Hablando Franco

Mañana inician las campañas por Ayuntamientos y diputaciones locales

Como no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue, mañana sábado empezarán las campañas locales en Sonora y en muchos de los casos, empiezan con un desánimo ante el desgaste ocasionado el clima de división que han impulsado en el proceso federal.

Como sabemos, en Sonora se disputarán los 72 ayuntamientos y los 21 distritos locales, así que si usted ya está ahíto de los promocionales de los diversos candidatos, prepárese porque escuchará más.

Ojalá que a nivel local predominen las propuestas y sobre todo se logre convencer al electorado de salir a votar, para no permitir que el abstencionismo siga predominando y nos coloque prácticamente en el primer lugar nacional en este rubro.

Por lo pronto, el actual Presidente Municipal, Antonio Astiazarán, quien buscará la hazaña de lograr la reelección, con el respaldo de la coalición Fuerza y Corazón por México, inicia con muy buenos números, porque es bien respaldado por sectores y sociedad civil, así como adultos y jóvenes, con lo que ha logrado hacer buen “clic” y eso que son apáticos.

Aunque en un municipio no hay cobija presupuestal que alcance, Toño Astiazarán ha trabajado y lo más importante, se ha notado el esfuerzo, aunque sus detractores estén enfocados en mostrar lo contrario y como dice el refrán, “trabajo mata grilla” y vaya que ha trabajado, pero sobre todo ha mostrado creatividad para atraer recursos y sobre todo para reconstruir una ciudad como la que recibió hace casi tres años.

Por parte de la candidata de Morena, María Dolores del Río, hay que reconocer que es una mujer inteligente, sin embargo, su paso por la Secretaría de Seguridad donde ya sabemos cómo está la problemática no le dejó buena imagen, aunque el último año estuvo trabajando con jornadas en colonias y debe de haber retejido la red que tuvo en sus tiempos de alcaldesa…

Responden autoridades a vecinos del ejido Félix Gómez, mandan operativo

Luego del desesperado llamado de una residente del ejido Félix Gómez, del municipio de Pitiquito, pidiendo el auxilio de las autoridades ante la presencia de grupos del crimen organizado que ha obligado a las familias a abandonar sus hogares, integrantes de corporaciones delos tres niveles de gobierno implementaron un operativo en esa región.

Aunque las autoridades estatales se mantienen en su postura de negar que haya regiones en donde la población haya sido desplazada, lo cierto es que no es la única localidad que está prácticamente convertida en pueblo fantasma, ante la presencia de integrantes del crimen organizado.

Por lo pronto, según informaron integrantes de la Mesa de Seguridad, pasado 10 de abril fueron detenidos en ese ejido 10 presuntos generadores de violencia, a quienes les aseguraron cinco vehículos con blindaje artesanal, además de un arsenal y equipo táctico.

En las imágenes que difundieron las autoridades se ve la enorme cantidad de unidades, tanto de Sedena, Guardia Nacional, como de la Policía Estatal de Seguridad Pública y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, lo que no indicaron es cuánto tiempo permanecerán en el lugar.

Dan a conocer programa de las Fiestas del Pitic con grandes luminarias

Con un gran festejo, que avizora lo que serán las tradicionales Fiestas del Pitic, las autoridades municipales, encabezadas por Toño Astiazarán dieron a conocer el cartel para este tradicional evento, el cual será de primer nivel.

Eugenia León y Keny García, quienes son un agasajo escucharlas, así como Miranda y un total de mil 300 artistas son los que deleitarán en diversas disciplinas a los asistentes a este festival que se efectuará del 23 al 26 de mayo.

Por cierto, el evento se efectuó en el Parque Madero, que está prácticamente listo para su reapertura, tras ser sometido a una renovación total y luce espectacular… ¡Enhorabuena!

