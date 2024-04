Cruz Azul y Atlas empatan a dos goles en el Estadio Ciudad de los deportes

Los Cementeros están en tercer sitio de la clasificación generla del Torneo Clausura

Agencias

El conjunto de Cruz Azul vino de atrás y rescató el empate ante los rojinegros del Atlas, al quedar 2-2 en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, para llegar a 30 puntos y ubicarse en la tercera posición de la clasificación general, a falta de una jornada para que culmine la temporada regular del Clausura 2024.

Los visitantes lograron sorprender a los cementeros apenas al minuto 12, tras la marcación de un penalti a su favor, pues el portero Kevin Mier derribó en el área a Jhon Murillo, para que el silbante Luis Enrique Santander decretara la pena máxima en la cancha de los celestes.

El encargado de cobrar el tiro penal fue Eduardo Aguirre, que sin ningún problema cruzó su remate y puso el 0-1 en el marcador, para aventajar a su equipo.

Cruz Azul intentó reaccionar, pero no tuvo la creatividad, ni la contundencia para poder hacerlo de manera efectiva, pues Uriel Antuna no estuvo fino en los centros al área, ni Ángel Sepúlveda y Alexis Gutiérrez, quienes no alcanzaron a rematar de cabeza los balones que tuvieron cerca para poder marcar.

La segunda estocada del Atlas llegó al minuto 38, tras un resbalón de Erik Lira, que aprovechó Raymundo Fulgencio para entrar al área, cediendo la esférica para Mateo García, que impactó la de gajos para que llegara a los pies de Jeremy Márquez, quien no dudó y puso el 0-2 para los tapatíos.

Los celestes lograron despertar y de manera inmediata acortaron distancias, tras un remate de Lorenzo Faravelli que fue rechazado por el portero Camilo Vargas, pero que, en el rebote, el balón fue golpeado de cabeza por Ignacio Rivero, moviendo la pizarra 1-2, acercándose en busca del empate.

Para el segundo tiempo, estuvo muy cerca de llegar el tanto del empate para los de La Noria, pues Antuna metió un centro al área que Sepúlveda remató de cabeza, para enviar la redonda al poste y dejar ahogado el grito de gol.

La insistencia de los dirigidos por Martín Anselmi terminó por rendir frutos, pues de los botines de Camilo Cándido se generó el empate, luego de un disparo de fuera del área, que llevó una gran colocación para vencer al guardameta Vargas y poner el 2-2 en el marcador.

Cruz Azul coqueteó con la victoria, pues un remate de tijera de Carlos Rotondi, envió el balón a pegar con el poste derecho, rodar por la línea de meta y golpear el poste izquierdo, negándose a entrar, para darle los tres puntos a los locales.

Y en los segundos finales, de nuevo Rotondi le pegó al balón en el área, dándole dirección de gol, pero el portero Vargas metió la mano y evitó la caída de su marco.

Los celestes estarán cerrando la fase regular del torneo ante Toluca en la Jornada 17, mientras que Atlas hará lo propio enfrentando a las Chivas en el Clásico Tapatío.

