Sin medias tintas

Gana “un lanón” Rectora

¡“Jalan” al Natanael cano!

Vuelven a la vida a parque

Avanza juicio de “asesino”

Por Martín Romo (El Verdugo)

Gana “un lanón” Rectora…Y ahora se entiende del porque de su insensibilidad hacia la clase trabajadora de la Universidad de Sonora (Unison), cual es el caso de la exhibida rectora, María Rita Plancarte, y de a cómo no, si afloró que “la angelita” percibe alrededor de $300 mil pesos mensuales, y a todas luces por estar “pintada”, como lo denota el que ni siquiera ha logrado evitar y arreglar las huelgas. ¡De ese pelo!

Con lo que vuelve a demostrarse aquello de que ¡Las seriecitas son las “píores!, por como sin hacer ruido, y de acuerdo a lo filtrado, resulta y resalta que Plancarte Martínez gana más que ni el mismo “Prejidente”, Manuel López Obrador; e igualmente que el gobernador, Alfonso Durazo, y es por eso que en la Unison no hay dinero que alcance, por como se está de$pachando con la cuchara grande, junto con su camarilla. ¡Palos!

Eso explica el porque consideran que simplemente le ha valido una pura y varias con sal, la huelga que hace una semana le estallaran los del Sindicato de Trabajadores y Empleados (Steus), por su falta de voluntad para negociar, casi por nada es que el dirigente de los académicos del Staus, Cuauhtémoc González, el fin de semana le reiterara una vez más que el movimiento no se limita a cuestiones económicas. ¡Tómala!

Pero ahora sí que no hay peor sorda que la no quiere escuchar, como por enésima ocasión se lo reprocharan a María Rita, en el marco de una reunión informativa que tuvieran el fin de semana ambos sindicatos con estudiantes del Alma Mater, para informarles el como va la actual revisión salarial del 2024 que ya está enhuelgada, en tanto que el Staus prorrogó su emplazamiento para el día 30 del presente mes de abril.

Y para quien dude de lo anterior ahí tienen que González Valdez le volviera a echar en cara el hecho de que: “Hemos solicitado a la autoridad universitaria más reuniones, más instalación de mesas de negociación con el Staus. La autoridad universitaria ha aceptado sólo una reunión a la semana, de dos horas, cuando tenemos tantos temas que atender”, lo que evidencia la cerrazón de Plancarte, al “montarse en su macho”. ¡Ñácas!

De tal forma que es una postura que lleva a entender el por qué en dos años seguidos le han colocado las banderas rojinegras, paralizándose las actividades en perjuicio de más de 45 mil universitarios, ante lo que se concluye que ni siquiera se ha dignado a atender a ese par de organismos sindicales, como lo demandan esas paralizadas circunstancias, mucho menos va a tener al tanto al estudiantado de lo que está pasando. ¿Qué no?

Porque en la práctica y en primera instancia es a quien le corresponde tener informada a la comunidad universitaria, y en especial a los alumnos, por ser los principales afectados de esa indolencia, e incapacidad que le han sacado a flote, pero como ella no tiene necesidad, por tener asegurado ese insultante sueldazo, que está de no creerse, es por lo que se ha visto hasta pichicata, al minimizar las sesiones para las negociadas.

Así es como se está poniendo de manifiesto, el que, por encima de las peticiones de los huelguistas, y los ofrecimientos que les han hecho, que son una demanda de alza salarial del 10%, y les han revirado un 4%, y 2% en prestaciones, el meollo del asunto ha sido la carencia de disposición de doña María, quien ha resultado candil de la calle, y oscuridad de su casa, por como en el exterior dice otra cosa. ¡Vóitelas!

¡“Jalan” al Natanael Cano!…En torno al que para nada han dicho ¡Tierrita volada! Es con referencia al exceso cometido por el mal afamado cantante de los llamados corridos tumbados, el hermosillense, Natanael Cano, al trascender que la mañana del pasado viernes acudió a una audiencia en el Juzgado Cívico de Hermosillo, ubicado a un lado de la Comandancia Centro de Policía. ¡Pácatelas!

Pues de acuerdo a las imágenes difundidas en las redes sociales, el alocado del “Nata” Cano se presentó a declarar, en una sesión que se maneja que duró alrededor de tres horas, para luego retirarse un vehículo deportivo, a fin de ofrecer su versión sobre el soborno que les entregara a varios agentes de la corporación hermosillense, el 29 de marzo del actual 2024, para que lo dejaran seguir “quemando llanta” en su auto.

En lo que es una “mordida” policiaca que se hiciera pública, a raíz de que el mismo artista los “echara de cabeza”, al difundir un video por la red, donde se ve que les tira varios billetes, y uno de los agentes los recoge, para luego salir “patinando” a velocidad en su vehículo, como mofándose de que “los compró”, y es por eso que también están sujetos a investigación, sin que hasta ahora se haya sabido como va ese proceso.

