Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Ahora hasta “narcotalleres”…Y mientras que por todos lados del País ya se están volviendo normales los encapuchados, aquí ya se está llegando al grado de descubrir “narcotalleres”, como el detectado en Sonoyta, en un almacén que fuera habilitado para la reparación y armado de vehículos con blindaje artesanal, de los conocidos como “monstruo”, donde encontraron tres unidades, armas largas y drogas. ¡Zaz!

En un aseguramiento realizado por medio de un cateo derivado de una denuncia que hicieran de ese lugar, mismo que está entre el Ejido Desierto de Sonora y Ejido La Nariz, hasta donde llegaron elementos de la Sedena y AMIC para revisar el sitio, hallando una RAM blindada y con torreta para montar una ametralladora; así como un Hummer H2, además de un picapón Silverado. ¡De ese pelo!

Aunado a que entre otros indicios también decomisaron placas de acero balístico, plantas soldadoras, máquinas ensambladoras, punteadoras industriales, así como una cubeta que contenía 78 artefactos “ponchallantas”, por lo que ahora es de esperarse que deberán empezar por identificar al propietario de ese inmueble, que era utilizado por la mafia, y muy seguramente sin que lo ignorara. ¿Qué no?

A ese punto el “Narco” ya está sentando sus reales en el Estado, como lo exhibe el que estén montando esos procesos de blindaje por estos lares, como ese que les descubrieran el fin de semana, para cada vez estar más blindados en las disputas que libran entre las distinta bandas para controlar ese territorio que abarca desde San Luis Río Colorado, hasta Magdalena, pasando por Santa Ana, Caborca, Sáric, Átil y demás. ¡Pácatelas!

Así que eso viene a confirmar lo que acaba de decir Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la alianza Fuerza y Corazón por México, de que el crimen organizado ya manda, por como en la gira que recién hiciera por Chiapas, amenazaron a los transportistas para que no llevaran a sus seguidores a los mítines de campaña, y es por lo que en Tapachula y Huixtla hubiera sillas vacías, como resultado de esas narcopresiones. ¡Ñácas!

Casi por nada es por lo que Gálvez Ruiz señalara con dedo de fuego que: “Hoy les digo a todas y a todos ustedes que el Gobierno de la delincuencia organizada, de nuestros opositores, son los que están bloqueando los eventos para que la gente no venga a escuchar cuál es la realidad que vive Chiapas, y es por eso que al menos cuatro camionetas verde olivo y una ambulancia se turnaron en custodiarla en su recorrido. ¡Mínimo!

Y no es para menos el que Xóchitl, quien por cierto esté miércoles una vez más visitará Hermosillo, anduviera así de custodiada por esas inseguras tierras chiapanecas, después de que recientemente a su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, unos enmascarados la detuvieron por esos mismos rumbos, en un retén clandestino en Motozintla, para advertirle lo grave que ya estaba el narcotráfico en esa zona. ¡Tómala!

¿Usan a niños Buscadoras?…A querer y no, pero las que se denotó que ya están usando hasta a los menores, son las del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que encabeza Cecilia Flores, por como el pasado sábado en la tarde llevaron a cabo una marcha con los hijos de los padres desaparecidos, dizque a petición de un infante, quien según esto como regalo del Día del Niño pidió que le regresaran a su papá. ¡Ajá!

Con ese pretexto es con el que consideran que Flores Armenta y compañía sacaron a las calles a esos pequeños, para que con pancartas en mano hicieran esa caminata a las 17:00 horas, desde la Plaza Emiliana de Zubelía, hasta el frente de la Catedral Metropolitana de Hermosillo, a la par de que igual justificaron, que era por la celebración del Día Internacional de la Paz, y para sensibilizar sobre esa problemática. ¡Eso dicen!

Pero cualquiera que sea el caso, e independientemente de las consecuencias que generan esa clase de desapariciones, que no solo afectan a las mamás al perder a sus hijos, sino que también dejan a esos niños en la orfandad, y con innumerables carencias, pero ni así se justifica el que los utilicen de esa manera, por ellos “ni vela tener en esos entierros”, por aún no ser conscientes para entender del por qué de esos “levantones”.

Es por eso del tache que le están poniendo a Ceci Flores, por estar llevando al extremo esa exigencia de justicia, y el que les ayuden a encontrar a sus familiares que les desaparecieran, y además por convocar a la ciudadanía a donar juguetes para entregarselos, como una forma de conmover a la sociedad, cuando para el caso es lo menos importante, pero al parecer lo están haciendo para lograr un efecto mediático. ¿Será?

