Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Que hay iglesias “piratas”!…Vaya que ante lo que sí que aplica la famosa expresión del que: ¡Y se verán cosas “píores”, es con el exhorto que está haciendo la Arquidiócesis de Hermosillo, al alertar contra las iglesias y sacerdotes apócrifos, por lo que llamó a la feligresía a verificar que estén incorporadas y que dependan del Papa, para que no sean de las llamados “piratas”, o “patito”. ¡De ese pelo!

No en balde es por lo que mediante un documento difundido a través de las redes sociales, y avalado por el arzobispo, Ruy Rendón Leal, se da cuenta de que en los últimos años han constatado, tanto en la Capital, como en otras municipalidades, servicios religiosos falsos como las misas, bautismos, primeras comuniones, confirmaciones, matrimonios, unciones a los enfermos, bendiciones funerales, retiros y catequesis. ¡Órale!

Eso al Rendón Leal remarcar que hay: “Una cierta confusión entre algunos fieles católicos que no alcanzan a darse cuenta que algunos servicios religiosos en los que participan son realizados por personas, que aunque los llevan a cabo con buena intención, no están en comunión plena con nuestra Iglesia con el papa Francisco”, y es por lo que son liturgias hechizas, o que no tienen validez, por ser algo así como “gato por liebre”. ¡Zaz!

Aun y cuando Don Ruy reconociera que: “Aunque en ocasiones los requisitos para las celebraciones pueden parecer excesivos, sin embargo, no queremos administrar los sacramentos de manera irresponsable, con una preparación inexistente o meramente superficial, de ahí las exigencias catequéticas, documentales, temporales y litúrgicas que se piden habitualmente”. ¡Ni más ni menos!

Razón por la cual es que así está el ¡S.O.S! para la comunidad católica, con la finalidad de que ubiquen los templos que forman parte de la grey Arquidiocesana, así como aquellos que no lo son, sin importar que estén dedicados a algún santo, o a la Virgen María, además de identificar a los curas y diáconos que atienden en las parroquias, por como hoy por hoy hasta a ese santo sector se lo están “pirateando”, lo que está de no creerse.

Tiene “otros datos” la FGR…Y lo único que faltaba, de que quien a la usanza del Gobierno de la 4T, ahora está saliendo con que tiene “otros datos” es el delegado de la FGR, Francisco Sergio Méndez, tocante a la violencia que impera en las latitudes del desierto Norte del Estado, al salir con que son falsos los video que han circulado, en los que se observan bloqueos carreteros por parte de grupos del crimen organizado. ¡Palos!

Y es que a decir del representante de la Fiscalía General de la República (FGR), presuntamente esas grabaciones que han trascendido por medio de las redes sociales, son de sucesos violentos ocurridos en el 2022, pero que en el marco las próximas elecciones del 2 de junio, es que ahora las están “reviviendo” con un sentido electorero, en lo que más bien huele a que está intentando “tapar el sol con un dedo”. ¡Tómala!

Al para nadie ser desconocido el hermetismo con el que se han conducido las diferentes instancias policíacas, entre ellas la federal, a la pertenece Sergio Méndez, por la nula información que hacen pública sobre esos hechos provocados por el “Narco”, y más cuando atentan contra ellos y los soldados, de ahí que por la red es como se ha sabido de los mismos, porque lo que es él se ha quedado más callado la “H muda”. ¡Vóitelas!

De ahí que por eso al Pancho Sergio no le queda el hacerse el occiso, al salir con que: “No es posible que se esté engañando a la ciudadanía, hay mucha gente interesada en esto, estamos viviendo tiempos políticos y entre esos tiempos políticos pues hay gente interesada en crear esa incertidumbre, esa percepción de inseguridad en el Estado”, cuando las balaceras y hasta quema de pipas han estado a la orden del día.

Motivo por el que se dice que al de la FGR no le queda el “sacarse de la manga”, que todo es por un tema político, dizque porque muchos personajes que anteriormente ocuparon puestos de gran relevancia en los gobiernos, tanto estatales, como federales, ahora están aprovechando “la recta” para ondear las banderas de la inseguridad, cuando en su tiempo pudieron hacer todo para frenarla. ¡Así la miopía ante la violenta realidad!

