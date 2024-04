Steus llama a administración a hacer ofrecimiento formal

Ivanova de los Reyes

Tras cumplirse dos semanas de huelga en la Universidad de Sonora, el Sindicato de Trabajadores y Empleados (Steus), hizo un llamado a la autoridad universitaria a hacer ofrecimientos de manera oficial, y no vía electrónica, para ser analizado y poner fin a la paralización de labores.

Lourdes Rojas Armenta, dirigente del Steus, informó este lunes que se reunió el Consejo General de Huelga y no se tomó ninguna decisión respecto al ofrecimiento recibido por la autoridad universitaria el pasado fin de semana, tras ser enviado al sindicato vía WhatsApp y no en hoja membretada, con sello y firma de la rectora María Rita Plancarte Martínez.

“Enviaron la información vía electrónica a través de WhatsApp el doctor Luis Enrique Riojas Duarte, secretario general administrativo de la institución, la molestia de los compañeros es que no lo hizo de manera oficial, que debe venir con hoja membretada, con sello y firma de la administración”, expuso.

Rojas Armenta señaló que hasta que no recibir un ofrecimiento oficial por parte de la administración no será tomado como válido por parte de los trabajadores.

De ahí el llamado a hacer las cosas con seriedad, de manera formal, para poder avanzar en caso de que se acepte por parte de la base trabajadora ese ofrecimiento, sea oficial.

“Desde el día 15 de abril antes de la votación, no ha habido un ofrecimiento formal por parte de la autoridad, la administración hizo una publicación en la página de la institución, es lo que digo, no hay seriedad por parte de ellos, hacen un ofrecimiento para los que es la rezonificación, pero no lo hicieron de manera oficial al Sindicato”, manifestó.

Agregó que hasta el momento el ofrecimiento por parte de la autoridad universitaria es del cuatro por ciento de incremento salarial y dos por ciento en prestaciones, además de otro ofrecimiento a los primeros cinco niveles del 9.5 por ciento y del seis en adelante del cinco por ciento.

“No se tomará ninguna decisión hasta que no llegue de manera formal este ofrecimiento, ni dar ninguna declaración en relación en eso hasta que no llegue un ofrecimiento de manera oficial”, finalizó.