Luego entonces ni el pedir disculpas lo está salvando de ser enjuiciado por sobornar policías, no obstante, y que emitiera una declaración grabada, en la que expresara que: Para toda la Policía Municipal de Hermosillo, Sonora, por los hechos sucedidos por los cuales ya fui multado, por los cuales ya se están arreglando las cosas y me encantaría hablar con el Comisario personalmente para pedirle una disculpa, de persona a persona”.

Si se toma en cuenta que por ese mismo delito la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ya le abrió una carpeta de investigación al prepotente y arrogante de Cano, y de lo cual no se ha vuelto a saber nada, a pesar de que no hay mucho que investigarle, por como en la filmación se ve esa violación en la que incurriera, a no ser y que al final al titular de esa instancia, Gustavo Salas Chávez, “le haya temblado la mano” ¿Será?

Vuelven a la vida a parque…Aunque es algo que no puede cacaraquearse por la actual veda electoral que hay, pero la que ya es toda una realidad es la remodelación del céntrico Parque Francisco I. Madero, luego de que el “juebebes” anterior fuera reabierto, tras seis meses de trabajos de modernización, que se realizaron de octubre a abril, con una inversión de $180 millones de pesos. ¡De ese vuelo!

Casi por nada es que el ahora Presidente Municipal con licencia, Antonio Astiazarán, dijera que: “Como pueden ver, el Parque Madero ha sido transformado, como queremos que nuestra ciudad también se transforme. A partir de hoy, el Parque Madero estará abierto para ser visitado por todas las personas, todos los días y a todas horas. Además, contaremos con seguridad todos los días del año y a todas horas”. ¡Órale!

A la par de que Astiazarán Gutiérrez le hiciera un llamado a la población para cuidar ese espacio público, a fin de conservarlo para las presentes y futuras generaciones, al resaltar que: “Es un parque en el que hemos invertido todo nuestro cariño y esfuerzo para renovarlo y para cuidarlo”, por lo que así está el cambiazo que le dieran, después de lo deteriorado y olvidado que estaba, de ahí que sea más que notoria la diferencia.

Ya que lo que es esa renovada se llevó a cabo en dos etapas, la primera comprendió de octubre a diciembre del 2023, que incluyó la reforestación de 800 árboles y plantas nativas, así como la construcción de andadores, además de instalación de luminarias públicas, la rehabilitación de la red de agua potable, alcantarillado y sistema de riego, y la reconstrucción de sanitarios. ¿Cómo ven?

En tanto que la segunda fase se llevó a cabo de enero a abril del presente 2024, que contempló el retiro del cerco perimetral, e igual la reubicación de la concha acústica, la rehabilitación de la fuente, y del área para skate, así como la creación de espacios para la captación de agua pluvial, con lo que “El Toño” Astiazarán cristalizó una obra más en beneficio de los hermosillenses. ¡De ese tamaño!

Aun así, y como todo es perfectible, es por lo que dicen que faltó poner césped en algunas áreas, así fuera artificial, para evitar tanta tierra y polvo; así como el recarpetear las calles aledañas, mínimamente la calle Morelia, esquina con Revolución y Carbó, lo que habría sido algo así como la cereza en el pastel, aunque y a lo mejor, y eso todavía está pendiente. ¡Es la impresión que hay!

Avanza juicio de “asesino”…Quien ha seguido mostrando una apertura con relación a los casos más sonados es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego, como en el referente al de Hilario Beltrán, de 70 años de edad, el presunto feminicida de Alma Lourdes, de 30 años de edad, a quien matara a balazos en una carnicería de Obregón, el pasado 19 de agosto del 2023. ¡Qué tal!

Al Acuña Griego revelar que: “Para el día 30 está citado para una audiencia, ahí el Juez de control hará un recuento de las pruebas, cuales se admiten y cuales no se admiten, y se va a mandar el expediente al Juez que va a llevar el juicio para que abra la etapa de juicio”, y a partir de ahí se definiría su futuro legal, señalando que: “Teóricamente esto pudiera quedar resuelto en tres o cuatro meses, en septiembre, quizás antes”.

Tan es así que precisara que: “El fijará una audiencia entre los 40 y 60 días para desahogar las pruebas, y posiblemente de inmediato dicte una sentencia oralmente, si no se demora esto por alguna defensa que se formule o por alguna instancia del Ministerio Público”, y en caso de ser encontrado culpable, Hilario podría enfrentar una pena de hasta 70 años por feminicidio, además de una condena adicional por acoso. ¡Zaz!

En tanto que con respecto a la posibilidad de que el acusado reciba algún beneficio por ser un adulto mayor, Acuña aclaró que no está contemplado, pero que se analizará si se solicita, pero por lo pronto el violento septuagenario se encuentra en prisión preventiva, después de que en un arrebato privara de la vida a Alma, quien se desempeñaba como gerente del comercio, luego de que le reclamara porque acosaba a su hermana.

Más menos así están las nuevas que hiciera públicas el también magistrado del STJE, sobre ese asesinato de alto impacto por el que se exige la pena máxima para Beltrán, y no es para menos, por la alevosía y ventaja con la que lo perpetrara, razón por la cual es que los familiares de la víctima ya han realizado varias marchas para que se le aplique “todo el peso” de la Ley. ¡Mínimo!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X