Tan es así que incluso fueron recibidos por el sacerdote de Catedral, Martín Hernández Moreno, quien realizó una oración por ellos. ¡Ni más ni menos!

“Sigue en el limbo” Rectora…Sí que a la que le debieron haber “chillado los oídos” en pleno domingo es a la reprobada rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte, con la marcha-caminata que ayer escenificaran los del sindicato del Staus, junto a sus familias, para exigirle mejores ofrecimientos, previo al inminente estallamiento a huelga programado para mañana. ¡Vóitelas!

Al ser un enésimo recorrido de protesta que hicieron, pero ahora alrededor de las instalaciones de la Unison, partiendo de las puertas de Rectoría, y con la participación de la dirigente del Sindicato de Trabajadores y Empleados (Steus), Lourdes Rojas, que es el que ahorita está enhuelgado desde hace casi 15 días, para hacer conciencia de que las malas condiciones laborales no solo afectan al trabajador, sino también a sus familiares.

Pues a pesar de la cerrazón que ha mostrado Plancarte Martínez, aun así el líder del Sindicato de Trabajadores Académicos (Staus), Cuauhtémoc González, manifestó que están abiertos a la negociación con la administración, y en espera de que les ofrezcan algo nuevo, en lo que es la antesala de la votación de éste martes, que será de 10:00 a 13:00 horas, para lo cual hoy a las 9:00 horas instalarán la asamblea permanente.

Y es que en el caso del Steus, Rojas Armenta apuntilló que hasta el momento no ha habido ninguna novedad en el rubro económico por parte de María Rita, y que sólo se han neociado otros aspectos del pliego petitorio, y es por lo que ese paro huelguístico ha continuado, y sentenciando que así seguirán, por como nomás no están viendo voluntad ni para dialogar, por como no les ha dado la cara, y ni hay fecha para reuniones.

Toda vez que al margen de las demandas de ambos sindicatos, doña María se ha mantenido y amachado en solamente ofrecerles un alza salarial del 4%, y un 2% de prestaciones, cuando lo mínimo que exigen es un 10% y 5%, respectivamente, y es por lo que en las próximas horas, lo que es el Staus igual podría colocar las banderas rojinegras, con lo que con más ganas se continuaría afectando a más de 45 mil estudiantes. ¡Palos!

Promueven alianza acuática…Quien se está confirmando que no está de brazos cruzados, en aras de buscar garantizar el abasto de agua para el Estado es el gobernador, Alfonso Durazo, como lo demuestra el que ahora inaugurara el foro denominado Encuentro Regional El Norte Mexicano: Agua y producción de alimentos, retos y soluciones 2024-2030, para unir esfuerzos en pos de esa meta. ¡De ese vuelo!

De ahí que ante productores y expertos en materia hídrica, y representantes de Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Baja California y Sonora, Durazo Montaño explicara que las Entidades del Noroeste de México deben conformar un grupo de trabajo que permita intercambiar experiencias, así como el diseñar estrategias conjuntas en materia de recursos hídricos y agricultura. ¡Ni más ni menos!

Con ese fin es que el “Gober” ventilara que el gobierno sonorense ya trabaja en un Plan Estratégico en materia hidríca, pero que entre otras alternativas, más de tipo integral, por el estilo debería retomarse el llamado Plan Hídrico del Noroeste (Plihno), que contempla proveer del vital líquido a los Estados desde Nayarit, y de paso resolver las trágicas inundaciones cíclicas que se sucitan en esa región. ¡Órale!

Toda vez que en base a la visión de Durazo, de lo que se trata es de diseñar un proyecto acuático regionalizado, que atendiendo las características específicas de cada localidad, proporcione soluciones comunes ante el grave reto que ya están implicando las recurrentes sequías, y que cada vez se están haciendo más agudas, porque lo que es por estas tierras, ya las presas en conjunto están al 30% de su capacidad. ¡Glúp!

Es por eso de la urgente necesidad que planteara Alfonso Francisco en ese encuentro, de que debe concretarse lo que dejó de hacer antes, o en el pasado, y que hoy en día ya se está volviendo cada vez más necesario y prioritario, por como en la actualidad ya está batallando hasta para asegurar el aguita para consumo humano. ¡De ese tamaño!

Correo electrónico: [email protected]

