Incumplen con encendido del aire en transporte público

Ivanova de los Reyes

A una semana de que se puso en marcha la normatividad para el encendido del aire acondicionado en el transporte público, todavía hay unidades donde esto no se ha aplicado, pese a las temperaturas que a partir de este mes empiezan a registrarse.

En varias rutas del transporte urbano se puede observar este problema que afecta directamente al usuario que hace uso de este servicio para desplazarse a diferentes puntos de la ciudad.

Con las ventanas abiertas abiertas o incluso cerradas circulan diversas unidades con la refrigeración apagada, pese a que el pasaje son mujeres con niños y adultos mayores, que sumado a lo caliente del metal del camión hace más intenso el calor y eterna la distancia a recorrer para llegar a su destino.

Esta problemática se puede observar en algunas unidades como la ruta 04, 18, 03, 17, 06, entre otras, aún cuando las autoridades de la Instituto de Movilidad y Transporte del Estado (IMTES), inició un operativo para verificar que las empresas que concesionan el servicio cumplan con el encendido del aire acondicionado.

También los Usuarios de Hermosillo (UUH), hicieron el exhorto para que las aproximadamente 330 unidades del transporte público cumplan con lo establecido en la Ley 149 del Transporte que marca el encendido de los equipos a partir del 15 dr abril y hasta el 15 de octubre, lo cual no han cumplido completamente, ya sea por fallas en los aparatos de refrigeración u otras causas.

En tanto, los usuarios manifestaron que es muy fuerte el calor que se siente en los camiones pero los operadores no prenden el el aire acondicionado.

“Me ha tocado ver algunas personas que le gritan al chófer que prenda el aire porque hace mucho calor y los niños también lloran por lo mismo, y el chófer responde que no sirve”, expresó Ana Rosa García.

“Son algunos camiones que no traen el aire prendido y no lo prenden, se hace tonto el chofer cuando se le pide que lo prenda porque hace mucho calor”, “Que prendan los aires, porque hay muchos camiones que todavía no traen aire y pues, nos tenemos que subir porque tardan mucho en pasar, y hay veces que las ventanas no se pueden abrir porque están muy duras”, comentaron otros usuarios.

En ese sentido, hicieron un llamado a las autoridades a que las empresas cumplan con lo establecido en la normativa y prendan el aire acondicionado en los camiones por las altas temperaturas que se registran en la ciudad.

