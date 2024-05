Sin medias tintas

Se salva de huelga Unison

Por Martín Romo (El Verdugo)

Se salva de huelga Unison…Para que vean la falta de responsabilidad que ha exhibido la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte, a la hora de llevar a cabo las negociaciones con los sindicatos del Staus y Steus, que la dirigente del segundo, Lourdes Rojas Armenta, ventaneó que el último ofrecimiento que les hicieron fue a través de un mensaje de WhatsApp. ¡Increíble, pero cierto!

Con lo que se está confirmando que Plancarte Martínez es de esas que escucha tronar el cielo y no se hinca, por como el pasado media día del lunes su achichincle y Secretario General Administrativo, un tal Luis Enrique Riojas Duarte, uso ese medio virtual para hacerles llegar una nueva propuesta salarial, a fin de que, levanten la huelga que mantienen desde hace dos semanas, y es por lo que de informales no los bajaran.

Casi por nada es que la líder del Sindicato de Trabajadores y Empleados (Steus) recriminara esa dejadez de María Rita, por los agremiados considerar que los ofrecimientos económicos deben hacerse de manera formal para que tengan validez, es decir, por escrito y en hoja membretada para que cuenten, por aquello de que ¡Papelito habla!, lo que refleja la “importancia” que le están dando a esas negociadas. ¡De ese pelo!

Tan es así que Lourdes Esperanza apuntillara que: “Hasta que no llegue un ofrecimiento oficial, pues, no se va a tomar como válido. Hasta ahorita no vamos a dar el ofrecimiento hasta que no llegue de manera oficial por parte de la administración. Que tengan seriedad y que hagan las cosas como deben de ser”, y es por lo que se reservara el hacer público lo que les ofrecieron, hasta que no se los hagan “con todas las de la ley”.

Aun y cuando suponen que Riojas Duarte no se manda solo, para caer en esa ligereza, al deducirse que de seguro consultó con Plancarte el mandarles ese WhatsAppazo a los del Steus, cuando tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo como Dios manda, si se analiza que la Unison está paralizada, pero a todas luces es un ejemplo más, del cómo les ha valido el que con eso estén afectando a más de 45 mil universitarios.

Cabe aclarar que lo último que les han ofrecido es un alza de sueldo del 4%, y un 2% en prestaciones, cuando demandan un 100%, y 5%, respectivamente, aunque por encima de la capacidad presupuestal que pueda tener el Alma Mater, lo que se ha evidenciado es la carencia de voluntad, y nulo oficio político de doña María para buscar puntos de acuerdo, y es por lo que todavía corrían el riesgo de que el Staus igual se les enhuelgara.

Porque precisamente por eso los del Sindicato de Trabajadores Académicos (Staus) prorrogaron su posible estallamiento para ayer a las 17:00 horas de la tarde, y que tuvieran tiempo para negociar con Rojas y compañía, pero ni siquiera así los están atendiendo, en lo que es una postura que ya raya en la insensibilidad, como lo denota el que también hayan restringido las reuniones a una por semana. ¡Pácatelas!

Aunque con toda y esa cerrazón en pleno marte se salvaron de que los profesores se sumaran a ese movimiento huelguístico, ya que por una mínima diferencia de 24 sufragios se conjuró el emplazamiento que mantenían, al 767 votar en contra, y 743 a favor, con lo por mayoría decidieron no parar, al aceptar un 4% al salario, 2.4% en prestaciones, y 0.5% de aumento a tabulador, cuando pedían 10% y 5%. ¡De ese vuelo!

¡Paro histórico en la UES!…Donde vaya que sí que falló la operación política y académica es en la Universidad Estatal de Sonora (UES), como lo prueba el que por primera vez en 40 años se pararan labores en esa institución, luego de que ayer el Sindicato Único de Trabajadores (Sutues) se fuera a la huelga, tras no llegar a un acuerdo con las autoridades universitarias que dependen del Gobierno del Estado. ¡Palos!

Pues todo hace indicar que se confiaron en el aprendiz de rector, el tachado de rojillo de Armando Moreno Soto, a pesar de que en la asamblea general del Sutues ya habían manifestado su inconformidad por la mala actuación que ha tenido en el manejo de la UES, y en lo que ha sido ese proceso de revisión contractual y salarial 2024, y es por lo que con 585 votos a favor, y 342 en contra, colocaron las banderas rojinegras.

Es por eso que para cuando reaccionó el lento secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, y el titular de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, de cuyos dos no se hizo uno, ya fue demasiado tarde, al no poder analizarse un nuevo ofrecimiento que les hicieron de última hora el lunes por la noche, porque el Tribunal Laboral no autorizó una prorróga, aunado a que los trabajadores universitarios no estuvieron de acuerdo.

No en balde es por lo que después de cuatro décadas de existencia, Moreno Soto está pasando a la negra historia por ser el primero que provocó esa suspensión de actividades, y como no, si todavía le echó más leña al fuego, al asegurar que: “El Gobierno del Estado ya les dio hasta en exceso”, con lo que se está demostrando tener muy flaca memoria, por como en sus tiempos de grillo en la Unison decía todo lo contrario. ¡Así el dato!