Convocarán a los diputados…Con todo y que sólo serán puras promesas de candidato, pero a los que al menos pretenden sacarles el compromiso de que aboguen porque el servicio de energía eléctrica sea un derecho constitucional es a los nuevos diputados federales y senadores que lleguen a asumir el cargo, como lo están planteando los de Unión de Usuarios, que son dirigidos por Ignacio Peinado. ¡De ese tamaño!

Para el caso es que “El Nacho” Peinado Luna anticipara, que llegado el momento solicitarán una reunión con los miembros de la Comisión de Energía del Congreso de la Unión y del Senado, para exponerles esa iniciativa ciudadana, al aseverar que: “Nosotros estaremos buscando a los integrantes de dicha comisión, para efecto de debatir en la mesa esta importante propuesta”. ¡Ese es el reto!

No obstante, y que el conocido activista social, por el estilo mencionara que de entrada la prioridad será la de reunirse con quienes resulten electos en el Estado, con el objetivo de hacerles partícipes de esa petición, para que de inicio la cabildeen entre sus demás compañeros, recalcando que: “Básicamente, buscaríamos reunirnos con todas las autoridades que les compete analizar esta iniciativa a la Ley de Energía Eléctrica”. ¡Mínimo!

Derivado de que Ignacio “no ha quitado el dedo del renglón”, en cuanto a esa pretensión, a pesar de que, a los actuales desconocidos legisladores de Morena, simplemente les importó un bledo, y lo que le sigue, el que se consiga esa reforma con la que se garantizaría que los sonorenses tengan asegurado el suministro de la “luz”, por los ardientes veranos de alrededor de 50 grados centígrados que por estos lares se padecen. ¡De ese vuelo!

Por cierto, que Peinado ya está incursionando en todos los ámbitos, al ahora estar haciendo alianza con Jorge Pesqueira, el promotor de la Casa Hogar Todos Somos Hermanos, Ciudad de los Niños y Villa Paraíso, para el próximo domingo celebrar el Concierto Rock Con Causa sobre la calle Reforma, para lo cual desde las 6:00 de la mañana cerrarán esa vía, entre Colosio y Navarrete, cuando será de 19:00 a 23:00 horas de la noche.

¿Siguen tapando violencia?…Dan cuenta que los sí que corren el riesgo de que les digan ¡¡Brujos!!, por como están “suponiendo” lo que es una obviedad, son los miembros de la Mesa Estatal de Seguridad, luego de que salieran con que los cinco ejecutados que fueran abandonados en la carretera Caborca y la Y Griega, pudieran estar relacionados con la Delincuencia Organizada, por las armas empleadas. ¡Ajá!

Ante lo que vuelve a quedar en claro, que no hay peores ciegos que los que no quieren ver, que esas constantes matazones son consecuencia de los “ajustes de cuenta” entre las bandas del crimen organizado, por las características de las mismas, pero pues de esa manera quieren minimizar esa creciente narcoviolencia, ahora representada por esos cinco cuerpos hallados con huellas de tortura y varios impactos de bala. ¡Ups!

Más menos así estuvo esa enésima matanza, ahora registrada a la altura del kilómetro 25, a unos metros del camino de acceso al ejido Siempre Viva, donde dejaron apilados los cadáveres, pero contra todo lo esperado hubo un sexto involucrado que logró salvarse, aun y cuando recibió un balazo en la cabeza, pero con todo y eso pudo hacerse el “muertito”, y es por lo que viviera para contarla. ¡Pácatelas!

Así que ocultando su identidad, es quien relatara que días antes fueron “levantados” por las latitudes de Puerto Peñasco, y que luego de varias horas de tortura, sus secuestradores decidieron ejecutarlos a todos para abandonarlos la mañana del pasado miércoles en el lugar donde fueron encontrados, pero que él en todo momento permaneción inmóvil para no ser descubierto, y es por lo que todavía este con vida. ¿Cómo ven?

Lo anterior una vez que fuera auxiliado por los soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), también con varias costillas fracturadas, y con lo que una vez más se demuestrara que si no detienen a nadie es porque no quieren, al intuirse que dicho rescatado podría darles santo y seña de los agresores, pero sin pasarse por alto que por algo los debieron haber plagiado, por entre ellos mismos tenerse ubicados.

