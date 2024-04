Moviliza a cuerpos de auxilio reporte de explosión en casa hogar en la colonia Centro

Aunque se reportó una explosión al llegar los cuerpos de auxilio al lugar no encontraron indicios

Ivanova de los Reyes

El reporte de una supuesta explosión y olor a pólvora en la Casa Hogar “El Edén”, para adultos mayores, de la colonia Centro, provocó una fuerte movilización por parte de los cuerpos de emergencia, durante la mañana de este miércoles, sin que se reportaran personas lesionadas.

Fue alrededor de las 11:30 horas, que elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, Protección Civil Municipal y Estatal, así como de la Policía Municipal, acudieron a las calles Horacio Soria y Serdán, donde reportaban una explosión.

El oficial Ixcóatl Villa Gastélum, jefe de zona de Bomberos de Hermosillo, informó que tras recibir el reporte a través de la línea 911 acudieron al lugar, pero no encontraron indicios de explosión ni olor a pólvora, ni personas lesionadas o intoxicadas.

Tampoco fue necesario la evacuación de más de 20 personas, entre personal de enfermería adultos mayores que son atendidos en la casa hogar.

“Recibimos el reporte que escucharon una explosión en la parte exterior y posteriormente les dio aroma a pólvora, entonces acudimos las unidades en coordinación con Protección Civil municipal y estatal y policía municipal, y no se localizó algún artefacto o indicio de alguna explosión, ni tampoco de pólvora”, dijo.

Asimismo, se hicieron verificaciones con ayuda de detectores especializados para captar alguna lectura de posibles fugas de gas, pero arrojó resultados negativos.

Por lo tanto, al no detectar ningún problema al interior y exterior del inmueble, no fue necesario evacuar a las personas para no exponerlos también a las altas temperaturas.

“Acudimos dos extintoras, dos vehículos utilitarios y unidades de protección civil estatal y municipal, y no encontramos ningún indicio lateral, patio ni techos, nada”, concluyó el oficial de bomberos.