O séase que así está ese paro que podría costarle hasta el cargo al cerrado de Armando, quien con todo y ese fracaso todavía dijo que estaba satisfecho por como negociaron, además de reconocer que sí metió a trabajar a mucha gente nueva, como antes lo hacía el PRI y PAN, cuando se supone que ahora son diferentes, y que es una de las tantas irregularidades que le echaran en cara, pero a ese grado es que le ganara la soberbia. ¡Zaz!

Ya que por esa falla y falta de tacto están perjudicando a más de 15 mil estudiantes de nueve ingenierías y 14 licenciaturas que ofrece la UES en las unidades académicas de Hermosillo, San Luis Río Colorado, Navojoa, Magdalena y Benito Juárez, y sin que se vean visos de para cuando pudiera terminar ese lío laboral. ¡Tómala!

“Sacan a flote” al de Salud…Ahora sí que muerto un buzo, al que sacaron a flote es al fantasmal secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra, por como el lunes pescadores y buzos de Bahía de Kino cerraron la entrada a esa comunidad para exigir una ambulancia de planta que traslade a los enfermos a los hospitales de Hermosillo, ya que por carecer de una el viernes anterior murió un trabajador del mar. ¡Vóitelas!

Por esa razón alrededor de un medio centenar de manifestantes protestaron bloqueando el acceso a ese balneario, de las 8:00 a las 12:00, después de que una persona dedicada al buceo para sacar callos de hacha y demás, pereció luego esperar cerca de tres horas a que una unidad de esas llegara, porque para cuando tardíamente arribaron los socorristas ya lo encontraron sin vida, por lo que así estuvo esa sentida tragedia.

Toda vez que la víctima tuvo una descompresión luego de bucear, pero no pudieron meterlo a la cámara hiperbárica como se hace en esos casos, porque primero tenían que estabilizarlo del corazón, porque sufrió un infarto, así que a lo más que llegaron es a llevarlo al Poblado Miguel Alemán, donde a como pudieron lo entubaron, pero ahí dejó de existir, porque no hubo en que trasportarlo a la Capital hermosillense. ¡Ups!

De tal forma que con esa negligencia se puso de manifiesto que así está la falta de atención médica en esa región, que se agudiza por el turismo que llega los fines de semana, porque, aunque cuentan con un servicio de ambulancias de la Cruz Roja para urgencias, solamente es para la zona de playa, pero no para traslados hacia la Ciudad del Sol, y es por ello que cualquiera puede fallecer en caso de un accidente grave. ¡Glúp!

En lo que es una deficiencia que reconociera Comisario Municipal de Kino, Jorge Fuerte, al aceptar que es una problemática que tienen desde hace tiempo, pero que, a raíz de lo sucedido, según esto ahora sí contratarán personal para habilitar el Centro de Salud, y que haya una ambulancia de base, y que es algo que está por verse, porque Alomía no había salido ha oficializarlo, después de esa exhibida que “le pegaran”.

Que hay avance económico…Y el que acaba de destapar otra buena nueva es el gobernador, Alfonso Durazo, referente a que al cierre del 2023, Sonora tuvo una tasa de crecimiento económico anual del 4.9%, respecto al 2022, esto por encima del promedio nacional, que fue del 3.2%, siendo el Estado que más creció en la frontera Norte, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). ¡Órale!

Luego entonces así está ese positivo saldo, al darse a conocer el comportamiento de la economía para el cuarto trimestre del año pasado, a partir de lo arrojado por ese informe, y es que contrario a ese avance que registrara la regoón sonorense, otros Estados tuvieron un menor desarrollo, como Baja California con apenas un 2.1%, Chihuahua 2.7%, Coahuila 1.2%, Nuevo León 3%, y ya Tamaulipas con -1%. ¡Así la diferencia.

Más menos así está ese repunte que dan cuenta que obedeció al como han crecido algunos sectores, destacando el del nearshoring, con un aumento de la construcción anual de un 27%; y la manufactura un 7.2%; en tanto que el turismo, que es medido por los servicios de esparcimiento y alojamiento, tuvo un 7.2%; mientras que los servicios del transporte reportaron un tendencia alcista del 3.3%. ¡Qué tal!

Por si eso fuera poco igual se resalta la buena racha de áreas como la comercial, con un 3.3% en ese mismo lapso; y el financiero que alcanzó un 3.2%, y es por eso que Durazo Montaño casi casi andaba echando las campanas a vuelo por esa crecida, y no es para menos, por ser de lo que depende la reactivación de todo lo demás que tiene que ver con ese ámbito, por de a cómo se ve reflejado con la creación de más empleos.

Eso explica porque el Producto Interno Bruto de por estos lares se estima en una cifra superior a los $840 mil millones de pesos constantes y sonantes; mientras que el PIB per cápita, que desde 2016 inició su deterioro, y tuvo su freno en el 2021, hoy en día se calcula en el valor más alto en la historia de la Entidad, en poco más de $279 mil pesos por cada ciudadano. ¡De ese tamaño!

