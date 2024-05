Sonora llevará 5 equipos de hockey a Nacionales en Guadalajara

Serán las dos selecciones Sub 21, además de ambas de la Sub 15, junto a la Sub 18 de varones, que competirán en junio



Redacción Entorno Informativo

El hockey sobre pasto sonorense llevará a cinco equipos a los Nacionales Conade tras su participación en la eliminatoria rumbo a ese torneo, la cual tuvo lugar en la cancha de la Unidad Deportiva Siglo XXI de Salamanca, Guanajuato.

Esas selecciones sonorenses representarán a la entidad en la cita 2024 de la fase nacional que recibirá Guadalajara, Jalisco, entre el 3 y el 11 de junio, en tres diferentes etapas en las categorías Infantil Mayor (Sub 15), Juvenil Menor (Sub 18) y Juvenil Mayor (Sub 21).

Por lo tanto, clasificaron los dos seleccionados de la categoría Sub 15, además de ambos de la Sub 21, junto al varonil de la Sub 18, luego de finalizar en el rango necesario para conseguir el boleto a los Nacionales Conade, en donde Sonora se enfrentó a varias entidades como Durango, Estado de México, Guanajuato, Baja California, Yucatán, Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua y Veracruz.

En el caso de la Infantil Mayor varonil, pasó en el tercer puesto, mientras que el femenil de esa misma categoría logró la plaza por ubicarse en cuarta posición, en tanto el Juvenil Menor de hombres avanzó después de terminar en el sexto peldaño. Los de la Juvenil Mayor lo hicieron directamente.

En los Nacionales Conade 2024 de hockey sobre pasto, Sonora presentará a seis jugadores que son seleccionados nacionales, todos de la categoría Sub 21 varonil: Gael López, Julián Arce, Alex Isaí Velarde, Marcos Alejandro Cornejo, José Alejandro Rosas y Alejandro Espinoza.

