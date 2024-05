Condenan a Julio Urías por violencia doméstica

Estará 36 meses en libertad condicional; Además, realizará 30 días de labor comunitaria y acudirá 52 semanas a un curso de asesoramiento

Agencias

El mexicano Julio Urías no refutó la acusación por un delito menor de violencia doméstica y ha sido sentenciado a 36 meses de libertad condicional, 30 días de labor comunitaria y 52 semanas de un curso de asesoramiento sobre el mismo tema.

Ahora espera la resolución de la oficina del comisionado de las Grandes Ligas para conocer si aún puede hacer carrera dentro de la MLB.

El pelotero mexicano también tendrá que pagar una tarifa al fondo de violencia doméstica, no poseer armas, no verse involucrado en otro incidente en el que use la fuerza o violencia, pagar una restitución a la víctima y cumplir con una orden de protección, de acuerdo con el City News Service.

Un segundo cargo de agresión doméstica, y otros dos por herir a un cónyuge/concubino/prometida/novia, agresión y encarcelamiento falso, fueron desestimados como resultado de la declaración de no contestación, según los registros judiciales.

Los cargos se presentaron el 8 de abril, poco menos de tres meses después de que la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles se negara a presentar un caso por un delito grave contra Urías.

En cambio, remitió el asunto a la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles para que considerara si se justificaba un caso por delito menor. “Entablaron una discusión en la que el acusado empujó a la víctima contra una valla y la jaló del pelo o de los hombros”, según un documento de la Oficina del Fiscal de Distrito.

“Ni las lesiones de la víctima ni los antecedentes penales del acusado justifican una presentación por delito grave. En consecuencia, el caso se remite al fiscal de la ciudad para que considere la presentación de un delito menor”.

Urías fue arrestado en septiembre de 2023. Días después fue puesto bajo licencia administrativa y así terminó su última temporada con los Dodgers de Los Ángeles.

Por el momento, se mantiene como agente libre, pero la posibilidad de volver a firmar en las Mayores luce lejana. El mexicano sería el primer jugador en la historia que reincide en una violación a la Política de Violencia Doméstica de las Grandes Ligas implementada en 2015.

Durante el 2019 fue suspendido 20 juegos por la oficina del comisionado de las Grandes Ligas por otro altercado en el estacionamiento de Beverly Center el 13 de mayo de ese mismo año.

Comparte esto: Facebook

X