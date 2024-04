Tendrá judo sonorense 14 atletas en nacional

Son siete competidores de cada rama; La justa se celebrará del 13 al 16 de junio en Campeche

Redacción Entorno Informativo

Un total de 14 judokas sonorenses competirán en los próximos Nacionales Conade luego de que la Federación Mexicana de la especialidad dio a conocer los clasificados totales después de culminar el proceso eliminatorio.

De tal forma, los sonorenses que avanzaron lo lograron en las categorías Sub 15, Sub 18 y Sub 21 en las ramas varonil y femenil, después de la conclusión de las etapas Macro Regionales, en el caso de Sonora, tuvo su competencia en Monterrey, Nuevo León. La fase nacional será en Campeche, Campeche, del 13 al 16 de junio.

En la categoría Sub 15, cuatro de nuestra entidad ficharon su participación nacional, en la varonil lo hicieron Ángel González (en la división de 48 kilogramos) y Karlo Flores (53), mientras que, en la femenil, Luz Medina (40) y Sara Peralta (53).

Dentro de la Sub 18 estarán cinco sonorenses, ya que consiguieron boletos tres varones y dos mujeres: Dylan Díaz (en la división de los 81 kilogramos), Daniel Aldrete (90), Aarón Becerra (más de 90), Alexandra Pineda (44) y América Palma (48).

También cinco aseguraron su lugar en la categoría Sub 21, repartidos en tres damas y dos hombres, con: Jahel Xahiram Portillo (48), Miriam Morales (70), Ashley Michelle Leyva (más de 78), Braulio Americano (división de 100 kilogramos) y Alán Gámez (más de 100).

