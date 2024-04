Sin medias tintas

Se queda corto Secretario

Por Martín Romo (El Verdugo)

Se queda corto Secretario…El que vaya que se ha quedado corto en sus llamados es el secretario del Trabajo estatal, Francisco Vázquez Valencia, para que las partes involucradas en la huelga que mantiene paralizada a la Universidad de Sonora (Unison) desde hace más de una seman hagan conciencia, y lleguen a un arreglo para no seguir perjudicando al estudiantado. ¡Esa es la impresión!

Toda vez que de alguna manera el funcionario ha dejado entrever, que los exhortos que ha lanzado han sido para los del Sindicato de Trabajadores y Empleados (Steus), que son los que colocaron las banderas rojinegras, para que no se continúe afectando a los universitarios, pero en ningún momento se ha referido a la rectora, María Rita Plancarte Martínez, a pesar de que es la que ha empantanado las negociaciones. ¡Palos!

Si se parte de que Pancho Vázquez en ningún momento se ha referido al constante reclamo que le han hecho a Plancarte Martínez los del sindicato de académicos, o los del Staus, por voz de su dirigente, Cuauhtémoc González, de que ha limitado las reuniones para las negociadas a una por semana, con lo que ha evidenciado su casi nula voluntad para solucionar ese movimiento huelguístico. ¡Así la indolencia!

Y eso que con González Valdez y compañía todavía tiene la oportunidad de evitar que también se enhuelguen, después de que prorrogaran su emplazamiento para el venidero 30 del presente abril, pero ni así se ha dignado a bajarse del pedestal donde se encuentra la tan llevada y traída de María Rita, pero lo que es Vázquez Valencia “no la medido con la misma vara”, que sí está usando contra esos sindicatos. ¿Cómo ven?

Razón por la cual es que una y otra vez le han restregado a Plancarte, que no sólo es una cuestión económica, sino también de disposición, por ser algo que no ha tenido, pero pues como afloró que gana $300 mil pesos mensuales de sueldazo, es por lo que se deduce que le ha valido que la “Uni” esté en paro, porque ella va seguir ganando, acepten o no el 4% de alza salarial que están ofreciendo, y el 5% en prestaciones. ¡Tómala!

Y a raíz de esa cerrazón, es que ayer ambas organizaciones sindicales ya anunciaron que el próximo “juebebes” van a marchar para meter más presión, y exigirles un mayor esfuerzo a los operadores de esa institución educativa, encabezados por doña María, así como a las instancias de gobierno, y que mejoren los ofrecimientos económicos que hasta ahora les han hecho, y que han calificando de insuficientes. ¡Mínimo!

¡Amenazan a un candidato!…A quien le queda aquello de que ¡No hay peor ciego que el que no quiere ver! Es al “Prejidente”, Manuel López Obrador, por como saliera con el cuento de que los sujetos encapuchados que el domingo le marcaron el alto al vehículo en que viajaba la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en Motozintla, Chiapas, podría tratarse de un “montaje”, o propaganda. ¡Ajá!

Pues al ser cuestionado sobre esa parada que le hicieron a Sheinbaum en ese retén ilegal dijo que: “Fueron personas encapuchadas las que detuvieron la camioneta en la que se trasladaba Claudia, eso puedo decir, grabando. Ya cuando pasan esas cosas por la experiencia que nosotros tenemos ya sabemos que es muy probable que sea propaganda, porque el que va a hacer un planteamiento ni va encapuchado ni va grabando”.

Sin embargo, aclaró que no ha hablado con Sheinbaum Pardo, y que se hará una investigación, pero lo más probable es que no se trate de algo grave, porque según esto los del equipo de seguridad de la abanderada morenista reportaron que los individuos enmascarados no iban armados, cuando se dice todo lo contrario, y de que hasta son sicarios del Cartel de Sinaloa, que luchan a muerte con los del de Jalisco Nueva Generación.

Aun así, y por encima de los volados dichos de López Obrador, lo cierto es que en el video que circuló por las redes sociales, de ese asalto en despoblado del que fuera objeto Claudia, y del mensaje que le dejaran esos pistoleros, se puede ver el como abre tamaños ojos y “traga gordo”, ante la sorpresa que se llevara, con todo y que después negara que hubieran llevado armas, pero lo que es el susto nadie se lo quita. ¡Ni más ni menos!

En esos términos estuvo esa asaltada que le dieran, y que AMLO minimizara, para no reconocer el como la violencia ya está rebasando todos los límites, como lo refleja el que recientemente también un grupo armado tomara por asalto una escuela en Guerrero, y despojaron a los profesores de sus carros y pertenencias, pero aun así está tapando el sol con un dedo, de que esa es la realidad que ya están viviendo muchos mexicanos.

