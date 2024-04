Sacan la pólvora: Astros apalea a Rockies

AGENCIAS

El cubano Yordan Álvarez pegó dos jonrones en una ofensiva de 15 hits en el Alfredo Harp Helú

Yordan Álvarez y Kyle Tucker pegaron cuadrangulares espalda con espalda para encabezar una remontada de los Astros en la tercera entrada y el pitcher dominicano Ronel Blanco cerró un impresionante abril para llevar a la novena texana a pegar una paliza de 12-4 sobre los Rockies de Colorado en el primer juego de la México City Series, ante un espectacular estadio Alfredo Harp Helú.

El abridor de los Astros, Ronel Blanco, único lanzador con un juego sin hit ni carrera en la actual temporada, no tardó en conocer de las bondades del estadio capitalino para los bateadores, y en la misma primera entrada fue castigado con un cuadrangular de dos carreras de Ryan McMahon.

Blanco logró asentarse en la loma con su venenoso cambio de velocidad que lo ha llevado a triunfar en este inicio de temporada en las Grandes Ligas. Colgó cuatro ceros y llegó a retirar a seis bateadores consecutivos para demostrar su talento.

Blanco (3-0) trabajó cinco entradas y dos tercios, permitió cinco imparables, regaló dos pasaportes y ponchó a ocho bateadores. Realizó 102 lanzamientos, de los cuales 61 fueron strikes. El diestro, que llegó a la pretemporada sin un lugar asegurado con el equipo, cerró un mes espléndido que lo inició con su juego de doble cero.

Jugadores de los Rockies lucen desesperados al ver pasar una pelota.

El relevista Seth Martínez ponchó a Ezequiel Tovar con las bases llenas para apagar con la amenaza de los Rockies en la sexta entrada.

Los Astros lograron su primera carrera por doblete productor de Trey Cabbage en el segundo episodio y dio paso a los cuadrangulares espalda con espalda de Álvarez para dos carreras y el de Tucker.

La novena texana, que está jugando como visitante, logró un par de carreras más en la sexta entrada y otro par en la octava. Yordan Álvarez pegó su segundo cuadrangular del juego en la novena entrada, que inició un ataque de cuatro carreras.

El mexicano Alan Trejo tuvo un turno en el noveno capítulo y fue dominado con rodado a la segunda base.

La derrota fue para el canadiense Cal Quantril (0-3), que permitió seis carreras en cinco entradas.

RECUERDOS DE ALTUVE

José Altuve, superestrella de la novena de Houston e ícono latino de las Grandes Ligas, palpita con emoción este retorno a la capital mexicana, confiando en que en sus entrañas reposa la chispa que encenderá la llama de la victoria.

Recuerdo con mucho cariño los viajes que he hecho a México. Jugamos en 2016 en esta ciudad dos juegos de Spring Training y en 2019 de temporada contra los Angels. Me gusta mucho México y su gente. Son muy apasionados”, dijo el pelotero venezolano.

JOSÉ URQUIDY FUNGIÓ COMO GUÍA EN LA CDMX

Dentro del roster que tomó el vuelo al sur de la frontera, el mexicano José Urquidy sirvió como guía en la oscuridad. El mazatleco lideró a unos cuantos compañeros a un recorrido por las calles de Polanco, contándoles algunos secretos de la cultura mexicana.

La verdad es que para mí este viaje es muy especial. No voy a poder jugar debido a la lesión que traigo, pero vinieron muchos familiares de Mazatlán que no tienen la oportunidad de ir a Estados Unidos. Ayer (viernes) me llevé a cenar a varios compañeros y le presenté a mis amigos. La verdad fue una buena experiencia”, dijo Urquidy

Este viaje marca el regreso de los Astros a la tierra de los tacos desde su última visita en 2019, a Monterrey. Ahora, buscarán emular aquel éxito y encontrar en la calidez de México el bálsamo que cure sus heridas.

CON LA PLANA MAYOR EN PALACIO NACIONAL

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con directivos de primer nivel de Astros y Rockies.

Jim Crane, dueño de los Astros, asistió con su esposa Whitney y con el vigente lanzador de su equipo, José Urquidy.

Por su parte, Gregory Feasel, Jim Kellogg (extrema izquierda) y Bill Schmidt (extrema derecha), de los Rockies, estuvieron con los lengedarios mexicanos Jorge de la Rosa y Vinicio Castilla.

