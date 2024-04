Sonora se pinta de guinda: Lorenia Valles

Realiza gira por el sur de Sonora; Daremos continuidad al humanismo mexicano para asegurar oportunidades para todas y todos, hasta lograr que en cada hogar del país se viva con dignidad, dijo la candidata

Porque el sur de Sonora se ha visto beneficiado por los programas sociales de manera extraordinaria, la cuarta transformación se vive con mucha fuerza en esta zona de la entidad, aseguró la candidata al Senado por Morena, Lorenia Valles Sampedro.

Luego de acompañar los arranques de campaña a las presidencias municipales de Huatabampo y Navojoa, la candidata mencionó que en esta región del estado se ha beneficiado además con bienestar social y una mejor infraestructura pública.

“En 2023, el Gobierno de México benefició a más de 90 mil personas de la región del Mayo con las pensiones para personas adultas mayores y personas con discapacidad, las becas para niñas y niños de educación básica, La Escuela es Nuestra, Jóvenes Construyendo el Futuro y Bienpesca, con una inversión de más de dos mil 392 millones de pesos”, puntualizó.

En Huatabampo, Valles Sampedro respaldó la candidatura de Alberto Vázquez Valencia a la alcaldía, a quien definió como un joven de territorio, comprometido con el proyecto de la transformación.

Aseguró que el Plan de Justicia para el Pueblo Mayo ha contado con una inversión de más de 300 millones de pesos para favorecer a las familias de las comunidades indígenas yoreme mayo.

Asimismo, desde Navojoa, apoyó la candidatura de Jorge Alberto Elías Retes a la presidencia municipal, para continuar con un gobierno que dé seguimiento al pacto social que se ha construido con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar.

“Como en 2018, ahora estamos construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación casa por casa, plaza por plaza, municipio por municipio. Nuestra tarea es convencer con hechos y propuestas que somos la única opción para garantizar el bienestar social”, comentó la candidata morenista.

Por ello, agregó que desde la Constitución y con el programa de gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum, seguirán apoyando a las familias del campo con los programas Sembrando Vida, de fertilizantes gratuitos, precios de garantía y Bienpesca.

“Daremos continuidad al humanismo mexicano para asegurar oportunidades para todas y todos, hasta lograr que en cada hogar del país se viva con dignidad”, aseguró.

La candidata al Senado recordó que el Segundo Piso de la Cuarta Transformación tiene al menos diez propuestas específicas para Sonora, entre ellas, la continuación del Plan Sonora de Energía Sostenible, que considera la construcción de una planta fotovoltaica entre Navojoa y Huatabampo.

