Hablando Franco

Judith Franco Anza

Inicia el mes de mayo bañado en sangre en Sonora

Una jornada por demás violenta se vivió este inicio del mes de mayo en varias localidades de Sonora, empezando por Caborca, en donde dejaron abandonados seis cuerpos, aunque uno de ellos, se hizo el muerto para escapar de los asesinos y aunque su estado es delicado pudo vivir para contarla.

En tanto, en Cajeme y San Luis Río Colorado ejecutaron a dos hombres, mientras que en esta capital, un joven fue atacado a balazos y gracias a que perdió el control del auto que tripulaba, y cayó al canal del bulevar Lázaro Cárdenas, pudo librarse del ataque armado cometido por un par de motociclistas, quienes se dieron a la fuga.

Al parecer el autor de este ataque sería el mismo del hecho registrado la noche del martes en el fraccionamiento Portal de Romanza, donde también los sicarios huyeron en una motocicleta.

Para la Mesa Estatal de Seguridad, el hecho de Caborca está relacionado con el crimen organizado, ya que en el sitio se encontraron múltiples casquillos de grueso calibre utilizados por esos grupos criminales.

Aunque el sobreviviente dice que los levantaron en Sonoyta y tras torturarlos decidieron asesinarlos, aunque no dijo por qué o al menos, no trascendió a la opinión pública… Mientras se mantiene bajo resguardo policiaco, no vaya a ser que los responsables quieran terminar el trabajo.

En el caso del joven baleado de esta capital, se dijo que en el vehículo que cayó al canal encontraron varias dosis de droga, por lo que se supondría que también este caso está relacionado a las actividades ilícitas.

El punto es, que trátese de quien se trate, no nos podemos quedar con la versión simplista de que se trata de ajustes de cuentas entre criminales, porque al rato todos tomarán la justicia en sus manos.

Complicado panorama en el conflicto laboral en la Unison

Pues parece que el berrinche del rector de la Universidad Estatal de Sonora, Armando Moreno, tras la huelga que estalló el pasado martes, lo llevó a interponer un recurso para que se declare inexistente el movimiento, pese a que el gobernador Alfonso Durazo este miércoles dialogó con el dirigente sindical y confió en que las nuevas propuestas sean suficientes para terminar la histórica paralización en la casa de estudios… Ojalá que no se complique la negociación.

En donde no se avizora una rápida solución es por rumbos de la Universidad de Sonora, en donde la dirigente del Sindicato de Trabajadores y Empleados, Lourdes Rojas, parece que ya tomó pleito personal con la autoridad universitaria y quiere que el gobernador intervenga.

Sin embargo, el mandatario estatal, Alfonso Durazo ya fue muy claro en señalar que hizo todo lo posible en materia económica para responder a sus demandas, mientras que el secretario del Trabajo dijo que han cumplido como mediadores por lo que los exhortó a retomar las negociaciones…

Hace cantante venezolano llamado a mexicanos a reflexionar el voto

Dicen que el que habla del camino es porque lo ha andado, y este 1 de mayo a prácticamente un mes del proceso electoral que se avizora como un parteaguas entre un México de libertades y otro de opresión, llamó mi atención el llamado que hace el cantante venezolano Ricardo Montaner, quien ha vivido la opresión en su país y exhorta a los mexicanos a no caer en ese error.

Refiere que recientemente visitó su tierra natal y observó la desesperación que impera, la falta de empleo y la necesidad en todos los rubros y recordó los tiempos en los que había trabajo, empresas y riqueza, por eso hizo un llamado a pensar muy bien por quienes votarán el próximo dos de junio. Señala que hay que razonar y sobre todo llama a votar con el corazón… Usted sabrá…

Y antes de cerrar este espacio deseo agradecer a todas y cada una de las personas que se tomaron el tiempo de dedicarme un minuto para felicitarme por mi cumpleaños, en verdad aprecio sus buenos deseos.

Correo electrónico [email protected]

Comparte esto: Facebook

X