Por cierto, y con referencia a esa inseguridad de los candidatos, ayer el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, aseguró que buscan garantizarles la seguridad en el actual proceso electoral, eso al ser abordado en torno a las presuntas amenazas que ya recibió el candidato a la alcaldía de San Luis Río Colorado, de la alianza PRI-PAN-PRD, Norberto Corona, y que es algo que adelantó que se fletarán a investigar. ¡Glúp!

Sigue con la aviada “Presi”…Y luego de que el pasado viernes por la tarde pidiera licencia como alcalde, para contender por la reelección en los actuales comicios, el que vaya que continúo con la aviada que ya traía es Antonio Astiazarán, por como apenas y el sábado en la noche encabezó un acto de arranque de campaña en la explanda del Estadio “Fernando Valenzuela”, y de ahí le siguió derecho la flecha. ¡Órale!

Ya que a Astiazarán Gutiérrez luego luego se le vio visitando el poblado Miguel Alemán y Bahía de Kino, para prometer que en lo que sería su segundo periodo al frente del Ayuntamiento de Hermosillo, se abocaría a profundizar los cambios iniciados hace tres años, para que la transformación continúe, y se siga viendo la diferencia, y que se traduzca en una mejor calidad de vida para sus habitantes. ¡De ese vuelo!

Para el caso es que “El Toño” Astiazarán destacara que las comunidades necesitan gobiernos que trabajen por encima de los partidos e ideologías, en lo que fuera su gira 19 por la también identificada como la Calle 12, pero ahora como candidato a Presidente Municipal, lo que deja en claro el contacto permanente que ha tenido con los pobladores de por esos rumbos, que no por nada dan cuenta que lo recibieron con afecto y calidez.

De tal forma que, entre porras, y junto a su esposa, Patricia “Patty” Ruibal, el fin de semana Astiazarán convivió con comerciantes y clientes del tianguis, sobre los logros en el Poblado, como son la Clínica de Salud que atiende a más de 8 mil personas; así como la rehabilitación de la Plaza y alumbrado; además del mantenimiento de calles y espacios deportivos, entre las muchas obras realizadas en esa población.

No obstante, y que les anticipara que la intención es la de ir por más progreso, y por eso anda en pos de la repetición, al señalar que: “Seguiremos trabajando de la mano, hombro con hombro para que los cambios que estamos haciendo en nuestra comunidad continúen. Para que sigan los cambios y podamos Crecer Juntos, Crecer Más, pero sobre todo Crecer Parejo”. ¡Es el propósito!

Le abona a plan el “Gober”…Al que sí que promoción lo le ha faltado, sino que más bien le ha sobrado, es al proyecto de Energía Sostenible que promueve el Gobierno del Estado, y para prueba está que el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, ahora se lo presentara a los integrantes de la delegación de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana, para exponerles esa opción de desarrollo. ¡Así el dato!

Con ese fin el Mandatario Estatal atendió a quienes conforman esa organización, en aras de exponerles las bondades de ese novedoso plan, con la finalidad de trabajar en una sinergia en el tema de las industrias de tecnología, software y semiconductores, y todas las áreas relacionadas con esos ámbitos, que hoy en día son los de vanguardia, y a los que la Entidad desde ya les está apostando. ¡De ese tamaño!

Tan es así que, en el marco de ese encuentro de corte internacional, lo que es Durazo una vez más puso sobre la mesa, que uno de los aspectos principales de esa propuesta que ya está en vías de ser toda una realidad, es la de impulsar la transición energética del País hacia la generación de las llamadas energías limpias, con el fin de ser punta de lanza en ese rubro, como ya está siendo vista la región sonorense. ¡Qué tal!

De ahí que el “Gober” resaltara, que con esa planificación lo que igual ya se ha logrado, es que Sonora ya sea modelo de una política industrial que pudiera replicarse en otros Estados de la República, y de ahí pasar a convertirse en una estrategia nacional, lo que habla del porque por más de un año se han tenido mesas de trabajo, para darle continuidad a los proyectos que pretenden instalarse por estos lares en esa modalidad.

No en balde es por lo que en esa encerrona que tuviera Durazo con los de la alianza Franco-Mexicana, por el estilo trascendió que se plantearon posibles vías de colaboración e intercambio de conocimientos en temáticas estratégicas, con la mira puesta en promover el progreso económico y social de ambas regiones. ¡Es la idea!

