos la Selección Mexicana

“Ya no es mi momento”, dijo; El jugador de 34 años descartó que esté interesado en ir al Mundial en 2026

Agencias

Jonathan dos Santos ha tomado una decisión importante para su carrera y explicó a detalle la razón por la cual declinó la última convocatoria a la Selección Mexicana toda vez que había sido considerado por Jaime Lozano, pero antepuso el momento que vive con América, donde finalmente logró ganarse la titularidad bajo el mando de André Jardine.

“Lo comenté, siento que ahora mismo ya no es mi momento de estar en la Selección (Mexicana), estoy 100 por ciento concentrado en América, es mi prioridad, me han dado todo”, expresó.

Estoy feliz por mi decisión porque sé que la Selección me ha dado muchísimo, también hay jóvenes muy talentosos, jugadores increíbles, un entrenador espectacular. Yo creo que les va a ir muy bien, están en un proceso y en los años siguientes les va a ir muy bien”, agregó.

En ese mismo tenor, el mediocampista azulcrema hizo énfasis en su edad y lo complicado que sería a esta altura de su carrera recuperarse físicamente en las Fechas FIFA. Además, reiteró su deseo de poder estar bien para América con la idea de poder alcanzar logros históricos para la institución.

“También la decisión que tomé es porque tengo 34 años, ya no soy un joven y hemos tenido muchísimos partidos. No sé si podría aguantar esos parones porque ya cuando estaba joven me afectaban un poquito con el hecho de lesiones y demás. Ahora lo que me preocupa más es estar bien para mi equipo y poder hacer historia aquí en el club”, compartió.

Para concluir con el tema, Jonathan dos Santos confirmó que es un hecho su retiro de la Selección Mexicana y subrayó que la Copa del Mundo del 2026 no es algo que esté en sus planes como futbolista profesional.

“Es una exclusiva, pero sí casi casi se podría decir (que se retira de Selección). Ya tengo 34 años, no sé si llegue al Mundial sinceramente, no lo tengo en mis planes. Siento que en Selección mi posición está más que cubierta y no quiero cortar el proceso de los jóvenes”, expresó.

En lo que respecta al Clásico Capitalino, para Jonathan dos Santos no importa mucho la diferencia entre ambas escuadras en la clasificación general por la manera en la que se encaran estos compromisos y advirtió que, así como Pumas dejará la vida en la cancha, ellos harán lo mismo el próximo sábado.

“En el Clásico da igual si estás arriba o abajo, es un Clásico. Yo sé que Pumas lo va a dar todo y nosotros igual. Sabemos que su estadio es súper complicado, tienen un grandísimo equipo, siempre contra nosotros dan la vida y nosotros contra ellos también damos la vida. Siento que va a ser un partido muy intenso”, finalizó.

Comparte esto: Facebook

X