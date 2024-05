Tiene Sonora espectacular actuación en atletismo en el Macro Regional de Culiacán

Tras terminar las acciones de la Sub 18 y Sub 20, los atletas sonorenses consiguieron 15 primeros lugares, ocho segundos y cinco terceros

Redacción Entorno Informativo

El atletismo sonorense tuvo este miércoles un gran día al conseguir 15 primeros lugares, ocho segundos y cinco terceros, en la tercera jornada de la etapa Macro Regional, para cerrar espectacularmente las acciones de las categorías Sub 18 y Sub 20 en la pista del ISDE en Culiacán, Sinaloa.

La actuación se coronó con cuatro podios de 1-2 para Sonora, además de 8 lideratos individuales y tres triunfos en la modalidad de relevos, tomando en cuenta que los sitios de honor lograron su pase directo a los Nacionales Conade 2024 a celebrarse en Guadalajara, Jalisco.

En los 200 metros planos Sub 20, Sonora hizo el 1-2 con Alejandra Urías (24:25) y Dilean Flores (24: 61), hazaña que se repitió en la misma categoría en la jabalina gracias a los lanzamientos de Ana Paula Arredondo (41.24) y Lucía Duarte (39.17).

Dentro de la Sub 18, también la delegación sonorense consiguió el primero y segundo lugar en dos pruebas: en lanzamiento de disco, por Alana Armenta (44.94) y Azul Espinoza (34.56), así como en el heptatlón, tras los resultados de Danna Ramírez (4,194) y Alexia Beltrán (4,031).

Mientras que, en relevos, Sonora dominó a placer la modalidad de 4X400 en la categoría Sub 18, ya que ganó tanto la rama varonil (Adrián Altamirano, Juan Ibarra, Ricardo Luna y Manuel Macazani con 3:32’04) como la femenil (Monserrat Camarena, Lesly Miranda, Sofía Díaz y Jaqueline Ávila con 3:57’12), junto a la Sub 20 de hombres (Diego Llanos, Álvaro Salazar, Adrián Monjarás y José Ruelas con 3:23’03).

Los lideratos individuales fueron para: Lídice Riveros (3,000 metros en la Sub 20 con 10:40’80), William Pérez (bala en la Sub 18 con 15.61), Pablo Iván Félix (salto triple en la Sub 20 con 14.65), Juan Francisco Ibarra (400 vallas en la Sub 18 con 55:36), Jaqueline Ávila (400 vallas en la Sub 18 con 1:02’95), Monserrat Camarena (200 metros en la Sub 18 con 25: 70), Sara Ramírez (salto de altura en la Sub 18 con 1.57) y Sandra Núñez (martillo en la Sub 20 con 40.60).

Asimismo, William Pérez agregó a su título de macro región un subcampeonato en lanzamiento de disco Sub 18 (48.20); los otros tres segundos lugares corresponden a Juan Antonio Macías (bala en la Sub 20 con 15.16), Gloria Torres (salto triple en la Sub 20 con 11.64) y José Tasabia (decatlón en la Sub 18 con 5,465).

Uno de los terceros puestos se lo llevó el relevo 4X400 femenil Sub 20 (Danna Quiroz, Natalia Bonilla, Nicole Ciscomani y Sarah del Moral con 3:57’66), los demás quedaron en poder de José Alfredo Ruelas (800 metros en la Sub 20 con 1:56’41), Diego Llanos (400 vallas en la Sub 20 con 55:00), Manuel Manacazani (200 metros en la Sub 18 con 22:47) y Ulises Martínez (decatlón en la Sub 18 con 5,243).

Después de efectuarse las tres jornadas de las categorías Sub 18 y Sub 20, el jueves –en horario vespertino- arrancarán las competencias en la Sub 16 y Sub 23, que finalizarán el sábado en la capital sinaloense, para culminar con el Macro Regional de atletismo zona A.

